Australia confirmó que el ataque en Sídney que dejó al menos 15 muertos fue un acto terrorista inspirado en ISIS

El primer ministro Anthony Albanese señaló que los responsables del atentado actuaron bajo influencia de la ideología extremista y antisemitismo

Australia confirmó que el ataque en Sídney que dejó al menos 15 muertos fue un acto terrorista inspirado en ISIS (AP/Mark Baker)

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó en horas de la noche de este martes que el tiroteo masivo registrado el domingo en Bondi Beach fue impulsado por la “ideología del Estado Islámico” (ISIS).

Según indicó, el padre e hijo identificados como Sajid y Naveed Akram abrieron fuego de manera premeditada contra una multitud reunida en la popular playa de Sídney con motivo de Hanukkah, matando a 15 personas dentro de la comunidad judía y dejando más de 40 heridos.

Esto fue motivado por el extremismo islamista que lleva años contaminando el mundo”, señaló Albanese, quien subrayó la gravedad de la amenaza para las democracias occidentales.

De acuerdo con la policía de Nueva Gales del Sur, ambos atacantes iban armados con rifles de asalto y dispararon durante aproximadamente diez minutos antes de que agentes dieran muerte al padre, de 50 años. El hijo, de 24, fue arrestado en el lugar y permanece hospitalizado, bajo custodia y en estado crítico.

Las autoridades confirmaron que Naveed Akram, el hijo más joven, ya había estado en el radar de los servicios de inteligencia australianos desde 2019 por sus asociaciones con individuos bajo investigación por terrorismo.

Dos personas con las que mantenía contacto terminaron en prisión, pero en ese momento él no fue considerado una amenaza relevante”, detalló el primer ministro.

La policía describió el atentado como “un acto de terrorismo y antisemitismo deliberados”.

Albanese declaró que el ataque tiene su raíz en “una ideología de odio”.

Lo que vimos en Bondi Beach fue un crimen aberrante y una tragedia que conmociona al país entero”, dijo.

Investigadores confirmaron que los atacantes planeaban su acción desde hacía tiempo y tenían la intención calculada de causar el mayor daño posible. Los agentes continúan analizando los dispositivos electrónicos y los entornos online de los responsables para esclarecer si existieron instrucciones o vínculos directos con células terroristas de Oriente Medio o Europa.

El atentado marcó el episodio de violencia armada más grave sufrido en Australia en los últimos treinta años y el primer ataque mortal específico contra la comunidad judía en el país insular.

Sajid y Naveed Akram abrieron fuego de manera premeditada contra una multitud reunida en la popular playa de Sídney con motivo de Hanukkah

El hecho ha desencadenado homenajes públicos, mensajes de condolencia internacionales y fuertes llamados a la unidad interreligiosa. Bondi Beach, tradicionalmente uno de los enclaves más abiertos y multiculturales de Sídney, amaneció este lunes con flores, velas y cartas en memoria de las víctimas.

Bondi es un lugar que representa diversidad y convivencia, hoy golpeado por una violencia que no tiene espacio en nuestra sociedad”, declaró una residente durante una ceremonia de duelo comunitario.

Las autoridades australianas reforzaron la seguridad en espacios públicos y convocaron a todas las comunidades religiosas a denunciar el radicalismo. Diversas organizaciones musulmanas locales se sumaron a la condena y sostuvieron que “el terrorismo y el odio son absolutamente incompatibles con los valores australianos”.

La comunidad judía local, que reúne múltiples sinagogas, escuelas y comercios en el área de Bondi, expresó su dolor y pidió fortalecer la lucha contra el antisemitismo y la protección de lugares de encuentro.

El momento en el que uno de los atacantes es abatido por la Policía de Australia

El Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano advirtió que los incidentes antisemitas han aumentado drásticamente en el país desde el inicio de la guerra en Gaza y el ataque de Hamas a Israel el año pasado. El gobierno federal recordó que ha creado recientemente comisiones parlamentarias para combatir tanto el antisemitismo como la islamofobia, en un contexto de tensión e incertidumbre.

El primer ministro Albanese concluyó que el país está “decidido a confrontar el odio y la radicalización” y enfatizó la necesidad de unidad nacional.

Nuestra respuesta debe ser más democracia, más solidaridad y más vigilancia”, indicó.

(Con información de EFE y AFP)

