Las FDI hallaron armas y equipos de vigilancia del grupo terrorista Hamas que eran utilizadas en la zona amarilla en Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encontraron armas, equipos de vigilancia y materiales bélicos pertenecientes al grupo terrorista Hamas durante operaciones recientes en la línea amarilla al este de Rafah, zona que según el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos marca la separación temporal entre áreas bajo control israelí y palestino en Gaza. Entre el material interceptado se encontraban rifles tipo Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas contra las tropas israelíes, según detalló el comunicado del Ejército.

Las Fuerzas de Defensa de Israel hallan armas y equipos de vigilancia de Hamas en la línea amarilla al este de Rafah.

El reporte difundido por las FDI este lunes indicó que el Equipo de Combate de la Brigada Golani, bajo la comandancia de la División de Gaza (143), ha centrado sus operaciones en la destrucción de infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas con actividades terroristas en la zona. Las tropas informaron haberse desplegado conforme al esquema del acuerdo de alto el fuego, aunque reconocen que seguirán actuando para eliminar cualquier “amenaza inmediata” para las fuerzas y el Estado de Israel.

El Ejército israelí intercepta rifles Kalashnikov, cohetes RPG y cámaras utilizadas por milicianos de Hamas en Gaza.

Según el comunicado militar, durante estas acciones también se destruyeron diversas instalaciones de Hamas y se neutralizó a combatientes que representaban una amenaza. Dichas intervenciones se produjeron dentro del sector conocido como “línea amarilla”, una franja considerada línea defensiva avanzada por Israel y establecida como zona de amortiguamiento que divide de facto la Franja de Gaza. Este límite, de acuerdo con el plan propuesto por Estados Unidos y el derecho internacional, debe ser temporal y no operativo como frontera permanente.

Netanyahu y Trump se reunirán para discutir la segunda fase del alto el fuego y el desarme de Hamas en Gaza.

Está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reúna el próximo 29 de diciembre con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para abordar la segunda fase del mecanismo de alto el fuego en Gaza, que contempla el desarme de Hamas, la conformación de un gobierno de transición y el eventual despliegue de una fuerza internacional para la estabilidad del enclave.

La Brigada Golani destruye infraestructuras subterráneas y en superficie vinculadas a actividades terroristas en la Franja de Gaza.

Netanyahu indicó la semana pasada que la segunda fase planteará retos significativos como la desmilitarización completa de Gaza, seguida de una etapa posterior de desradicalización. Estas apreciaciones fueron expresadas durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz, en el que el dirigente israelí señaló que la experiencia internacional en la posguerra de Alemania y Japón podría servir como referente para la situación en Gaza.

El plan internacional contempla la desmilitarización de Gaza, un gobierno de transición y el despliegue de una fuerza internacional.

La agenda internacional sobre el futuro de Gaza también estuvo marcada por la visita del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, quien reiteró en Israel el compromiso de Estados Unidos con la implementación del plan de 20 puntos del presidente estadounidense y los objetivos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU para la región.