“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

El libro del día

La escritora británica Naomi Alderman propone en su nuevo libro Don’t Burn Anyone at the Stake Today (No quemes a nadie en la hoguera hoy: y otras lecciones de la historia sobre cómo sobrevivir a una crisis informativa) una mirada histórica para comprender el impacto de la era digital, a la que denomina Crisis de la Información.

Según la autora, este periodo de transformación tecnológica no es un fenómeno aislado, sino la tercera gran convulsión informativa de la humanidad, tras la invención de la escritura y la aparición de la imprenta. Alderman sostiene que identificar el nombre de la época en la que se vive resulta fundamental para navegar sus desafíos, y sugiere que las crisis anteriores ofrecen claves para afrontar la actual.

En las páginas finales de su obra, Alderman reflexiona sobre la dificultad y el dolor que implica adaptarse a estos cambios, pero también destaca la posibilidad de una mayor comprensión mutua. La autora afirma: “Creamos algo maravilloso y catastrófico con la escritura. Con la imprenta. Con internet… Estamos haciendo que nuestras mentes hagan algo para lo que nunca evolucionaron”, y añade: “Es difícil, doloroso y a menudo nos enfada y asusta. Y aun así… cada vez terminamos viéndonos los unos a los otros con mayor claridad”.

Alderman, reconocida por su novela feminista de ciencia ficción El poder, galardonada con el Women’s Prize for Fiction en 2017, así como por su trabajo como guionista de videojuegos y presentadora científica de radio, recurre a un enfoque especulativo e histórico para analizar el presente.

En su obra, introduce al lector en los estudios de teóricos como Walter Ong, quien investigó cómo la alfabetización transforma la cultura, y Elizabeth Eisenstein, que examinó el modo en que la imprenta modificó la relación de la sociedad con la verdad. Ong observó que las culturas orales tendían a ser más conservadoras y menos exploratorias, ya que el esfuerzo de memorizar información limitaba la capacidad de reflexión compleja. La escritura, en cambio, permitió un pensamiento más profundo y elaborado.

La autora subraya que la llegada de internet está alterando la sociedad de manera igualmente profunda. El acceso digital facilita el pensamiento colectivo, multiplica la cantidad de información disponible y transforma quién puede publicar y difundir contenidos.

Naomi Alderman (Pako Mera/Alamy Live News)

Este fenómeno, que Alderman denomina “desintermediación”, permite a las personas realizar tareas que antes dependían de especialistas, como reservar vuelos o investigar sobre vacunas. Al mismo tiempo, debilita las instituciones de la era impresa que actuaban como guardianes de la verdad. Alderman anticipa que surgirán nuevas instituciones capaces de gestionar el flujo masivo de información, pero mientras tanto recomienda fortalecer algunas tradicionales, como la BBC y las bibliotecas públicas.

El análisis de Alderman también aborda los efectos psicológicos de los medios digitales. Destaca que la anonimidad y el alcance global de internet han propiciado que más personas compartan pensamientos y emociones en línea, lo que a su vez permite descubrir afinidades inesperadas, como la experiencia sensorial del ASMR. La autora señala: “Nunca ha sido tan fácil comprender que no existe un tipo de persona que no sea una persona”, aunque advierte que la interacción digital puede hacer olvidar que detrás de cada discusión hay individuos reales con sentimientos.

Alderman observa que cada avance tecnológico acelera los procesos: imprimir un libro es más rápido que copiarlo a mano, y publicar en internet supera en velocidad a la impresión. La cultura digital evoluciona a un ritmo vertiginoso, y la autora ni siquiera aborda en profundidad las disrupciones que plantea la inteligencia artificial. Aunque el desenlace de esta transformación es incierto, Alderman transmite un matiz de esperanza sobre el futuro colectivo.