María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales

La Premio Nobel de la Paz instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener el sistema de represión de la dictadura de Nicolás Maduro

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere (no en la foto), un día después de la ceremonia de premiación, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó este jueves que su país “ya ha sido invadido” por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que operan libremente en connivencia con el “régimen” de Nicolás Maduro, por lo que instó a cortar el flujo de financiación que permite sostener un sistema de represión muy poderoso.

La percepción de Venezuela como un país bajo amenaza externa ha sido desplazada, en la visión de María Corina Machado, por la convicción de que la verdadera invasión ya se ha consumado desde dentro del país.

La dirigente opositora describió un escenario donde el control territorial y social está en manos de actores extranjeros y organizaciones criminales.

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás, que operan libremente en sintonía con el régimen”, afirmó María Corina Machado.

La líder opositora profundizó en la magnitud de la penetración de estos grupos, señalando que “tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población y que no solo están involucrados en el narcotráfico, sino también en la trata de personas y en redes de prostitución”. Según Machado, esta convergencia de intereses ilícitos ha transformado al país en “el centro del crimen en América”.

El sostén del régimen, de acuerdo con su análisis, se basa en un aparato represivo robusto y bien financiado.

“Y lo que ha sostenido al régimen es un sistema de represión muy poderoso y financiado. ¿De dónde provienen esos fondos? Bueno, del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas, de la trata de personas”, explicó María Corina Machado.

La estrategia que propone la dirigente se centra en la interrupción de los recursos que alimentan la represión estatal.

“Necesitamos cortar esos flujos. Y una vez que esto ocurra y la represión se debilite, se acabó. Porque eso es lo único que le queda al régimen: violencia y terror”, sostuvo Machado.

La opositora hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe frente a la red de apoyos que sostiene al régimen de Nicolás Maduro.

“Así que le pedimos a la comunidad internacional que desmantele esos recursos, ya que los demás regímenes que apoyan a Maduro y a la estructura criminal son muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de Latinoamérica”, dijo.

Machado declaró este jueves en Oslo en rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que tiene muchas esperanzas de que Venezuela sea “libre” y que pueda dar la bienvenida de nuevo a todos los venezolanos “que han tenido que huir del país”.

La líder opositora agradeció la ayuda de aquellas personas que “arriesgaron sus vidas” para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como “una experiencia bastante extraordinaria”.

“Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo... no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto”, señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo”.

En la rueda de prensa, Machado articuló una visión en la que la esperanza y el compromiso individual se convierten en motores de transformación nacional.

“Quiero dirigirme al pueblo noruego, al pueblo europeo, al pueblo venezolano. Diría a todos los ciudadanos del mundo en esta hora y asegurarles que tengo mucha esperanza de que Venezuela será libre y convertiremos a un país en un faro de esperanza, una oportunidad de democracia”, afirmó María Corina Machado.

La líder venezolana subrayó el papel histórico de su país como refugio y su aspiración de recuperar ese espíritu de acogida.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, un día después de la ceremonia de entrega del premio, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

“Daremos la bienvenida no solo a los venezolanos que se han visto obligados a huir, sino a ciudadanos de todo el mundo que encontrarán un refugio, como Venezuela solía ser hace décadas”, dijo Machado.

Machado vinculó la paz y la democracia como condiciones inseparables, enfatizando la centralidad de la libertad individual.

“Creo que nuestra experiencia en Venezuela transmite al mundo un testimonio de que, ciertamente, para tener paz, se requiere democracia. La democracia es el sistema que permite la paz en una sociedad. Pero no se puede tener democracia sin libertad. Y la libertad es una decisión individual, una decisión racional”, sostuvo Machado.

La dirigente explicó que la suma de esas decisiones individuales genera la fuerza colectiva necesaria para defender la libertad.

“Es la suma de estas decisiones individuales y conscientes la que crea la fuerza, la fortaleza y el coraje para luchar por la libertad, para defenderla cuando se ha conseguido. Y ese coraje proviene de las cosas que realmente importan en tu vida, de las cosas que amas. Y cuando sientes que esas cosas están más en peligro, entonces el coraje aumenta”, expresó.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere (no en la foto), un día después de la ceremonia de premiación, en Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Leonhard Foeger

Para Machado, la paz es, en última instancia, una manifestación de amor: “Por eso estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí, el amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos”, declaró.

La galardonada destacó la determinación de su generación y el anhelo de recuperar la dignidad y la justicia.

“No hay otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad, la familia, nuestra alma o nuestro territorio, la posibilidad de estar realmente en tu tierra, de moverte libremente en tu tierra, porque hemos perdido eso”, afirmó.

Machado reconoció la inspiración que representa Noruega y la necesidad de aprender de su ejemplo.

“Tenemos gran admiración por las instituciones y la democracia de Noruega. Hemos utilizado a Noruega como ejemplo varias veces durante estas décadas. Y créanme, convertiremos a Venezuela en ese centro energético, tecnológico y democrático de las Américas. Contamos con ustedes. Y anhelo ese día. Y los recibiremos a todos en un país brillante, democrático y libre. Y será pronto”, concluyó Machado

