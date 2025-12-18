Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año. (Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency)

Funcionarios de Siria, autoridades kurdas y representantes de Estados Unidos trabajan contrarreloj en busca de avances en un acuerdo estancado para integrar a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) en el Estado sirio, antes de que termine el año. En los últimos días, las conversaciones se han intensificado, pero persiste la frustración por la falta de avances, mientras que varias personas involucradas han minimizado las posibilidades de un acuerdo amplio, advirtiendo que aún quedan aspectos clave sin resolver.

Según un funcionario sirio, un funcionario occidental y tres autoridades kurdas, el gobierno interino sirio ya envió una propuesta a las SDF, lideradas por kurdos y que controlan el noreste del país. El plan permitiría a las SDF reorganizar a sus aproximadamente 50.000 combatientes en tres divisiones principales y varias brigadas menores, a cambio de ceder parte del control en la cadena de mando y autorizar el despliegue de otras unidades del ejército sirio en su territorio.

Un funcionario de las SDF aseguró: “Estamos más cerca de un acuerdo que nunca”. Por otro lado, un segundo funcionario occidental afirmó que cualquier posible anuncio próximo se orientaría principalmente a “salvar la cara”, extender el plazo y preservar la estabilidad en un país que permanece frágil un año después de la caída del ex dictador Bashar al-Assad.

11/03/2025 El comandante de las FDS, Mazlum Abdi, con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara. (TELEGRAM DE LA PRESIDENCIA DE SIRIA)

La mayoría de las fuentes revelaron que no se vislumbra una integración total de las SDF en las fuerzas militares y administrativas sirias antes de fin de año, como se estipuló en el acuerdo histórico del 10 de marzo. El riesgo de un enfrentamiento armado entre las partes sigue latente, lo que podría poner en peligro el proceso de paz tras 14 años de conflicto y arrastrar incluso a la vecina Turquía, cuyas autoridades han amenazado previamente con intervenir militarmente contra los dirigentes kurdos.

Ambas delegaciones atribuyen los retrasos a obstrucciones y desconfianzas mutuas, mientras que las SDF se muestran reacias a ceder la autonomía obtenida como aliados principales de Estados Unidos durante la guerra, período en el que ganaron el control de instalaciones petroleras y prisiones de Estado Islámico. Los funcionarios estadounidenses han actuado como intermediarios en los intercambios diplomáticos y han presionado para lograr una salida negociada, aunque el Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre los últimos esfuerzos antes del cierre de año.

Presión del calendario y advertencias de Turquía

Las tensiones han ido en aumento desde el fracaso de una ronda de conversaciones clave durante el verano boreal. La zona oriental de Siria, donde las SDF consolidaron su control tras derrotar a Estado Islámico en 2019, es estratégica por concentrar la mayor parte de la producción nacional de crudo y trigo. Las SDF defienden que su administración puso fin a años de represión contra la minoría kurda, pero enfrentan críticas y rechazos entre la mayoría árabe local, especialmente por la política de reclutamiento forzoso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, advirtió que la paciencia con las SDF “se está agotando”. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Un funcionario sirio insistió en que el plazo de fin de año es definitivo y solo “pasos irreversibles” de las SDF justificarían una extensión. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó el jueves que su país prefiere evitar el uso de la fuerza militar, pero advirtió que la paciencia con las SDF “se está agotando”.

Altos representantes kurdos han restado importancia a la fecha límite y reiteraron su compromiso con una integración “justa”. Sihanouk Dibo, funcionario de la administración autónoma siria, declaró que “la garantía más fiable de la vigencia continua del acuerdo reside en su contenido, no en el calendario”, y consideró que el proceso podría extenderse hasta mediados de 2026. Para intentar acercar posiciones, las SDF ya habían sugerido en octubre la reorganización en tres divisiones y varias brigadas, aunque no está claro si esta concesión bastaría para que Damasco acepte renuncias en el control territorial.

Abdel Karim Omar, representante de la administración nororiental kurda en Damasco, confirmó que la propuesta remitida contiene “detalles logísticos y administrativos que podrían causar desacuerdos y provocar retrasos”. Un alto funcionario sirio agregó que la respuesta ofrece “flexibilidad para facilitar la consecución de un acuerdo que implemente el acuerdo de marzo”.

