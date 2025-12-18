Mundo

A pocos días de la fecha prevista para su firma, los líderes de la UE siguen divididos por el acuerdo comercial con el Mercosur

Los jefes de Estado europeos se reúnen en Bruselas bajo la presión de sectores agrícolas y la urgencia de fortalecer la competitividad, con posturas opuestas entre países clave y advertencias desde Sudamérica

Guardar
Ursula von der Leyen, líder
Ursula von der Leyen, líder de la UE, es favorable al acuerdo comercial con el Mercosur, pero no consigue consenso (OLIVIER HOSLET/REUTERS)

Los líderes de la Unión Europea llegaron este jueves a Bruselas en medio de fuertes divisiones internas para asistir a la cumbre que podría definir el futuro del acuerdo comercial con Mercosur. Tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, el posible aval de los Veintisiete permitiría la firma del tratado este sábado en Iguazú (Brasil), aunque el consenso no está asegurado. El debate en torno al pacto se produce en un escenario marcado por las crecientes protestas del sector agrícola europeo, las presiones políticas tanto internas como externas y la urgencia de la UE por fortalecer su competitividad y diversificar sus relaciones comerciales. Con posiciones enfrentadas entre países como Francia, Italia, Alemania y Hungría, y advertencias desde el bloque suramericano sobre la posibilidad de perder una “ventana histórica” para el acuerdo, la cumbre se presenta decisiva para el futuro de las relaciones birregionales y la política comercial europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que es “de enorme importancia” que los líderes de la UE otorguen su respaldo al acuerdo comercial con Mercosur, considerado fundamental para la estrategia de competitividad europea. A su llegada a la cumbre, subrayó la necesidad de reducir las “sobredependencias” mediante una red de acuerdos de libre comercio y remarcó que Mercosur representa un mercado potencial de 700 millones de consumidores. Von der Leyen insistió en que sólo falta la aprobación de los Veintisiete para la firma, prevista en Iguazú.

El tratado UE-Mercosur, negociado durante
El tratado UE-Mercosur, negociado durante 25 años, enfrenta divisiones internas y protestas del sector agrícola europeo

El acuerdo, negociado durante veinticinco años, sigue generando divisiones internas en la Unión. El miércoles, el bloque aprobó salvaguardias para tranquilizar al sector agrícola, que este jueves protestó con bloqueos de tractores en Bruselas, y para responder a las reservas de países como Francia, Italia y Hungría. Von der Leyen reiteró la urgencia de una decisión positiva de los Estados miembros para concretar el tratado.

La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, defendió que es “muy importante tener acuerdos de comercio diversificados”, considerando el pacto esencial para generar oportunidades y prosperidad ante un contexto internacional complejo con actores que utilizan el comercio y las cadenas de suministro “como armas”.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró que Hungría “no apoya” el acuerdo con Mercosur y consideró que su aprobación sería “un tiro en las piernas de los agricultores europeos”. Añadió que el tratado “mataría a los agricultores de la UE” y advirtió que existen “suficientes líderes que se oponen” como para bloquearlo. Orbán justificó su rechazo subrayando que los agricultores “tienen razón en un 100 %”, señalando además la carga regulatoria y las desventajas competitivas que supone para el sector primario el Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’).

Francia, Italia y Hungría expresan
Francia, Italia y Hungría expresan reservas y condiciones ante el pacto Mercosur-UE, mientras Alemania impulsa su aprobación (REUTERS/Yves Herman)

En línea con el malestar rural, en el sureste de Francia continuaron los cortes y bloqueos en cinco autopistas por parte de agricultores movilizados, protestas que suman objeciones al sacrificio de ganado por la dermatosis nodular contagiosa y al propio acuerdo Mercosur-UE. La compañía Vinci Autopistas advirtió que la situación podría agravarse, mientras el ministro de Transportes francés, Philippe Tabarot, instó a los productores a no dificultar los desplazamientos en Navidad por su impacto económico y social. Paralelamente, las autoridades francesas intensificaron la campaña de vacunación del ganado con la supervisión de Pascal Sanjuan, alcanzando un millón de animales inmunizados.

El canciller alemán Friedrich Merz se mostró partidario del pacto, sosteniendo que tras 26 años de negociaciones su ratificación es “importante para que la UE siga teniendo credibilidad en el mundo”, línea en la que Alemania se ha situado como uno de sus principales impulsores.

