Registraron el domicilio de la ministra de Cultura de Francia en una investigación por presunta corrupción

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, enfrenta una investigación judicial por presunta corrupción (Reuters)

Las autoridades realizaron registros en el domicilio de la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, así como en la sede de su trabajo y el Ayuntamiento del VII distrito de París.

Estas actuaciones se enmarcaron en una investigación judicial iniciada en octubre por presunta corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, ocultación y blanqueo, basándose en su gestión como eurodiputada entre 2009 y 2019, según confirmó la Fiscalía Nacional Financiera de Francia.

Los registros, llevados a cabo por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, se relacionan con sospechas sobre el presunto cobro de 299.000 euros (350.000 dólares) por parte de Dati como honorarios del grupo energético francés GDF Suez (actualmente Engie).

La Fiscalía Nacional Financiera investiga pagos recibidos por Dati a través de un bufete de abogados parisino (Reuters)

Estas sumas se habrían canalizado a través de un bufete de abogados parisino y, según la investigación, podrían haber servido para que la entonces eurodiputada defendiera intereses privados del grupo en el Parlamento Europeo. Tras la revelación, Engie abrió una investigación interna bajo supervisión de su comité de ética.

El operativo en los domicilios y oficinas de la ministra coincide con su papel como candidata a la Alcaldía de París por el partido Los Republicanos de cara a las elecciones previstas para marzo de 2026.

El proceso podría afectar la candidatura de Dati en la política parisina (Reuters)

Además, Dati es alcaldesa del distrito 7 de París, con una carrera política de peso, incluyendo su gestión al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2009, factores que refuerzan su presencia en el escenario electoral de la capital francesa.

Rachida Dati fue ministra de Justicia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2009 (Reuters)

El comunicado del fiscal financiero precisó que las presuntas irregularidades corresponden al periodo en que Dati ejerció en el Parlamento Europeo y estarían vinculadas a actividades de lobby a favor de Renault-Nissan, compañía que habría abonado, según las pesquisas, 900.000 euros (1.054.530 dólares) entre 2010 y 2012 por supuestos servicios de asesoría jurídica. No obstante, los investigadores sostienen que esos pagos podrían encubrir acciones de presión ante las instituciones europeas.

La investigación también se cruza con el caso de Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan, sobre quien pesa una orden de arresto internacional desde abril de 2023.

Ghosn reside actualmente en Líbano tras huir en 2019 de Japón, donde enfrentaba cargos por malversación. Dati debe presentarse próximamente ante el tribunal correccional de París, acusada tanto de corrupción como de tráfico de influencias vinculados con su participación en gestiones relativas a Ghosn.

Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan, tiene una orden de arresto internacional desde abril de 2023 (Reuters)

De acuerdo con Le Monde, la instrucción está en manos de jueces especializados en delitos económicos que analizan diversas pruebas documentales y testimonios para dilucidar el alcance de las irregularidades.

Los registros incluyen la sede del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del VII distrito de París (Reuters)

