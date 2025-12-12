Mundo

Volodimir Zelensky visitó a los soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk y reivindicó avances en la resistencia

El presidente dijo que los soldados de su país “están logrando resultados” en la zona ante la invasión rusa

Guardar
Volodimir Zelensky en una visita
Volodimir Zelensky en una visita al frente de Kúpiansk (Ukrainian Presidential Press Service/Handout vía REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reivindicó este viernes los resultados positivos que estarían consiguiendo los soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk durante una visita a esa parte del frente de la región nororiental de Kharkov.

“Hoy desde el eje de Kúpiansk. Nuestros soldados están logrando aquí resultados para Ucrania. Los rusos han hablado mucho de Kúpiansk. Lo vemos. He estado aquí, he saludado a los muchachos. Gracias a cada unidad, a todos los que luchan aquí, a todos los que destruyen al ocupante”, dijo Zelensky en un mensaje grabado delante de un signo destruido con el nombre de la ciudad. El mandatario llevó un chaleco antibalas.

Rusia dio prácticamente por ganada la batalla por el nudo ferroviario de Kúpiansk a finales de octubre, pero sus tropas no han consumado hasta hoy la toma de la ciudad ni han conseguido rodear a las unidades ucranianas que la defendían.

Según dijo hoy el Corpus ‘Jartia’ de la Guardia Nacional ucraniana, las fuerzas ucranianas que defienden Kúpiansk han recuperado dos localidades de los alrededores de la ciudad y han cortado las vías de comunicación que tenían las tropas rusas que combaten dentro del municipio.

En otro orden, Zelensky informó este jueves que sostuvo una discusión “constructiva y profunda” con altos funcionarios de la administración Trump sobre uno de los tres documentos clave que Kiev está elaborando en relación con las garantías de seguridad para el país.

Soldados ucranianos en el frente
Soldados ucranianos en el frente de Kúpiansk (REUTERS/Stringer)

La conversación tuvo lugar un día después de que Ucrania enviara contrapropuestas al plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia.

En la reunión virtual participaron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el enviado especial Steve Witkoff, el asesor Jared Kushner, así como los generales Jack Keane y Alexus Grynkewich. También estuvo presente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, detalló Zelensky.

Valoramos enormemente la implicación activa de la parte estadounidense en todos los niveles, no solo en los esfuerzos por poner fin a la guerra, sino también en garantizar la seguridad de Ucrania y prevenir una nueva invasión rusa”, expresó el mandatario ucraniano, quien subrayó que el compromiso estadounidense demuestra “la seriedad de sus intenciones y su claro enfoque en lograr resultados”.

Zelensky confirmó que Washington entregó a Kiev un borrador del documento de garantías de seguridad, que será analizado por su equipo y devuelto con modificaciones. El mandatario recalcó que este marco es esencial para evitar que Rusia pueda lanzar una nueva invasión, recordando el fracaso del Memorándum de Budapest y otros compromisos violados por Moscú.

Es fundamental que el documento dé respuestas claras sobre qué acciones tomarán los socios si Rusia decide agredir de nuevo”, afirmó por X. Según Zelensky, se acordó que ambos equipos trabajarán activamente para lograr en un “futuro próximo” una comprensión común del esquema de garantías.