Las protestas de agricultores europeos
Las protestas de agricultores europeos y los bloqueos en Francia reflejan el rechazo al acuerdo y la preocupación por el impacto en el sector primario (REUTERS/ARCHIVO)

Por el contrario, el presidente francés Emmanuel Macron reiteró que Francia se opondrá “muy firmemente” ante cualquier imposición del acuerdo, y el primer ministro Sébastien Lecornu confirmó que su país votará en contra si se fuerza la votación. La primera ministra italiana Giorgia Meloni también puso condiciones, calificando de “prematuro” cualquier intento de cerrar la negociación antes de que se apliquen pactos que protejan la agricultura europea, si bien precisó que Italia no vetará el acuerdo una vez se incluyan dichas garantías.

Desde el lado suramericano, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que, de no firmarse ahora el tratado, “no habrá más acuerdo” mientras permanezca en el cargo, rechazando que la agricultura brasileña represente una amenaza para Europa. La presidenta de la Comisión Europea tiene prevista una visita a Brasil este fin de semana, en un intento definitivo por obtener el aval europeo y rubricar el convenio entre la UE y el bloque Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La firma formal depende aún de que los líderes europeos otorguen su visto bueno con mayoría cualificada en Bruselas, donde el tema podría abordarse pese a no estar oficialmente inscrito en la agenda.

Temas Relacionados

Acuerdo Mercosur-UEUnión EuropeaMercosurUrsula von der LeyenEmmanuel MacronViktor OrbánLuiz Inácio Lula da SilvaBruselasIguazúAgricultura europeaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Cómo funcionan los innovadores paneles solares con nanotubos de carbono que permiten más energía limpia y sustentable

Estos desarrollos, gracias a estos materiales, logran mayor resistencia y adaptabilidad. Las claves de una tecnología que promete simplificar la producción masiva y el acceso en contextos urbanos y rurales

Cómo funcionan los innovadores paneles

Camboya denunció que el ejército tailandés bombardeó el centro de casinos de la ciudad fronteriza de Poipet

Según el comunicado difundido, “las fuerzas tailandesas lanzaron 2 bombas en la zona del municipio de Poipet, provincia de Banteay Meanchey” a las 11:00 horas locales (04:00 GMT) del jueves

Camboya denunció que el ejército

El primer ministro indio instó a Etiopía a renovar las relaciones bilaterales: “El Sur Global está escribiendo su propio destino”

La visita oficial de Narendra Modi a Addis Abeba marca un acercamiento entre los países, con acuerdos en áreas como formación de fuerzas de paz, educación y apoyo financiero

El primer ministro indio instó

Noruega anunció la adquisición de un nuevo paquete de armas estadounidenses para Ucrania valoradas en 267 millones de euros

El lote armamentístico incluye municiones para aviones de combate F-16, misiles guiados por láser aptos tanto para F-16 como para defensas aéreas de superficie, y misiles de largo alcance, según comunicó el gobierno noruego

Noruega anunció la adquisición de

Estados Unidos autorizó una nueva venta de armas a Taiwán por USD 11.000 millones en medio de la presión regional del régimen chino

El Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés detalló que la venta incluye sistemas de cohetes HIMARS, obuses, misiles antitanque, drones y repuestos para otros equipos militares críticos

Estados Unidos autorizó una nueva
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La retinopatía diabética: Una amenaza

La retinopatía diabética: Una amenaza silenciosa para la visión de los peruanos

Cómo preparar tejocote en almíbar, el dulce mexicano que refuerza el sistema inmune

Chenoa y Marc Giró sustituirán a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en las Campanadas de RTVE

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 18 de diciembre

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El Senado insta al Gobierno

El Senado insta al Gobierno a velar por la correcta gobernanza del CNIO desde la transparencia y la rendición de cuentas

Los envíos mundiales de 'smartphones' caerán un 2,1% en 2026 ante la subida de los costes

Zayra Gutiérrez reaparece en su cumpleaños y revela cómo está tras su retirada de redes por su salud mental

El invierno será más cálido de lo normal en España pero las vacaciones de Navidad arrancan con frío y nieve, según AEMET

Portimao (Portugal) regresa al calendario de la F-1 y tendrá un Gran Premio en 2027 y 2028

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas

Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson llegan a HBO Max con la aclamada “Una batalla tras otra”

Primer vistazo a KJ Apa como James Stewart en ‘Jimmy’, el biopic sobre el icónico actor del Hollywood clásico

“No he visto Titanic”, confesó Leonardo DiCaprio en diálogo con Jennifer Lawrence

La mirada de Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, sobre innovación, creatividad y el futuro: “No todas las respuestas están en los datos”

Zoe Saldana cree que la captura de movimiento debería ser premiada a partir de ‘Avatar’: “Mi esperanza es que más directores sean como James Cameron”