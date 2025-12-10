Mundo

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

Las plataformas deberán demostrar mecanismos de control de edad o enfrentar multas de hasta 32 millones de dólares

Guardar
Annie Wang, de 14 años,
Annie Wang, de 14 años, y Ayris Tolson, de 15, posan después de una entrevista en la que hablaron sobre la prohibición del uso de redes sociales en Australia para menores de 16 años, en Sídney, Australia, el 22 de noviembre de 2025. (REUTERS/Hollie Adams)

Australia comenzó a aplicar la ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, lo que convierte al país en el primero en implementar este tipo de regulación para proteger la salud mental de niños y adolescentes, según el Gobierno de Camberra. La normativa fue aprobada tras meses de deliberación y consultas parciales con expertos y organizaciones, en medio de debates internacionales sobre la viabilidad y pertinencia de tales restricciones.

El primer ministro Anthony Albanese defendió que la legislación representa “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en Australia y será “motivo de orgullo nacional en los años venideros”. En un comunicado recogido por su oficina, Albanese comparó la medida con la edad legal para consumir alcohol y remarcó que, aunque algunos adolescentes puedan evitar la restricción, establecer un marco normativo nacional resulta beneficioso para la sociedad. El primer ministro aseguró que la ley facilitará a los progenitores entablar conversaciones con sus hijos sobre los riesgos de Internet y redundará en un mayor bienestar.

La legislación afecta directamente a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Kick, que deberán demostrar que han adoptado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de la edad permitida. Uno de los puntos novedosos de la ley es que traslada la responsabilidad principal a las empresas tecnológicas, que podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si incumplen el mandato legal.

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo
FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de adolescentes posa para una foto mientras sostiene teléfonos inteligentes frente a un logotipo de X, en esta ilustración tomada el 11 de septiembre de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Las autoridades australianas argumentan que el aumento de la presión digital, el acceso a contenidos violentos, el ciberacoso, engaños pederastas (‘grooming’) y la exposición algorítmica a material misógino o dañino representan riesgos para la salud mental de los menores. El Ejecutivo sostiene que la nueva regulación establece, por primera vez, un marco legal claro en un sector considerado insuficientemente regulado.

Durante el proceso de debate legislativo, diversos padres que han perdido hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis agravadas por el uso de redes sociales participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno, cuyo objetivo es frenar la escalada de problemas asociados al uso temprano de estas plataformas.

Colectivos e instituciones han advertido que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales continúan siendo fundamentales para mantener vínculos afectivos, culturales y familiares, por lo que la medida podría aislar a estos grupos.

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre el proceso de eliminación de cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantando el cumplimiento de la ley con bloqueos de acceso y notificaciones directas a los afectados, un proceso que se culmina este miércoles.

Meta, empresa matriz de Facebook,
Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre el proceso de eliminación de cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación, que afecta a al menos diez plataformas principales, exige a las compañías que pidan verificación documental o escaneo facial a los nuevos usuarios para confirmar que superan la edad mínima.

El Senado australiano aprobó la medida a fines de noviembre, después de que la Cámara de Representantes la validara, centrando las obligaciones en las plataformas digitales e eximiendo de sanciones a padres y menores.

No obstante, según declaraciones de Elon Musk recogidas por diversos medios, propietario de X, la ley representa una forma de controlar “por la puerta de atrás” el acceso a Internet de los ciudadanos. Otras compañías tecnológicas han criticado la falta de detalle sobre los métodos de verificación que se exigirán para impedir que los menores accedan a estos servicios.

(Con información de EFE/AP)

Temas Relacionados

Australiaredes socialesUltimas noticias America

Últimas Noticias

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

La suspensión de operaciones afecta a miles de pasajeros semanales y deja al país prácticamente sin aerolíneas extranjeras en plena temporada alta

IATA calificó de “delicada” la

La costa de la India marca un hito mundial en conservación y multiplica por diez los nidos de tortuga marina

La recuperación masiva responde a dos décadas de campañas de protección, educación ambiental y participación local, lo que permite celebrar un récord histórico de nidos, pero también obliga a mantener la vigilancia ante amenazas como contaminación, pesca y cambio climático

La costa de la India

Casos récord, escuelas cerradas y hospitales saturados: Reino Unido en alerta por la nueva variante de gripe H3N2

El aumento temprano y sostenido de contagios llevó a suspender actividades escolares y activar protocolos especiales. Cuáles son los síntomas y la importancia de la vacunación

Casos récord, escuelas cerradas y

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países aliados exigieron a Ruanda y al M23 detener la ofensiva en el este del Congo

Las potencias occidentales solicitaron el retiro de tropas ruandesas, la vuelta del grupo rebelde a sus posiciones y el cumplimiento de los acuerdos de paz recientes

La Unión Europea, Estados Unidos

El papa León XIV advirtió que un acuerdo de paz en Ucrania “no es realista” sin la participación de Europa

El pontífice alertó que excluir al bloque de las negociaciones podría desequilibrar la alianza transatlántica clave para la seguridad regional

El papa León XIV advirtió
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alito Moreno se “burla” por

Alito Moreno se “burla” por revocación de visa de políticos de Morena: “Negociaciones del T-MEC será por Zoom”

Claudia López rechazó exclusión de Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado: “Lo ilusionaron, luego lo vetaron”

Evento navideño en Tacna casi termina en tragedia: alcalde estuvo a punto de caer de trineo volador

La decisión de “eliminar” 12 aulas de apoyo para niños con discapacidad provoca crisis educativa y protestas en Bogotá

Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA
El CNE de Honduras dijo

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

La costa de la India marca un hito mundial en conservación y multiplica por diez los nidos de tortuga marina

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo

Tensión en el Congreso de Brasil: expulsaron a un diputado por protestar contra la reducción de la condena de Bolsonaro

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

ENTRETENIMIENTO

“Avatar hizo que mi mundo

“Avatar hizo que mi mundo diera un giro de 180 grados”, confiesa Sam Worthington a días de un nuevo estreno

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

Así será “007: First Light”, el comienzo de la trilogía que promete revolucionar el universo jugable de James Bond

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”