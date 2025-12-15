La agencia de inteligencia de Australia habría investigado hace seis años a uno de los atacantes del atentado en la playa de Bondi

La agencia de inteligencia de Australia (ASIO) investigó hace seis años a uno de los presuntos autores del ataque de Bondi por supuestos vínculos con una célula del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Sídney, informó este lunes la cadena pública ABC, que citó a una fuente anónima del organismo, mientras las autoridades confirmaron que los atacantes actuaron como padre e hijo.

La emisora citó a un alto funcionario anónimo vinculado a la operación antiterrorista conjunta que investiga el ataque. Según esa versión, las autoridades creían que uno de los atacantes mantenía una relación estrecha con un miembro del EI detenido en julio de 2019 y posteriormente condenado por preparar un acto terrorista en Australia.

La cadena pública añadió que investigadores antiterroristas consideraban que los dos atacantes de Bondi habían jurado lealtad al Estado Islámico y que, de acuerdo con informes citados por altos funcionarios, se encontraron dos banderas del EI en el automóvil utilizado por los agresores. La Policía de Nueva Gales del Sur señaló que no podía confirmar esos reportes.

El director general de ASIO, Mike Burgess, declaró el domingo que uno de los atacantes era “conocido por nosotros, pero no representaba una amenaza inmediata”. “Por lo tanto, obviamente tenemos que investigar lo que ocurrió aquí”, agregó ante la prensa. Consultado sobre los detalles del caso, ASIO afirmó que “no hace comentarios sobre individuos o investigaciones en curso”.

Police and Forensics begin the task of body retrieval from the site where a shooting incident occurred on a Jewish holiday celebration at Bondi Beach in Sydney, Australia December 15, 2025. AAP/Dean Lewins via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. AUSTRALIA OUT. NEW ZEALAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NEW ZEALAND. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN AUSTRALIA. TPX IMAGES OF THE DAY

Las fuerzas de seguridad australianas identificaron a los presuntos autores del atentado perpetrado el domingo en la playa de Bondi como un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial. La confirmación oficial se conoció este lunes en Sídney, tras una rueda de prensa de la Policía de Nueva Gales del Sur.

“Estamos convencidos de que en el incidente de ayer había dos infractores implicados, uno ha fallecido y el segundo está en estado crítico, pero estable en el hospital. Se trata de un hombre de 50 años y otro de 24, que son padre e hijo”, detalló el jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ante los medios.

Según Lanyon, las autoridades realizaron durante la noche dos registros en los suburbios de Bonnyrigg y Campsie, ambos al suroeste de Sídney. El primer operativo se concentró en el área de donde presuntamente eran originarios los atacantes, mientras el segundo se desarrolló en el lugar donde se alojaban al momento del ataque.

Las autoridades confirmaron que no buscan a más sospechosos. También señalaron que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década y tenía al menos seis armas registradas. Seis armas fueron recuperadas tanto de la escena del ataque como de la vivienda ubicada en Campsie, de acuerdo con la información policial difundida este lunes.

Así fue como un civil logró desarmar a uno de los atacantes de la playa Bondi, en Australia

Las autoridades continuaron este lunes con la investigación del ataque, que dejó 16 personas fallecidas, entre ellas uno de los atacantes y una niña de 10 años, y al menos 40 heridas, incluidas cuatro menores, según la última actualización policial.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud reunida en un parque cercano a la playa de Bondi, uno de los puntos turísticos más concurridos del país.

(Con información de AFP y EFE)