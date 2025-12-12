Mundo

El régimen de Irán incautó un buque extranjero por presunto contrabando en el mar de Omán

El operativo fue realizado por agentes judiciales frente a las costas de Hormuz, en el sur del país. Se trata del segundo caso similar reportado en la semana

Un buque extranjero fue incautado
Un buque extranjero fue incautado por autoridades iraníes en el mar de Omán por transportar seis millones de litros de diésel de contrabando (REUTERS/Rula Rouhana/Imagen de archivo)

La televisión estatal iraní informó este viernes la incautación de un buque extranjero en el mar de Omán por presunto contrabando de seis millones de litros de diésel.

El Tribunal Supremo de Hormuz confirmó la detención de la embarcación frente a las costas del sur del país. Este es el segundo operativo de este tipo reportado en la semana.

El régimen iraní lleva a cabo incautaciones frecuentes en esta importante ruta marítima, como parte de una política sistemática de control ante el aumento del contrabando de combustibles, facilitado por los bajos precios internos resultantes de subsidios estatales y la depreciación del rial.

El combustible iraní, significativamente más barato que en países vecinos, es atractivo para las redes ilícitas, que lo transportan tanto por tierra como por mar hacia destinos regionales.

Las autoridades no revelaron el nombre ni la nacionalidad del buque y detallaron solo la retención de una embarcación vinculada a movimientos clandestinos cerca de las aguas iraníes.

El Tribunal Supremo de Hormuz explicó que la interceptación se realizó según las normativas nacionales, como parte de los esfuerzos para combatir delitos relacionados con el contrabando de carburantes.

Los funcionarios evitaron precisar datos sobre la tripulación, el destino final del cargamento o eventuales sanciones, lo que atribuyeron a procesos judiciales en curso. La magnitud del decomiso fue calificada por medios iraníes como relevante.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un desfile naval del Ejército de la República Islámica de Irán a lo largo de las costas de Makran, el mar de Omán y el norte del océano Índico (Foto: EP)

Fuentes oficiales subrayaron que la vigilancia en fronteras terrestres y marítimas busca frenar un fenómeno que afecta tanto al abastecimiento interno como a las finanzas públicas. Los controles en el mar de Omán, zona de tráfico estratégico de hidrocarburos, continuarán como parte de la respuesta estatal para evitar el desvío de recursos energéticos a redes ilegales.

Sumado a este episodio, existe un contexto de mayor presión interna para las autoridades iraníes, tanto en el plano económico como político. La capacidad del país de controlar el tráfico ilícito de diésel no solo responde a intereses fiscales, sino que impacta directamente en la seguridad energética y en la percepción de legitimidad del régimen ante desafíos internos y externos.

La incautación reciente del buque en el Mar de Omán constituye un capítulo adicional en el escenario de conflictividad que involucra tanto la seguridad regional como la fiscalización interna del contrabando de combustibles.

(Con información de Europa Press y Reuters)

