EN VIVO: la policía encontró un dispositivo explosivo improvisado cerca del lugar del ataque contra una celebración judía en Australia

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y exhortaron a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de nueve personas en la playa de Bondi, al este de Sídney, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que causó también al menos 12 heridos.

Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

A continuación las noticias más destacadas de este hecho:

11:25 hsHoy

La policía confirmó que la cifra actualizada de muertos es de 11 personas

10:53 hsHoy

El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Isaac Herzog y el canciller Saar exigieron al Gobierno australiano tomas medidas contra el fenómeno tras el ataque que dejó al menos 9 muertos durante una celebración de Janucá en Bondi Beach. La comunidad judía representa el 0,4% de la población del país

Fotografía compartida por el canciller
Fotografía compartida por el canciller israelí Gideon Saar, supuestamente tomada en el lugar de los hechos, donde se observa a un hombre sosteniendo una talit, el manto de oración judío, manchada de sangre. (Gideon Saar/X)

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este domingo un tiroteo masivo -con al menos diez muertos, entre ellos el tirador- en la playa de Bondi (Sidney) donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá, y urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo”.

10:24 hsHoy

Un dispositivo explosivo improvisado fue “localizado” cerca del lugar del ataque y el escuadrón antibombas fue desplegado para continuar investigando la situación

10:04 hsHoy

La policía confirmó que uno de los tiradores fue abatido en el lugar y otro fue detenido

09:57 hsHoy

La policía de Australia confirmó la muerte de al menos 9 personas

09:55 hsHoy

La policía informó que abatió también a uno de los atacantes mientras el otro fue arrestado tras el ataque registrado en Bondi Beach, uno de los balnearios más populares de Sídney

Al menos nueve personas han muerto y 12 han resultado heridas tras un ataque a tiros efectuado por al menos dos asaltantes, uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido, ocurrido durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en el extremo norte de la playa.

