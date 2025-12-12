Mundo

Francia exigió a Rusia un paso definitivo hacia la paz en Ucrania

El renovado impulso diplomático europeo y el liderazgo estadounidense abren una nueva etapa en la búsqueda de una solución duradera al conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; junto a su par francés, Emmanuel Macron (Christophe Ena/Pool vía REUTERS/Archivo)

Francia elevó la presión diplomática sobre Rusia al pedir que Moscú dé el “paso definitivo” hacia la paz en Ucrania.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este viernes que la paz está “al alcance de la mano” y destacó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha mostrado durante los últimos nueve meses una clara voluntad de crear las condiciones para una paz “justa y duradera, no una capitulación”.

Barrot subrayó que ahora corresponde al presidente ruso, Vladimir Putin, poner fin a lo que calificó como una “guerra imperialista y colonial”, en un contexto en el que el conflicto se acerca a su cuarto año y las negociaciones internacionales adquieren un nuevo impulso.

El jefe de la diplomacia francesa insistió en que la decisión sobre el futuro territorial de Ucrania recae únicamente en los ucranianos. Mientras prosiguen las negociaciones sobre posibles concesiones territoriales, Barrot remarcó que “corresponde a los ucranianos, y solo a ellos, tomar decisiones sobre su territorio”, reafirmando la postura de París de respetar la soberanía de Kiev en cualquier acuerdo de paz.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot (Christophe Petit Tesson/Foto compartida vía AP/Archivo)

Por la parte ucraniana, el presidente Zelensky informó el jueves que la Casa Blanca le ha entregado un plan de garantías de seguridad para Ucrania. El mandatario señaló que revisará el documento junto a su equipo y que, en los próximos días, enviará sus propias propuestas a Washington. Este intercambio se produce mientras Kiev busca asegurar compromisos internacionales sólidos para su seguridad futura.

En paralelo, Mijailo Podoliak, asesor de Zelensky y negociador ucraniano, explicó que Ucrania estaría dispuesta a aceptar la creación de una zona desmilitarizada en el Donbás. Sin embargo, condicionó esta medida a que la retirada de las fuerzas ucranianas de la región se acompañe de una retirada recíproca de las tropas rusas desde la actual línea del frente, subrayando la exigencia de Kiev de que cualquier concesión sea correspondida por Moscú.

Una treintena de líderes internacionales de la llamada Coalición de Voluntarios celebraron una videoconferencia para analizar el estado del plan de paz liderado por Estados Unidos. Este encuentro se produce en un momento considerado decisivo tanto para el futuro de Ucrania como para la seguridad europea, dada la magnitud de las implicaciones geopolíticas del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

En cuanto a la participación estadounidense en las próximas negociaciones, la Casa Blanca no descartó el jueves que representantes de Estados Unidos asistan a una reunión prevista para este sábado en París entre diplomáticos ucranianos y europeos sobre el plan de paz.

No obstante, Francia aún no ha confirmado oficialmente la celebración de dicho encuentro, lo que añade incertidumbre sobre la agenda diplomática inmediata.

Desde Washington, se ha señalado que cualquier participación en la reunión de París dependerá de que se verifique previamente que las conversaciones tengan un carácter sustancial y aporten avances concretos al proceso de paz.

