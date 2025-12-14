Zelensky llegó a Berlín para discutir con EEUU y Europa el plan de paz de Trump para Ucrania

Zelensky llegó este domingo a Berlín (REUTERS/Isabel Infantes)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó este domingo su disposición al diálogo antes de mantener reuniones clave con el enviado de Estados Unidos y líderes europeos en Berlín para avanzar en el plan para de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

La presidencia ucraniana confirmó la llegada de Zelensky a la capital alemana, donde se desarrollarán las conversaciones con representantes estadounidenses y europeos enfocadas en poner término al conflicto iniciado por Rusia en 2022. “Estoy recibiendo todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará hoy”, afirmó el mandatario ucraniano.

Desde el mes pasado, Trump ha intensificado sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo, tras presentar un plan de paz. Funcionarios de Kiev confirmaron recientemente el envío a Washington de una versión revisada del proyecto original, aunque Zelensky aclaró que aún no ha recibido respuesta oficial de la Casa Blanca.

“La cumbre en Berlín es importante. Nos reunimos tanto con los estadounidenses como con los europeos. Estas reuniones tienen lugar en Berlín, hoy y mañana”, afirmó el presidente ucraniano. Y agregó: “Lo más importante es que el plan debe ser lo más justo posible, sobre todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”.

Witkoff y Kushner participarán de las negociaciones en Berlín (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Las negociaciones en Berlín buscan una salida al conflicto que ha causado decenas de miles de muertes y ha intensificado la urgencia de encontrar una solución justa para Ucrania.

Los enviados de Estados Unidos también llegaron a Berlín este domingo por la mañana para otra ronda de conversaciones. Entre los representantes se encuentran Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y el yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner.

Washington ha intentado durante meses equilibrar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un rápido fin a la guerra de Rusia y se muestra cada vez más exasperado por los retrasos. La búsqueda de posibles compromisos ha encontrado grandes obstáculos, incluyendo el control de la región oriental de Donetsk en Ucrania, que está mayormente ocupada por fuerzas rusas, y las garantías de seguridad para Ucrania.

“La oportunidad es considerable en este momento, y es importante para cada una de nuestras ciudades, para cada comunidad ucraniana”, expresó Zelensky. “Estamos trabajando para asegurar que la paz para Ucrania sea digna, y para garantizar —una garantía, sobre todo— que Rusia no regrese a Ucrania para una tercera invasión”.

Persisten los obstáculos difíciles

Putin persiste inflexible en sus demandas (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Vladimir Putin ha exigido que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de la región de Donetsk que aún está bajo su control y abandone sus esfuerzos de unirse a la OTAN entre las condiciones clave para la paz, demandas que Kiev ha rechazado.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo al diario de negocios Kommersant que la policía rusa y las tropas de la guardia nacional permanecerían en partes del Donbás en el este de Ucrania, incluso si se convierten en una zona desmilitarizada bajo un posible plan de paz, una demanda que probablemente será rechazada por Ucrania mientras las negociaciones lideradas por Estados Unidos se prolongan.

Ushakov advirtió que la búsqueda de un compromiso podría tomar mucho tiempo, señalando que las propuestas de Estados Unidos que tomaban en cuenta las demandas rusas habían sido “empeoradas” por las modificaciones propuestas por Ucrania y sus aliados europeos.

“No sabemos qué cambios están haciendo, pero claramente no son para mejor”, dijo Ushakov. “Insistiremos firmemente en nuestras consideraciones”, afirmó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, quien ha encabezado los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que “las décadas de la ‘Pax Americana’ han terminado en gran medida para nosotros en Europa y para nosotros en Alemania también”.

Advirtió que el objetivo de Putin es “un cambio fundamental en las fronteras de Europa, la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de sus fronteras”.

“Si Ucrania cae, no se detendrá”, advirtió Merz el sábado durante una conferencia del partido en Múnich.

Putin ha negado tener planes de restaurar la Unión Soviética o atacar a cualquier aliado europeo.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

Los bomberos trabajan en el lugar de un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Nina Liashonok/Foto de archivo

Mientras continuaban los esfuerzos de paz, Rusia y Ucrania intercambiaron otra ronda de ataques aéreos.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que durante la noche Rusia lanzó misiles balísticos y 138 drones de ataque a Ucrania. En su informe diario, la Fuerza Aérea dijo que 110 habían sido interceptados o derribados, pero se registraron impactos de misiles y drones en seis ubicaciones.

Zelensky dijo el domingo que cientos de miles de familias seguían sin electricidad en las regiones del sur, este y noreste y que se continuaba trabajando para restaurar la electricidad, a calefacción y el agua corriente en múltiples regiones tras un ataque a gran escala la noche anterior.

El presidente ucraniano dijo que en la última semana, Rusia había lanzado más de 1.500 drones de ataque, casi 900 bombas aéreas guiadas y 46 misiles de varios tipos a Ucrania.

“Ucrania necesita paz en términos decentes, y estamos listos para trabajar de la manera más constructiva posible. Estos días estarán llenos de diplomacia. Es muy importante que traiga resultados”, manifestó Zelensky.

Un residente en un tejado inspecciona un edificio de apartamentos dañado en el lugar de un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 13 de diciembre de 2025. REUTERS/Nina Liashonok

El Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 235 drones ucranianos el sábado por la noche y el domingo temprano.

En la región de Belgorod, un dron hirió a un hombre e incendió su casa en el pueblo de Yasnye Zori, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov.

Drones ucranianos atacaron un depósito de petróleo en Uryupinsk en la región de Volgogrado, provocando un incendio, según el gobernador regional, Andrei Bocharov.

En la región de Krasnodar, los drones ucranianos atacaron la ciudad de Afipsky, donde se encuentra una refinería de petróleo. Las autoridades dijeron que las explosiones rompieron ventanas en edificios residenciales, pero no informaron de daños a la refinería.

(con información de AP)