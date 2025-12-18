Mundo

Registraron el domicilio de la ministra de Cultura de Francia en una investigación por presunta corrupción

El procedimiento se produce en una plena campaña electoral, ya que ella es candidata a la Alcaldía de París para 2026

Guardar
La ministra de Cultura francesa,
La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, enfrenta una investigación judicial por presunta corrupción (Reuters)

Las autoridades realizaron registros en el domicilio de la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, así como en la sede de su trabajo y el Ayuntamiento del VII distrito de París.

Estas actuaciones se enmarcaron en una investigación judicial iniciada en octubre por presunta corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, ocultación y blanqueo, basándose en su gestión como eurodiputada entre 2009 y 2019, según confirmó la Fiscalía Nacional Financiera de Francia.

Los registros, llevados a cabo por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, se relacionan con sospechas sobre el presunto cobro de 299.000 euros (350.000 dólares) por parte de Dati como honorarios del grupo energético francés GDF Suez (actualmente Engie).

La Fiscalía Nacional Financiera investiga
La Fiscalía Nacional Financiera investiga pagos recibidos por Dati a través de un bufete de abogados parisino (Reuters)

Estas sumas se habrían canalizado a través de un bufete de abogados parisino y, según la investigación, podrían haber servido para que la entonces eurodiputada defendiera intereses privados del grupo en el Parlamento Europeo. Tras la revelación, Engie abrió una investigación interna bajo supervisión de su comité de ética.

El operativo en los domicilios y oficinas de la ministra coincide con su papel como candidata a la Alcaldía de París por el partido Los Republicanos de cara a las elecciones previstas para marzo de 2026.

El proceso podría afectar la
El proceso podría afectar la candidatura de Dati en la política parisina (Reuters)

Además, Dati es alcaldesa del distrito 7 de París, con una carrera política de peso, incluyendo su gestión al frente del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2009, factores que refuerzan su presencia en el escenario electoral de la capital francesa.

Rachida Dati fue ministra de
Rachida Dati fue ministra de Justicia durante el gobierno de Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2009 (Reuters)

El comunicado del fiscal financiero precisó que las presuntas irregularidades corresponden al periodo en que Dati ejerció en el Parlamento Europeo y estarían vinculadas a actividades de lobby a favor de Renault-Nissan, compañía que habría abonado, según las pesquisas, 900.000 euros (1.054.530 dólares) entre 2010 y 2012 por supuestos servicios de asesoría jurídica. No obstante, los investigadores sostienen que esos pagos podrían encubrir acciones de presión ante las instituciones europeas.

La investigación también se cruza con el caso de Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan, sobre quien pesa una orden de arresto internacional desde abril de 2023.

Ghosn reside actualmente en Líbano tras huir en 2019 de Japón, donde enfrentaba cargos por malversación. Dati debe presentarse próximamente ante el tribunal correccional de París, acusada tanto de corrupción como de tráfico de influencias vinculados con su participación en gestiones relativas a Ghosn.

Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan,
Carlos Ghosn, expresidente de Renault-Nissan, tiene una orden de arresto internacional desde abril de 2023 (Reuters)

De acuerdo con Le Monde, la instrucción está en manos de jueces especializados en delitos económicos que analizan diversas pruebas documentales y testimonios para dilucidar el alcance de las irregularidades.

Los registros incluyen la sede
Los registros incluyen la sede del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del VII distrito de París (Reuters)

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

Rachida DatiFranciaCorrupción

Últimas Noticias

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

La Asamblea Nacional votó por unanimidad dos normas de fuerte carga histórica que reconocen la responsabilidad del Estado en condenas penales hoy consideradas violaciones de derechos fundamentales

Francia aprobó leyes para rehabilitar

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”

El presidente brasileño confirmó que rechazará la norma avalada por el Senado que beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a otros involucrados en los ataques del 8 de enero de 2023

Lula confirmó que vetará la

Optimismo en Wall Street tras los datos de inflación moderada en Estados Unidos y el repunte de acciones tecnológicas

El IPC de 2,7% alivió temores. El fabricante de semiconductores Micron subió más de 15% tras presentar resultados trimestrales sólidos y previsiones alcistas

Optimismo en Wall Street tras

Acuerdo Unión Europea - Mercosur: fuertes enfrentamientos entre agricultores y la policía en Bruselas

Agentes antidisturbios cargaron contra manifestantes después de que algunos rompieran ventanas y arrojaran objetos. Cerca de 1.000 tractores colapsaron la capital belga, diez veces más de los autorizados. Arduo debate de los líderes europeos por el pacto

Acuerdo Unión Europea - Mercosur:

Suspendieron a un cirujano del NHS por presentarse ebrio a una guardia en plena huelga médica

El caso expuso fallas graves en el control profesional dentro de un hospital británico y reabrió el debate sobre los límites del estrés laboral cuando están en juego la seguridad y la confianza de los pacientes

Suspendieron a un cirujano del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La retinopatía diabética: Una amenaza

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Receta de stracotto de ternera: un estofado italiano ideal para el invierno con el que sorprenderás a tus invitados

Alemania se protege del gasto de las pensiones desde la infancia: 10 euros ‘de paga’ para cada niño hasta los 18 años

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

J Bavin criticó el resultado del ‘Mundial de desayunos de Ibai Llanos’ y lo invitó a comer el que piensa es el mejor plato

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV designó

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

Los jugadores del Real Valladolid inician las visitas a niños en el Hospital Clínico para acercarles la Navidad

Hegseth afirma que compartirá con un grupo de congresistas el vídeo del primer bombardeo en el Caribe

El Comité Paralímpico Español aprueba su plan de actuación hasta Brisbane 2032

ENTRETENIMIENTO

Infobae

‘Digger’: primer vistazo y todos los detalles de la próxima película de Alejandro González Iñarritu protagonizada por Tom Cruise

Con mensaje a sus hijos y a sus fans, Shakira cerró su gira Latinoamericana: “Gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria”

“Parecía cansado y distante”: lo que testigos advirtieron en Nick Reiner antes de la muerte de sus padres

Las canciones a dos voces que marcaron una era en el country de los años 70

El nuevo k-drama de Kim Seon-ho y Go Youn-jung revela su tráiler y fecha de estreno