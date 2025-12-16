Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos contra vehículos en el sur del Líbano (REUTERS/Thaier Al-Sudani/Archivo)

Dos personas murieron y cinco resultaron heridas este martes tras ataques aéreos de Israel contra vehículos en las localidades de Al Tayeb y Sablain, ubicadas en la región sur del Líbano.

Fuentes oficiales del Ministerio de Salud libanés señalaron que el primer bombardeo tuvo lugar en la carretera Al Adaysseh-Markab, en el distrito de Marjayoun, y se cobró la vida de un ciudadano no identificado.

Según el comunicado, el segundo incidente fue registrado en la localidad de Sablain, en el distrito de Chouf, donde una camioneta resultó impactada, causando una muerte y dejando cinco heridos.

Fuentes de emergencia y testigos locales reportaron que los ataques destruyeron de manera total ambos vehículos y provocaron daños en viviendas próximas. Los servicios de socorro trabajaron para evacuar a los heridos hacia hospitales de la región y contener el temor en ambas comunidades, donde la población civil ha sufrido bombardeos recurrentes a pesar de que formalmente rige un alto el fuego en la zona desde finales de noviembre.

Las autoridades libanesas responsabilizan públicamente a Israel por los bombardeos de este martes. Por su parte, el Ejército israelí afirmó haber atacado a dos personas que identificó como miembros activos de la facción chií libanesa Hezbollah, tanto en Al Tayeb como en Sablain.

Las fuerzas israelíes argumentaron que las operaciones buscan impedir el rearme y los movimientos de grupos armados en las áreas fronterizas. No obstante, el gobierno libanés, así como Naciones Unidas, mantienen críticas ante el mantenimiento de bombardeos e incursiones aéreas en territorio libanés.

Desde finales de noviembre, el sur del Líbano permanece sometido a una “tregua” frágil negociada tras trece meses de combates intermitentes entre el ejército israelí y combatientes de Hezbollah. Sin embargo, la situación en el terreno rara vez se ha estabilizado.

Según datos oficiales, los ataques israelíes han sido prácticamente diarios y se han intensificado durante las últimas semanas. De acuerdo a cifras de la ONU, al menos 127 civiles libaneses han muerto como consecuencia de estos bombardeos, que a menudo han coincidido con desplazamientos en carreteras o eventos comunitarios.

Las fuerzas israelíes reconocen haber causado la muerte de más de 380 presuntos integrantes de Hezbollah desde el comienzo del acuerdo de alto el fuego, y acusan al grupo chií de haber violado la tregua en alrededor de 1.900 ocasiones mediante ataques y movimientos que considerarían hostiles.

El Ejército israelí afirmó haber atacado a dos personas que identificó como miembros activos de la facción chií libanesa Hezbollah (EFE/ Noemí Jabois)

Las autoridades de Beirut señalan que Israel aún mantiene al menos cinco posiciones militares dentro de territorio libanés, en contravención de lo estipulado en los acuerdos de cese al fuego y de las demandas tanto del gobierno central como del grupo chií para una completa retirada.

En el contexto diplomático, la tensión se ha trasladado a foros internacionales como Naciones Unidas, donde la organización ha reiterado condenas por la continuidad de los golpes aéreos y la amenaza constante para la población local.

El gobierno libanés intensificó esta semana los llamados para que se respete la integridad territorial del país y se ponga un fin definitivo a las hostilidades en la frontera sur.

Hasta la fecha, los esfuerzos del Gabinete libanés se concentran en asistir a las víctimas, reconstruir la infraestructura dañada en las localidades bombardeadas y exigir el cese inmediato de los ataques sobre infraestructura civil y de transporte.

Las autoridades atienden a cientos de desplazados internos y avanzan con demandas formales a través de canales diplomáticos y judiciales. La comunidad internacional observa con atención la evolución de la crisis y la posibilidad de nuevos episodios violentos que puedan poner en riesgo la estabilidad precaria alcanzada en los últimos meses en el sur del Líbano.

(Con información de Europa Press y EFE)