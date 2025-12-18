Mundo

Noruega anunció la adquisición de un nuevo paquete de armas estadounidenses para Ucrania valoradas en 267 millones de euros

El lote armamentístico incluye municiones para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser aptos tanto para F-16 como para defensas aéreas de superficie, y misiles de largo alcance, según comunicó el gobierno noruego

Caza F-16 de la Fuerza
Caza F-16 de la Fuerza Aérea Noruega patrulla sobre el Báltico (REUTERS/Ints Kalnins)

Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, anunció este miércoles la adquisición de un nuevo paquete de armas estadounidenses para Ucrania por un valor de 3.200 millones de coronas noruegas (aproximadamente 267 millones de euros).

El lote armamentístico incluye municiones para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser aptos tanto para F-16 como para defensas aéreas de superficie, y misiles de largo alcance, según comunicó el gobierno noruego.

El mandatario señaló a través del comunicado la necesidad de otorgar el paquete de armas con rapidez ante la incansable ofensiva rusa sobre el territorio ucraniano: “Esperamos una entrega rápida de estas armas, de las que Ucrania depende para resistir los ataques rusos y continuar su lucha de resistencia”.

La libertad e independencia de Ucrania dependen completamente del apoyo militar de sus aliados y socios”, sentenció en el comunicado oficial respecto al apoyo europeo al presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Noruega gestionará la compra directamente con el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), un mecanismo que el país nórdico utiliza desde hace años tanto para adquisiciones propias como para la provisión de equipamiento militar a Kiev.

Noruega comprará a Estados Unidos
Noruega comprará a Estados Unidos armamento de cazas F-16 para Ucrania

El ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, recalcó la prioridad que supone reforzar la defensa aérea ucraniana: “Es importante para nuestro Gobierno que la ayuda militar noruega a Ucrania contribuya a obtener resultados en el campo de batalla a corto plazo y que ayude a desarrollar las capacidades ucranianas a medio y largo plazo”.

Sandvik subrayó que la defensa aérea se mantiene como una de “las principales necesidades militares de Kiev para proteger tanto a la población como a las infraestructuras críticas de los ataques rusos”.

Esta nueva entrega forma parte del Programa Nansen de apoyo noruego a Ucrania, que cuenta con una dotación total de 85.000 millones de coronas noruegas, equivalentes a unos 7.100 millones de euros.

El respaldo de la administración de Støre se informó en la antesala a la reunión prevista en Bruselas, en donde los diplomáticos de la Unión Europea debatirán el apoyo del bloque a Ucrania. El presidente ucraniano celebró esta semana los avances durante los dos días de reuniones en Berlín entre Kiev y los enviados de Trump, aunque advirtió que Moscú se estaba preparando para “un nuevo año de guerra”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky,
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llega a los Países Bajos para mantener conversaciones políticas y de seguridad con funcionarios holandeses (Europa press)

Hoy volvimos a escuchar señales de Moscú de que se preparan para convertir el próximo año en un año de guerra. Estas señales no son solo para nosotros. Es crucial que nuestros socios las vean, y no solo las vean, sino que también respondan, especialmente sus socios en Estados Unidos, que a menudo afirman que Rusia quiere poner fin a la guerra”, declaró Zelensky.

Sin embargo, el mandatario apuntó que este jueves los líderes europeos se reúnen en Bruselas y sostuvo: “Será una reunión muy importante. El resultado de esta reunión —el resultado que Europa produzca— debe hacer que Rusia sienta que su deseo de continuar la guerra el año que viene es inútil, porque Ucrania contará con apoyo. Esto es responsabilidad exclusiva de Europa; Europa debe tomar esta decisión”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X.

(Con información de AFP)

