Hallaron el celular de una joven belga desaparecida hace más de dos años en Australia: reabrieron la investigación

La policía de Tasmania halló el teléfono de Celine Cremer tras dos años de búsqueda (Policía de Tasmania)

La investigación sobre la desaparición de Celine Cremer, la turista belga que se perdió en Australia en junio de 2023, ha experimentado un giro relevante tras el hallazgo de su teléfono móvil en una zona boscosa, más de dos años después de su desaparición.

Este descubrimiento, realizado durante una búsqueda privada en los alrededores del sendero de Philosopher Falls, podría aportar datos cruciales para esclarecer qué sucedió con la turista y reactivar la esperanza de resolver un caso que ha mantenido en vilo a familiares, amigos y autoridades.

Fue vista por última vez el 17 de junio de 2023 en la localidad de Waratah, Tasmania. Nueve días después, su desaparición fue reportada, lo que desencadenó una intensa búsqueda policial en la zona. El vehículo de la joven apareció cerca del sendero de Philosopher Falls, pero ni los operativos iniciales ni los posteriores lograron arrojar pistas concluyentes sobre su paradero.

El terreno, caracterizado por matorrales densos y áreas de difícil acceso, junto con el clima invernal, complicó los esfuerzos de localización. Desde el inicio, la policía local consideró que la supervivencia en esas circunstancias resultaba inviable tras los primeros días de la desaparición.

Hallaron el teléfono móvil a más de dos años de su desaparición

El hecho se produjo durante una búsqueda privada organizada por familiares y amigos, quienes viajaron desde Bélgica para sumarse a las labores en Australia. El dispositivo fue localizado un sábado en un área que ya había sido registrada previamente por las autoridades, lo que motivó la integración formal de la policía a la búsqueda independiente.

El teléfono fue encontrado durante una búsqueda privada (Policía de Tasmania)

El inspector Andrew Hanson explicó que los datos extraídos del teléfono, así como el lugar donde apareció, respaldan la hipótesis de que Cremer pudo haber abandonado el sendero principal utilizando una aplicación de su móvil para buscar una ruta más directa hacia su auto al amanecer. El agente reveló en diálogo con ABC: “Sospechamos que dejó caer su teléfono y continuó sin él, desorientándose en un terreno denso”.

Asimismo, los responsables explicaron que una aplicación de rastreo en el dispositivo indicaba un camino más corto: “Ha llegado a un punto alto en una colina donde el teléfono ha hablado con los satélites y hemos podido recuperar algunos datos”. Asimismo, aseguró que, al perderse en la época invernal, el atardecer fue alrededor de las cinco de la tarde y que oscureció temprano.

El hallazgo generó una fuerte carga emocional entre los participantes. Rob Parsons, cineasta de aventuras y uno de los voluntarios, relató que la noticia fue recibida con lágrimas y entusiasmo: “No creo que hubiera ni un solo ojo seco en la zona”. El dispositivo fue identificado rápidamente gracias a que uno de los amigos de la desaparecida había anotado el número de serie, lo que permitió confirmar su pertenencia.

El voluntario Tony Hage fue quien localizó el teléfono, y la madre de la joven, Ariane, expresó su agradecimiento desde Bélgica: “Queremos expresar nuestro agradecimiento a toda la tripulación”.

El hallazgo del dispositivo generó una fuerte carga emocional entre los voluntarios (Facebook / Rob Parsons)

Sensaciones de los investigadores y futuro de la búsqueda

La búsqueda, que reunió a unas 35 personas, debió suspenderse temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas, aunque se prevé su reanudación en los próximos días.

Parsons subrayó la dificultad del terreno y valoró la incorporación de refuerzos policiales para ampliar la cobertura del área. “Eso le dio mucho impulso a todo el mundo”, afirmó, destacando el impacto anímico del hallazgo y la importancia de la colaboración y la suerte en este avance.

Con la localización del celular, los investigadores confían en delimitar mejor la zona de búsqueda y esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de la joven belga. El inspector Hanson señaló que la extensión y complejidad del área a explorar requieren de un esfuerzo sostenido sobre el terreno, ya que las condiciones impiden el uso de tecnología y solo la presencia física de los equipos puede avanzar en la resolución del caso.