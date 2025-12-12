Mundo

Friedrich Merz recibirá a Volodimir Zelensky el lunes en Berlín junto a líderes europeos y de la OTAN para avanzar hacia la paz en Ucrania

Los temas clave incluirán concesiones territoriales, la situación de Donetsk y la central nuclear de Zaporizhzhia

Volodimir Zelensky y Friedrich Merz
Volodimir Zelensky y Friedrich Merz se reunirán el lunes en Berlín para abordar negociaciones de paz (Europa Press)

El canciller alemán Friedrich Merz recibirá el lunes en Berlín al presidente ucraniano Volodimir Zelensky en una cumbre que también cuenta con la participación confirmada de mandatarios europeos y altos representantes de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

El encuentro servirá de escenario para abordar las negociaciones de paz centradas en Ucrania y las propuestas respaldadas por Estados Unidos ante la invasión rusa iniciada en 2022.

La convocatoria reúne a una amplia representación internacional, entre los que figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

También se confirmó la asistencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quien suspendió un viaje a Estados Unidos para estar presente en la cita europea.

El gobierno alemán comunicó que la reunión contará primero con un encuentro bilateral entre Merz y Zelensky dedicado a conversaciones económicas entre ambos países, seguido de una sesión ampliada con el resto de los líderes y representantes institucionales.

El objetivo será examinar el estado de las conversaciones que buscan fórmulas para un acuerdo de paz, propuesta originalmente por la administración de Donald Trump.

Merz propuso a Trump conversar
Merz propuso a Trump conversar durante el fin de semana sobre los documentos del plan de paz (Reuters)

Durante la semana previa al encuentro, las capitales participantes intercambiaron documentos y contrapropuestas relacionadas al plan de paz, focalizándose en los territorios ocupados y las garantías de seguridad para Ucrania.

Además, Merz detalló que existe una contrapropuesta europea remitida a Estados Unidos y subrayó la intención de mantener diálogos directos entre los gobiernos durante el fin de semana, iniciativa surgida después de intercambios con Macron y Starmer.

El comunicado oficial del Gobierno de Alemania evitó especificar si habrá presencia directa de funcionarios estadounidenses en Berlín, condición que dependerá de los avances en la redacción conjunta de los documentos entre las partes involucradas.

Por su parte, el portavoz del gobierno alemán Stefan Kornelius indicó que la asistencia norteamericana será posible si se alcanza un acuerdo previo sobre los textos para el plan de paz.

Stefan Kornelius, portavoz alemán, dijo
Stefan Kornelius, portavoz alemán, dijo que la presencia estadounidense en Berlín depende del acuerdo de documentos (Reuters)

El proceso diplomático se centra en posibles concesiones relacionadas con la administración y control de territorios en disputa, en especial la región de Donetsk y la central nuclear de Zaporizhzhia.

El manejo y la figura jurídica de esa zona aún requieren definiciones. Volodimir Zelensky informó que la gestión y supervisión de ese territorio sigue abierta a debate.

Dentro de las propuestas presentadas también figura la entrega de un nuevo plan de garantías de seguridad a Ucrania, recibido por Zelensky, quien prometió revisarlo junto a su equipo y devolverlo a Washington con enmiendas propias. El plan contempla un aumento del límite del ejército ucraniano hasta 800.000 efectivos, tras ser modificado respecto al número anterior que situaba el máximo en 600.000 soldados.

(Con información de EFE y Europa Press)

