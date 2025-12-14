EN VIVO: la policía encontró un dispositivo explosivo improvisado cerca del lugar del ataque contra una celebración judía en Australia

Al menos 9 muertos y varios heridos tras un ataque armado contra celebración judía en Australia

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de nueve personas en la playa de Bondi, al este de Sídney, por un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que causó también al menos 12 heridos.

Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.