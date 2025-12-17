Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una comparecencia ante la prensa en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió este miércoles que Rusia se está preparando para convertir 2026 en “un nuevo año de guerra” y pidió a los aliados de Kiev, en especial a Estados Unidos, que respondan a lo que describió como señales explícitas del Kremlin sobre su intención de continuar el conflicto.

“Hemos escuchado una nueva señal de Moscú, diciendo que se preparan para hacer del año próximo un nuevo año de guerra”, enfatizó Zelensky durante su discurso diario.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reiterara que los objetivos de la invasión serán alcanzados “sin ninguna duda”, incluso por la vía militar si fracasan las negociaciones.

El mandatario ucraniano subrayó que estas afirmaciones contradicen la idea de que Rusia esté dispuesta a poner fin al conflicto y reclamó una reacción de los socios occidentales.

“Es importante que nuestros socios sean conscientes y que reaccionen, sobre todo nuestros socios en Estados Unidos, que suelen afirmar que Rusia pretende querer poner fin a la guerra”, señaló.

Zelensky acusó a las autoridades rusas de utilizar el proceso diplomático como una herramienta para ganar tiempo y debilitar los esfuerzos internacionales.

El presidente ruso Vladimir Putin durante una ceremonia para otorgar la Estrella de Oro a militares participantes en la invasión a Ucrania (REUTERS)

Según el presidente ucraniano, Moscú busca “socavar la diplomacia” mediante propuestas ambiguas que, a su juicio, ocultan objetivos de fondo. En ese contexto, afirmó que Rusia intenta “disimular su deseo de destruir Ucrania y a los ucranianos” y “su voluntad de legitimar el robo de nuestro territorio”.

El presidente ruso aseguró que el Kremlin alcanzará sus metas estratégicas en Ucrania, con énfasis en las reivindicaciones territoriales.

“Los objetivos de la operación militar especial se lograrán, sin ninguna duda”, afirmó Putin.

Aunque dijo preferir una solución negociada, advirtió que, si no hay avances sustanciales, Rusia seguirá actuando por la fuerza.

“Preferiríamos conseguirlo y eliminar las causas profundas del conflicto por medio de la diplomacia, pero si el país rival y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de manera sustancial, lo haremos por la vía militar”, amenazó Putin.

El líder ruso insistió en que Moscú mantiene la disposición a negociar y a “resolver todos los problemas por medios pacíficos”, una posición que Kiev considera incompatible con la continuidad de los ataques y con las exigencias territoriales planteadas por el Kremlin desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

En paralelo al cruce de declaraciones, continúan los contactos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para explorar una salida negociada.

Zelensky acusó a las autoridades rusas de utilizar el proceso diplomático como una herramienta para ganar tiempo (EUROPA PRESS)

El domingo y el lunes, Zelensky se reunió en Berlín con emisarios estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Las conversaciones buscaron avanzar hacia un posible compromiso que permita un alto el fuego y un marco de negociación más amplio.

Tras esos encuentros, las autoridades ucranianas señalaron que se registraron “avances” en el debate sobre las garantías de seguridad que Kiev considera esenciales para cualquier acuerdo.

Trump, por su parte, se mostró optimista luego de dialogar con Zelensky y con varios líderes europeos. Sin embargo, el contenido del plan revisado promovido por Washington no ha sido divulgado en detalle.

El Kremlin indicó este miércoles que aún espera información oficial de Estados Unidos sobre los resultados de las conversaciones celebradas en Berlín. Fuentes cercanas al proceso han señalado que una propuesta inicial estadounidense contemplaba concesiones por parte de Ucrania, incluida la retirada de la región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto de Crimea y Lugansk como territorios bajo control ruso, aunque el alcance actual de esas ideas sigue siendo incierto.

Zelensky también vinculó la discusión diplomática con las decisiones que deben adoptar los líderes europeos. El presidente ucraniano se refirió a la reunión del Consejo Europeo prevista en Bruselas, donde los Estados miembros debatirán el uso de activos rusos congelados para financiar el apoyo a Ucrania.

Representantes de Rusia y Estados Unidos asisten a una reunión con Vladimir Putin en el Kremlin (REUTERS/Archivo)

“Rusia debe sentir que su deseo de hacer la guerra también el año que viene no tendrá sentido porque Ucrania tendrá apoyo”, afirmó. Añadió que el resultado dependerá de las decisiones que adopte Europa.

Mientras algunos países de la Unión Europea respaldan utilizar esos activos, otros, como Bélgica, han expresado reservas por posibles consecuencias legales. La Comisión Europea propuso como alternativa la emisión de nueva deuda común, una opción que genera divisiones internas.

(Con información de EFE y AFP)