Sobrevivió al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre y años después resultó herido en el atentado en Australia: “Fue una masacre”

El abogado israelí en DDHH, Arsen Ostrovsky, resultó herido en el ataque terrorista en Australia

El abogado israelí de derechos humanos Arsen Ostrovsky experimentó por segunda vez el horror de un ataque antisemita, esta vez al resultar herido durante el tiroteo registrado en la playa de Bondi, en Sídney.

Ostrovsky había sobrevivido dos años antes al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023 en Israel y se encontraba en Australia para colaborar con la comunidad judía y combatir el antisemitismo.

“Esto fue una auténtica masacre, un baño de sangre”, declaró a la prensa local, todavía conmocionado y sangrando por una herida en la cabeza.

Ostrovsky llegó a Australia dos semanas antes del atentado invitado por organizaciones locales. Durante la mañana de este domingo, cuando compartía la celebración de Hanukkah con su esposa e hijos, el caos irrumpió entre disparos y gritos.

“Vi a niños cayendo al suelo, ancianos tirados, inválidos... la sangre manaba por todas partes. El 7 de octubre había sido la última vez que presencié algo así”, recordó.

Según su testimonio, uno de los atacantes disparaba sin control en todas direcciones creando una escena devastadora.

“Nunca pensé que vería esto en Australia, jamás en mi vida”, dijo.

El temor fue aún mayor cuando, en medio del pánico, Ostrovsky perdió de vista a su familia entre la estampida de asistentes.

“No hay mayor horror que no saber dónde está tu familia”, describió. Después de varios minutos logró reunirse con sus seres queridos. Relató cómo, aún herido, no dudó en pedir ayuda a los socorristas y agradeció haber sobrevivido junto a su esposa y sus hijos.

El activista israelí explicó que su presencia en Australia respondía a su compromiso con la lucha contra el antisemitismo y el odio, que según denuncia se ha agravado en Australia desde los ataques en Israel de octubre y el inicio de la guerra de Gaza.

“Vine exactamente para esto: para combatir el odio sanguinario y devastador que amenaza a la comunidad judía”, remarcó. Tras el atentado de Sídney, Ostrovsky llamó a reforzar la protección y la unidad en las comunidades judías globales.

El atentado de este domingo fue ejecutado por dos hombres durante una festividad judía que congregó a unas mil personas en Bondi Beach. Uno de los agresores murió en el ataque y el otro permanece en estado crítico.

Las autoridades australianas confirmaron que encontraron un artefacto explosivo improvisado cerca del lugar, lo que aumenta las sospechas de un atentado planificado. Testigos describieron escenas de pánico, con asistentes huyendo y cuerpos tendidos en el césped junto a la playa. Las imágenes y videos difundidos muestran heridos asistidos por policías y paramédicos.

El abogado no fue el único en subrayar la magnitud del terror vivido. Otros sobrevivientes, como Haim Levy, narraron minutos de angustia, escondiéndose con sus hijos mientras escuchaban disparos y temiendo por sus vidas.

“Sabía que algo malo iba a pasar y el gobierno no protegió a la comunidad judía”, criticó Levy, quien creció en Israel.

Varias figuras internacionales repudiaron el atentado. El incidente provocó una oleada de condenas y reabrió el debate sobre el aumento del antisemitismo global, con particular alarma en las comunidades judías de Oceanía, América y Europa. El atentado de Bondi Beach ocurrió en un país donde, hasta este episodio, la violencia contra la comunidad judía había sido excepcional.

Paramédicos y testigos describieron un escenario de huida masiva, abandonando bienes personales de la playa ante el temor de nuevos disparos.

La policía mantiene la investigación en marcha y las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la protección en eventos comunitarios. Para Arsen Ostrovsky, la experiencia de haber sido testigo de estos dos ataques, en lugares tan distantes, refuerza su determinación de “combatir el odio y defender los valores de respeto y convivencia”.