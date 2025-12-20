El papa León XIV criticó la concentración de la riqueza y a los poderosos que no oyen a los pobres

El papa León XIV (Europa Press)

El papa León XIV lanzó una advertencia sobre la concentración de la riqueza mundial durante la audiencia jubilar celebrada en la plaza de San Pedro.

Ante miles de fieles, el pontífice denunció que “la riqueza de la tierra está en manos de pocos, poquísimos”, y que esta tendencia se acentúa “injustamente” entre quienes “a menudo no quieren escuchar el gemido de la tierra y de los pobres”.

Sus palabras, pronunciadas en el marco del cierre del ciclo de audiencias jubilares del Año Santo 2025, pusieron en el centro del debate la responsabilidad de los poderosos y la urgencia de atender el sufrimiento de los pobres.

Durante su intervención, León XIV lamentó que “muchos poderosos no escuchan este grito”, en referencia al clamor de la creación y de quienes padecen la pobreza.

El Papa subrayó que Dios destinó todos los bienes de la creación “para todos”, y remarcó que la humanidad tiene el deber de “generar, no robar”. Estas declaraciones se produjeron en un contexto de creciente desigualdad económica a nivel global, donde la voz del líder de la Iglesia Católica adquiere especial relevancia.

El pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, dedicó parte de su mensaje a reflexionar sobre la esperanza como virtud teologal. Definió la esperanza como “la verdadera fuerza”, capaz de generar vida y contrarrestar la prepotencia y la maldad.

“Sin esperanza estamos muertos: con esperanza, venimos a la luz”, afirmó; y añadió que “lo que amenaza y mata no es fuerza: es prepotencia, es miedo agresivo, es maldad que no genera nada”.

En su saludo a los peregrinos de lengua inglesa, insistió en que “la esperanza es más poderosa que las amenazas y la violencia, porque genera vida, la vida de Dios”.

La audiencia jubilar de este sábado marcó el cierre de las celebraciones sabatinas iniciadas en enero por el papa Francisco, en preparación para el Año Santo 2025 dedicado a la Esperanza. El evento congregó a miles de fieles en la plaza de San Pedro, donde León XIV recorrió el lugar en el papamóvil, saludó a los asistentes, bendijo a los niños y se detuvo a conversar con varios peregrinos.

Al concluir la ceremonia, el Papa transmitió un mensaje de continuidad y aliento, subrayando que el impulso de esperanza dejado por este Año Santo permanece vivo en la comunidad de creyentes.