María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, reapareció en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.

La dirigente venezolana, ausente de la vida pública durante meses por amenazas de muerte y persecución judicial de la dictadura de Nicolás Maduro, saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo, el punto tradicional donde se congrega el público tras la ceremonia del Nobel.

Machado llegó a Noruega después de abandonar Venezuela el martes en un barco con rumbo a Curazao, según informaron funcionarios de Estados Unidos. La salida fue organizada bajo estricta reserva por su círculo más cercano, que evitó cualquier anuncio previo. De acuerdo con estas fuentes, la operación se mantuvo en silencio para proteger su seguridad y solo se confirmó cuando la opositora ya estaba fuera del territorio venezolano.

El traslado de la Premio Nobel de la Paz 2025 generó expectación entre diplomáticos, activistas y ciudadanos venezolanos residentes en Europa. Su aparición se produjo después de la marcha de antorchas que recorre el centro de Oslo cada 11 de diciembre, un acto que rinde homenaje al laureado de la Paz y que este año tuvo un marcado enfoque político debido a la crisis venezolana.

El gobierno noruego informó que la opositora ofrecerá una conferencia de prensa este jueves a las 09:15 GMT, lo que marcará su primer encuentro directo con periodistas desde que se ocultó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Venezolanos en Oslo despliegan una gran bandera nacional durante la marcha de antorchas en honor a María Corina Machado (REUTERS/Leonhard Foeger)

“La señora Machado está en Oslo y tendrá actividad pública el día de mañana”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores del país nórdico en un breve comunicado.

La ceremonia del Nobel estuvo dominada por la ausencia de Machado y por el mensaje que transmitió a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió la medalla y el diploma.

Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma del Premio Nobel de la Paz en representación de su madre, María Corina Machado

En su discurso, la familia relató la situación de violencia política que vive la oposición venezolana. “Mi madre llegará a Oslo en unas horas, pero su objetivo es regresar muy pronto a Venezuela”, dijo su hija durante la ceremonia. También aseguró que Machado “no renunciará a la aspiración de vivir en un país libre”.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, utilizó su intervención para enviar un mensaje directo al dictador Nicolás Maduro.

“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, declaró, lo que provocó una ovación inmediata del público. La ceremonia comenzó con la interpretación de “Alma llanera” y “Venezuela”, interpretadas por el cantante Danny Ocean.

El premio otorgado a Machado destacó la labor de la dirigente en favor de una transición democrática en su país. Desde la elección presidencial de 2024, en la que el chavismo proclamó la fraudulenta reelección de Maduro, Machado se mantuvo bajo investigación de la Fiscalía venezolana, que la acusó de conspiración, incitación al odio y terrorismo.

Días antes del anuncio del Nobel, el fiscal general había advertido que sería considerada “fugitiva” si abandonaba Venezuela.

La analista Benedicte Bull, profesora de la Universidad de Oslo, recordó que cualquier retorno de Machado implicaría riesgos.

“Corre la posibilidad de ser arrestada si vuelve, aunque el gobierno ha sido más cuidadoso con ella que con otros opositores porque su detención tendría un fuerte impacto internacional”, explicó. También advirtió que un exilio prolongado podría reducir su influencia política.

Machado, que dedicó su Nobel al presidente estadounidense Donald Trump, mantiene una relación cercana con el mandatario republicano, cuya administración ha ordenado operaciones militares en el Caribe que Washington justifica como acciones contra redes criminales. Maduro sostiene que estas maniobras buscan desestabilizar su gobierno y controlar los recursos energéticos del país.

La reaparición de la líder opositora en Oslo abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana, ahora bajo la mirada de la comunidad internacional reunida en torno al Nobel de la Paz. Su rueda de prensa definirá los próximos pasos de una figura que, pese a la persecución interna, sigue siendo la principal referencia de la oposición venezolana.

Noticia en desarrollo...