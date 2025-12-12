Machado inauguró la exposición en su honor en el Centro Nobel y reafirmó su orgullo por pertenecer a una generación de “valientes”

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, participó de la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz (REUTERS)

La Premio Noble de la Paz 2025, María Corina Machado, expresó este jueves su “orgullo” por formar parte de un movimiento de ciudadanos “valientes”, durante la inauguración de una exposición en su honor en el Centro del Nobel de la Paz, acto que cerró el programa oficial del galardón este año.

“Estoy tan orgullosa de ser parte de una generación, de un movimiento de ciudadanos valientes, corajosos, honestos y afectuosos”, destacó la líder opositora venezolana en su discurso y además aseguró que espera reencontrarse con el Comité Nobel noruego en una “Venezuela libre” lo más pronto posible.

La exposición, titulada “Democracy on the Brink” (“La democracia, en el precipicio”), recorre la lucha de la oposición venezolana con fotografías de la trayectoria política de Machado e imágenes de jóvenes emigrados a Colombia, según informó la institución vinculada al Instituto Nobel.

En diálogo con la prensa, María Corina Machado subrayó el papel crucial del apoyo internacional a la oposición venezolana que hace frente al régimen de Nicolás Maduro, pero remarcó que “la ayuda más importante va a ser la de nuestra diáspora regresando”.

La líder de Vente Venezuela reflexionó: “No hubiéramos llegado hasta aquí si no fuera porque siempre estuvo el poder de la gente en el centro y el haber confiado en la gente al mismo tiempo”. En ese sentido, expresó su “confianza” en los venezolanos y resaltó que esta generación “está más preparada que ninguna otra”.

María Corina Machado, asistió a la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz (REUTERS)

Acompañada por su familia durante la inauguración de la exposición, la referente opositora manifestó sentirse “muy emocionada” por el trabajo de los expositores y por algunas de las fotos seleccionadas, en particular una imagen tomada después de las elecciones primarias de 2023.

Cada año, el Centro del Nobel organiza una muestra en honor a los galardonados del premio. La institución contrata a un fotógrafo del país homenajeado, pero debido a la coyuntura política de Venezuela, este año recurrieron al fotógrafo turco Emin Özmen, de la agencia Magnum, quien había trabajado en la cobertura de las protestas en Venezuela en 2019, material que fue incluido en la exhibición.

El fotógrafo viajó recientemente a Colombia para el Centro del Nobel de la Paz con el objetivo de retratar a jóvenes venezolanos que migraron al país vecino. La muestra, que acompaña la exposición dedicada a Machado en Oslo, recoge tanto imágenes como testimonios sonoros que expresan “sus esperanzas y visiones de futuro”.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel y el propio centro de exposiciones, más de ocho millones de venezolanos —una cuarta parte de la población del país— abandonaron Venezuela desde el año 2014. En la actualidad, quienes permanecen allí enfrentan “pobreza y miedo”, viviendo separados de familiares que debieron exiliarse.

Las fotografías tomadas por Özmen muestran a jóvenes migrantes, cuyas voces se escuchan en la sala narrando sus historias y expectativas, acompañadas por extractos de discursos de Machado sobre democracia y resistencia.

Machado compartió unas palabras a la prensa tras la inauguración de la exposición oficial del Premio Nobel de la Paz (REUTERS)

La inauguración de la exposición se llevó adelante en menos de un día después de la llegada de María Corina Machado a Oslo, tras un viaje clandestino por temor a represalias de la dictadura chavista de Nicolás Maduro.

En sus recientes declaraciones, Machado también agradeció a Estados Unidos por el respaldo brindado para facilitar su salida de Venezuela y por la presión internacional ejercida contra el régimen del dictador Maduro.

La opositora venezolana evitó ahondar en detalles sobre los próximos pasos de la estrategia internacional para aislar a Maduro en América Latina y el mundo, aunque confirmó que se mantiene en diálogo con actores relevantes del escenario global.

(Con información de EFE)