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Feminicidio de Dayra Michell: detienen en Baja California Sur a Manuel “N”, alias “El Loquera”

Reportes previos de este medio señalaron que el sujeto arrestado sería empleador de la víctima

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La joven fue localizada sin vida el pasado 9 de abril. Crédito: Redes Sociales
La joven fue localizada sin vida el pasado 9 de abril. Crédito: Redes Sociales

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) logró la detención de Manuel “N”, alias “El Loquera”, señalado como presunto feminicida de la joven Dayra Michell en la entidad. La captura ocurrió tras un operativo coordinado en la comunidad de San Juan de Los Planes, donde el acusado permanecía oculto.

El aseguramiento ocurrió la mañana de este 15 de abril, seis días después del feminicidio realizado en el poblado de Los Planes.

Manuel “N” fue atrapado mientras huía entre el monte, según el comunicado oficial. Elementos de la Policía Municipal de La Paz y la Dirección General de Seguridad Pública atendieron el reporte, corroboraron la identidad y realizaron el aseguramiento inmediato.

Ficha de búsqueda emitida antes de ser localizada sin vida. Crédito: Protocolo Alba
Ficha de búsqueda emitida antes de ser localizada sin vida. Crédito: Protocolo Alba

“El Loquera” fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Investigación de Delito de Feminicidio, adscrita a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Según un comunicado emitido por la procuraduría de la entidad, la carpeta de investigación se integró bajo protocolos de perspectiva de género y con los elementos de prueba recabados.

Manuel “N” será presentado en las próximas horas ante un juez de control para solicitar su vinculación a proceso.

Esto se sabe sobre el caso, según reportes previos de este medio

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, la víctima, Dayra Michell Geraldo Mendoza tenía 18 años y fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 9 de abril en el poblado Los Planes, perteneciente al municipio de La Paz. Según la ficha oficial de su búsqueda, vestía una falda blanca, blusa color pistache y tenía tatuajes de mariposa y Hello Kitty.

La noche de ese mismo día, alrededor de las 22:25 horas, autoridades estatales recibieron el aviso sobre un cuerpo femenino sin vida dentro de una vivienda en la calle Emiliano Zapata, colonia Centro.

El cuerpo de la joven presentaba huellas visibles de violencia.

Según la cobertura de Infobae México, Manuel “N” alias “El Lokera” fue identificado como empleador de la la Dayra. Además, los reportes extraoficiales señalaron que el hombre había fallecido, lo cual fue desmentido tras su captura.

La escuela donde estudió la joven emitió un comunicado tras el hecho. Crédito: Facebook - Esc Sec Ventura Moyrón Ojeda
La escuela donde estudió la joven emitió un comunicado tras el hecho. Crédito: Facebook - Esc Sec Ventura Moyrón Ojeda

La casa donde fue localizado el cuerpo de la víctima pertenecería a Manuel “N”, hecho que las autoridades habrían utilizado para realizar su captura.

En redes sociales ha circulado una supuesta imagen del detenido en la que porta una camisa de cuadros blanca con líneas negras y un sombrero de paja, sin embargo, la veracidad de esa imagen no ha sido confirmada por las autoridades. El material que circula tiene baja calidad y se trataría de una fotografía directa a la pantalla de un celular. Diversos medios de comunicación han utilizado como referencia a “El Lokera” esa misma foto pero retocada con inteligencia artificial.

Fue quemada la casa de El Loquera, reportan medios locales y la PGJE

El pasado 12 de abril, medios locales como El Gato Naranja reportaron un incendio en la vivienda de “El Loquera” en el poblado de Los Planes, mismo lugar donde habría sido asesinada la joven.

Tras los hechos, este 15 de abril el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodrigues, confirmó el hecho en entrevista con medios y señaló que que el siniestro ocurrió alrededor de las tres y media de la madrugada.

La vivienda de "El Lokera" habría sido incendiada a propósito. Crédito: Redes Sociales
La vivienda de "El Lokera" habría sido incendiada a propósito. Crédito: Redes Sociales

El servidor público agregó que cuerpos de auxilio y seguridad acudieron al sitio y confirmaron que se trataba del domicilio vinculado a la investigación por feminicidio.

López Rodrigues indicó que la autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer si el incendio fue provocado o si se trató de un accidente.

“Se está trabajando para poder establecer si se trata de un incendio doloso, que alguien pudo haberlo hecho dolosamente con alguna intención o simplemente se trató de un accidente”, señaló.

Por último, el funcionario precisó que el lugar ya había sido procesado por Servicios Periciales, quienes aseguraron los indicios necesarios para la investigación.

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