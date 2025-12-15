Mundo

Las FDI hallaron armas y equipos de vigilancia del grupo terrorista Hamas que eran utilizadas en la zona amarilla en Gaza

El ejército israelí informó sobre el decomiso en una zona que separa áreas bajo control israelí y palestino, en el marco de operaciones recientes y conforme al acuerdo de alto el fuego

Guardar
Las FDI hallaron armas y equipos de vigilancia del grupo terrorista Hamas que eran utilizadas en la zona amarilla en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron armas, equipos de vigilancia y materiales bélicos pertenecientes al grupo terrorista Hamas durante operaciones recientes en la línea amarilla al este de Rafah, zona que según el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos marca la separación temporal entre áreas bajo control israelí y palestino en Gaza. Entre el material interceptado se encontraban rifles tipo Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas contra las tropas israelíes, según detalló el comunicado del Ejército.

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel hallan armas y equipos de vigilancia de Hamas en la línea amarilla al este de Rafah.

El reporte difundido por las FDI este lunes indicó que el Equipo de Combate de la Brigada Golani, bajo la comandancia de la División de Gaza (143), ha centrado sus operaciones en la destrucción de infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas con actividades terroristas en la zona. Las tropas informaron haberse desplegado conforme al esquema del acuerdo de alto el fuego, aunque reconocen que seguirán actuando para eliminar cualquier “amenaza inmediata” para las fuerzas y el Estado de Israel.

El Ejército israelí intercepta rifles
El Ejército israelí intercepta rifles Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas en Gaza.

Según el comunicado militar, durante estas acciones también se destruyeron diversas instalaciones de Hamas y se neutralizó a combatientes que representaban una amenaza. Dichas intervenciones se produjeron dentro del sector conocido como “línea amarilla”, una franja considerada línea defensiva avanzada por Israel y establecida como zona de amortiguamiento que divide de facto la Franja de Gaza. Este límite, de acuerdo con el plan propuesto por Estados Unidos y el derecho internacional, debe ser temporal y no operativo como frontera permanente.

Netanyahu y Trump se reunirán
Netanyahu y Trump se reunirán para discutir la segunda fase del alto el fuego y el desarme de Hamas en Gaza.

Está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúna el próximo 29 de diciembre con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para abordar la segunda fase del mecanismo de alto el fuego en Gaza, que contempla el desarme de Hamas, la conformación de un gobierno de transición y el eventual despliegue de una fuerza internacional para la estabilidad del enclave.

La Brigada Golani destruye infraestructuras
La Brigada Golani destruye infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas a actividades terroristas en la Franja de Gaza.

Netanyahu indicó la semana pasada que la segunda fase planteará retos significativos como la desmilitarización completa de Gaza, seguida de una etapa posterior de desradicalización. Estas apreciaciones fueron expresadas durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, en el que el dirigente israelí señaló que la experiencia internacional en la posguerra de Alemania y Japón podría servir como referente para la situación en Gaza.

El plan internacional contempla la
El plan internacional contempla la desmilitarización de Gaza, un gobierno de transición y el despliegue de una fuerza internacional.

La agenda internacional sobre el futuro de Gaza también estuvo marcada por la visita del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien reiteró en Israel el compromiso de Estados Unidos con la implementación del plan de 20 puntos del presidente estadounidense y los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU para la región.

Temas Relacionados

Fuerzas de Defensa de Israel Gaza Hamas Benjamín Netanyahu Estados Unidos Donald Trump Rafah Casa Blanca Conflicto israelí-palestino Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONUÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Grace Beverley, la estudiante y emprendedora de Oxford, explicó cómo fue su crecimiento empresarial con marcas de bienestar

El caso de una joven británica que, tras iniciar su actividad en redes sociales durante su etapa universitaria, logró consolidar una compañía de bienestar. Entrevistada por The Times, destacó la presencia global y la forma en que lidera a más de 100 empleados

Grace Beverley, la estudiante y

Ucrania celebró los avances en las mesas de diálogo con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia

La delegación de Kiev y los enviados Washington han sostenido reuniones en Berlín para discutir un plan de alto el fuego, mientras se desmienten rumores sobre desacuerdos y se reconoce el compromiso de ambas partes

Ucrania celebró los avances en

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía

Matilda, de 10 años, murió frente a su hermana menor. El rabino Eli Schlanger dejó cinco hijos. Alexander Kleytman sobrevivió a los nazis solo para morir protegiendo a su esposa en la playa australiana

“Eran como gemelas”: las vidas

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

La moneda de Irán experimenta una depreciación acelerada, lo que incrementa la presión sobre los precios de bienes esenciales y agrava la situación económica de las familias en medio de sanciones y tensiones internacionales

El rial iraní alcanzó un

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

La resolución judicial prohíbe las actividades del colectivo tras una solicitud de la Fiscalía General. Las integrantes están exiliadas y rechazan las acusaciones

La Justicia de Putin declaró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los dólares que le faltan

Los dólares que le faltan a Caputo para cubrir los vencimientos de enero y cuánto le pedirían prestado a los bancos

José Félix Lafaurie salió en defensa de su hijo Juan José por denuncia de subsidio que habría pedido

Cuenta regresiva para Navidad 2025: cuánto falta y cómo planificar tu cena de Nochebuena con tradicionales platos peruanos

El plazo de los transportistas al gobierno vence mañana y crece la tensión por posible paro en Lima y Callao

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Embarcación de bandera panameña fue atacada por un "dron militar" en un puerto de Ucrania

Irán cifra en 39 los detenidos en un acto fúnebre en Mashad, incluida la Nobel de la Paz

El TPI desestima una serie de recursos de Israel contra su investigación sobre Gaza

Un tribunal francés condena a 30 años de cárcel a Roger Lumbala por complicidad en crímenes de lesa humanidad

El Museo Nacional Libio reabre sus puertas al público por primera vez desde 2011

ENTRETENIMIENTO

Rosé reveló la inseguridad y

Rosé reveló la inseguridad y el desafío personal detrás del nacimiento APT: “Pedí a los productores que borraran la canción”

‘Los Simpsons’: Lindsay Lohan sorprende al dar voz a Maggie Simpson en un episodio histórico

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La confesión de Milly Alcock luego de ser confirmada para protagonizar Supergirl: “No sé cómo interpretarla”

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood