Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

Esta imagen tomada de un video con un dron proporcionado por Grand County Search and Rescue muestra a un hombre siendo liberado de arenas movedizas el domingo 7 de diciembre de 2025, en el Parque Nacional Arches en el este de Utah.

Quedar atrapado en arenas movedizas es un peligro cursi de viejas películas y programas de televisión, pero realmente le sucedió a un desafortunado excursionista en el Parque Nacional Arches de Utah.

El parque, famoso por sus docenas de arcos naturales de arenisca, recibe más de un millón de visitantes al año y son comunes los accidentes, que van desde caídas hasta golpes de calor.

¿Arenas movedizas? No, no, pero ha ocurrido al menos un par de veces.

“La arena mojada simplemente fluye de regreso. Es una especie de batalla interminable”, dijo John Marshall, quien ayudó a una mujer atrapada en arenas movedizas hace más de una década y coordinó el último rescate.

El domingo, un excursionista experimentado, cuya identidad no fue revelada, estaba atravesando un pequeño cañón en el segundo día de un viaje de mochilero de 20 millas (32 kilómetros) cuando se hundió hasta el muslo, según Marshall.

Esta imagen tomada de un video con un dron proporcionado por Grand County Search and Rescue muestra a un hombre, a la derecha, atrapado en arenas movedizas el domingo 7 de diciembre de 2025 en el Parque Nacional Arches en el este de Utah.

Incapaz de liberarse, el excursionista activó una radiobaliza satelital de emergencia. Su mensaje fue reenviado a los servicios de emergencia del condado de Grand y Marshall recibió la llamada a las 7:15 a. m.

“Me estaba levantando de la cama”, dijo Marshall. “Me estaba rascando la cabeza, pensando: ‘¿Escuché bien? ¿Dijeron arenas movedizas?’”

Se puso las botas y se reunió con un equipo que partió con vehículos todoterreno, una escalera, tablas de tracción, tablas de apoyo y un dron. Pronto, Marshall tuvo una visión general de la situación.

A través de la cámara del dron, vio a un guardabosques que le había lanzado una pala. Pero las arenas movedizas volvieron a fluir en cuanto el mochilero las retiró, dijo Marshall.

El equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Grand colocó la escalera y las tablas cerca del mochilero y poco a poco le fue soltando la pierna. Para entonces, llevaba un par de horas de pie en un lodo casi helado, con temperaturas de entre -6 y -1 °C.

El Arco Delicado se observa en el Parque Nacional Arches el 25 de abril de 2021, cerca de Moab, Utah. (Foto AP/Lindsay Whitehurst, Archivo)

Los rescatistas lo calentaron hasta que pudo ponerse de pie y luego caminar. Luego salió solo, incluso cargando su mochila, dijo Marshall.

Las arenas movedizas son peligrosas, pero es un mito: la inmersión total es el principal riesgo, dijo Marshall.

“En las arenas movedizas, flotas muchísimo”, dijo. “La mayoría de la gente no se hunde más allá de la cintura”.

Marshall es más o menos un experto en arenas movedizas.

En 2014, fue un médico que ayudó a una mujer de 78 años después de que quedara atrapada durante más de 13 horas en el mismo cañón a solo 2 millas (3 kilómetros) de donde tuvo lugar el rescate del domingo.

El club de lectura de la mujer se preocupó cuando ella faltó a la reunión. Fueron a buscarla y encontraron su coche en el inicio de un sendero. Era junio —más cálido que un domingo, pero no sofocante a la sombra del cañón— y la mujer se recuperó por completo tras recuperar el uso de las piernas.

“Ambos tuvieron finales muy felices”, dijo Marshall.

(con información de AP)