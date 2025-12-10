Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

Annie Wang, de 14 años, y Ayris Tolson, de 15, posan después de una entrevista en la que hablaron sobre la prohibición del uso de redes sociales en Australia para menores de 16 años, en Sídney, Australia, el 22 de noviembre de 2025. (REUTERS/Hollie Adams)

Australia comenzó a aplicar la ley que prohíbe a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, lo que convierte al país en el primero en implementar este tipo de regulación para proteger la salud mental de niños y adolescentes, según el Gobierno de Camberra. La normativa fue aprobada tras meses de deliberación y consultas parciales con expertos y organizaciones, en medio de debates internacionales sobre la viabilidad y pertinencia de tales restricciones.

El primer ministro Anthony Albanese defendió que la legislación representa “uno de los mayores cambios sociales y culturales” en Australia y será “motivo de orgullo nacional en los años venideros”. En un comunicado recogido por su oficina, Albanese comparó la medida con la edad legal para consumir alcohol y remarcó que, aunque algunos adolescentes puedan evitar la restricción, establecer un marco normativo nacional resulta beneficioso para la sociedad. El primer ministro aseguró que la ley facilitará a los progenitores entablar conversaciones con sus hijos sobre los riesgos de Internet y redundará en un mayor bienestar.

La legislación afecta directamente a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit y Kick, que deberán demostrar que han adoptado “medidas razonables” para identificar y desactivar cuentas de usuarios menores de la edad permitida. Uno de los puntos novedosos de la ley es que traslada la responsabilidad principal a las empresas tecnológicas, que podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si incumplen el mandato legal.

FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de adolescentes posa para una foto mientras sostiene teléfonos inteligentes frente a un logotipo de X, en esta ilustración tomada el 11 de septiembre de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo)

Las autoridades australianas argumentan que el aumento de la presión digital, el acceso a contenidos violentos, el ciberacoso, engaños pederastas (‘grooming’) y la exposición algorítmica a material misógino o dañino representan riesgos para la salud mental de los menores. El Ejecutivo sostiene que la nueva regulación establece, por primera vez, un marco legal claro en un sector considerado insuficientemente regulado.

Durante el proceso de debate legislativo, diversos padres que han perdido hijos por suicidio tras episodios de acoso en línea o crisis agravadas por el uso de redes sociales participaron en actos públicos respaldados por el Gobierno, cuyo objetivo es frenar la escalada de problemas asociados al uso temprano de estas plataformas.

Colectivos e instituciones han advertido que, para numerosos adolescentes, especialmente en comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, en acogida o con discapacidad, las redes sociales continúan siendo fundamentales para mantener vínculos afectivos, culturales y familiares, por lo que la medida podría aislar a estos grupos.

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre el proceso de eliminación de cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, adelantando el cumplimiento de la ley con bloqueos de acceso y notificaciones directas a los afectados, un proceso que se culmina este miércoles.

Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó el 4 de diciembre el proceso de eliminación de cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regulación, que afecta a al menos diez plataformas principales, exige a las compañías que pidan verificación documental o escaneo facial a los nuevos usuarios para confirmar que superan la edad mínima.

El Senado australiano aprobó la medida a fines de noviembre, después de que la Cámara de Representantes la validara, centrando las obligaciones en las plataformas digitales e eximiendo de sanciones a padres y menores.

No obstante, según declaraciones de Elon Musk recogidas por diversos medios, propietario de X, la ley representa una forma de controlar “por la puerta de atrás” el acceso a Internet de los ciudadanos. Otras compañías tecnológicas han criticado la falta de detalle sobre los métodos de verificación que se exigirán para impedir que los menores accedan a estos servicios.

(Con información de EFE/AP)