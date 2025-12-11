¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

El Mundial 2026 enfrenta riesgos inéditos por calor extremo, incendios y mala calidad del aire en 16 ciudades sede (crédito Chiefs)

Las altas temperaturas, los incendios forestales, las tormentas y la contaminación atmosférica plantean amenazas inéditas para la organización y el desarrollo del Mundial 2026, que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

El evento deportivo, seguido por millones de personas, enfrenta la posibilidad de comprometer la seguridad de los aficionados, el bienestar de los jugadores y el funcionamiento del sector comercial local debido a condiciones meteorológicas cada vez más impredecibles.

Estadios en riesgo y antecedentes preocupantes

Diez de los estadios seleccionados presentan un riesgo muy alto de episodios de calor extremo durante el torneo de fútbol

Según un análisis publicado por BBC Worklife, 10 de los 16 estadios que albergarán partidos presentan un “riesgo muy alto” de registrar episodios de calor extremo. Maddy Orr, especialista en el impacto del clima en el deporte y radicada en Toronto, advierte que la cancelación de partidos podría representar el mayor desafío económico.

“Si se cancela un evento, podría ser necesario reembolsar entradas y pagar al personal que ya se desplazó para trabajar”, advirtió Orr. Además del calor, la amenaza de incendios, tormentas y una mala calidad del aire podría provocar que los aficionados, jugadores y organizadores enfrenten situaciones potencialmente graves.

La experiencia reciente en torneos internacionales celebrados en Estados Unidos ilustra la magnitud de estos riesgos. En la última FIFA Club World Cup, considerada un ensayo general para el Mundial, se produjeron retrasos significativos. En Orlando, el partido entre Benfica y Auckland City sufrió la interrupción de la segunda mitad durante más de dos horas debido a lluvias torrenciales y tormentas, mientras que el encuentro Mamelodi Sundowns vs. Ulsan HD comenzó con más de una hora de demora.

Impacto directo en la experiencia y la economía

La cancelación o retraso de partidos por condiciones meteorológicas podría generar pérdidas millonarias y reembolsos masivos (crédito Conmebol)

Las adversidades meteorológicas no solo amenazan la programación y continuidad de los partidos, sino que generan incertidumbre para espectadores, voluntarios y comercios.

En Nueva Jersey y Cincinnati, los partidos Palmeiras vs. Al-Ahly y Salzburg vs. Pachuca debieron detenerse durante 40 y 90 minutos, respectivamente, provocando malestar entre los asistentes, así como dificultades logísticas para los equipos de trabajo. Las consecuencias económicas derivadas de estas interrupciones pueden ser sustanciales.

La investigadora Orr señala que el coste legal ante eventos que no se realicen normalmente podría equivaler a millones de dólares por partido cancelado. Los compromisos asumidos con cadenas de televisión, proveedores y patrocinadores incrementan la presión financiera sobre los organizadores: responder ante imprevistos implica redistribuir recursos y adaptarse rápidamente para no violar contratos ya vigentes.

Precauciones para los aficionados: seguros y reembolsos

Tormentas y lluvias torrenciales ya provocaron demoras y suspensiones en torneos recientes, anticipando desafíos para el Mundial 2026 (Difusión)

Para quienes planean asistir al Mundial, las recomendaciones de especialistas apuntan a la prevención en la contratación de seguros de viaje. Lisa Webb, abogada experta en consumo, aconseja verificar que la póliza cubra cancelaciones e incidencias relacionadas con cambios de fecha.

“Si se cancela un partido, deberían reembolsar el valor de la entrada. Pero si se reprograma, la entrada sigue siendo válida y depende del aficionado asistir”, explica Webb. Además, sugiere elegir hoteles con políticas de cancelación flexibles y evitar reservas no reembolsables.

Otra recomendación clave es usar tarjetas de crédito al realizar compras importantes como boletos, alojamiento o vuelos, ya que en países como el Reino Unido y Estados Unidos se facilita el reclamo de reembolsos si surgen problemas. La cobertura bancaria y la protección al consumidor pueden convertirse en aliados fundamentales para minimizar las posibles pérdidas económicas por eventos climáticos adversos o cambios repentinos en el calendario del torneo.

Respuesta y preparación en las ciudades sede

El uso de tarjetas de crédito y la protección bancaria ofrecen respaldo ante reembolsos por incidencias climáticas en el Mundial 2026 (AP Foto/Andy Wong)

Algunas ciudades anfitrionas ya iniciaron la implementación de estrategias proactivas para gestionar el calor y otros fenómenos asociados. Kansas City, identificada como una sede de alto riesgo, ha creado un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la salud, meteorólogos, entrenadores y académicos con el objetivo de proteger a los visitantes y residentes.

Las medidas incluyen la instalación de ventiladores nebulizadores, zonas de sombra, estaciones de enfriamiento e información actualizada en tiempo real. Pam Kramer, representante del comité organizador KC2026, enfatiza el enfoque preventivo: la prioridad será informar al público, establecer protocolos médicos, atender a grupos vulnerables y realizar monitoreos ambientales constantes.

Antes de cada partido, los aficionados recibirán notificaciones en sus teléfonos con recomendaciones para mantenerse hidratados y seguros. “No podemos fijar los horarios de los partidos, pero sí podemos ofrecer a la FIFA nuestra opinión experta”, señala Kramer, quien también advierte sobre la presencia de calor extremo en otras sedes como Miami, Dallas, Houston y Atlanta.

Adaptación, comunicación y perspectivas

La colaboración entre autoridades, organizadores y comercios será clave para garantizar la seguridad y el éxito económico del Mundial 2026 pese al clima adverso (crédito Dallas FIFA World Cup 26)

Si bien el sector comercial espera que el Mundial impulse las ventas y la llegada de turistas, Mark Kenna, propietario de una tienda de regalos en Vancouver, reconoce que el éxito depende en gran medida de la estabilidad y la continuidad del evento.

“Tenemos un llavero de balón de fútbol y varios otros artículos deportivos”, manifiesta Kenna, convencido de que el torneo crea oportunidades de negocio, pero consciente de los desafíos logísticos. La gestión eficaz de los riesgos meteorológicos y una comunicación clara con los visitantes resultarán determinantes para que el Mundial 2026 sea un evento seguro y memorable.

La colaboración entre autoridades, organizadores, empresas y aficionados será esencial para superar los efectos del clima extremo y los imprevistos vinculados a la crisis ambiental mundial. De esta manera, el fútbol buscará brillar más allá de las adversidades, protegiendo la salud y la experiencia de todos los participantes.