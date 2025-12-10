Mundo

La costa de la India marca un hito mundial en conservación y multiplica por diez los nidos de tortuga marina

La recuperación masiva responde a dos décadas de campañas de protección, educación ambiental y participación local, lo que permite celebrar un récord histórico de nidos, pero también obliga a mantener la vigilancia ante amenazas como contaminación, pesca y cambio climático

La India registra un millón de nidos de tortuga marina, una cifra diez veces mayor que hace veinte años (REUTERS/ Stringer)

La costa occidental de la India ha sido escenario de un fenómeno ecológico sin precedentes que está captando la atención internacional. Se ha contabilizado un millón de nidos de tortuga en sus playas, una cifra que destaca por ser diez veces mayor que la registrada hace dos décadas.

Este salto evidencia la capacidad de recuperación de las tortugas marinas cuando coinciden esfuerzos de conservación sostenidos, concienciación social y protección ambiental. Hace veinte años, en toda la costa india apenas se llegaba a los 100.000 nidos; ahora, este gran incremento representa no solo un logro local, sino un hito global en la lucha por la supervivencia de especies marinas amenazadas.

El significado de este aumento masivo va más allá de lo numérico. Considerando que solo una de cada mil crías de tortuga logra llegar a la edad adulta, el millón de nidos actuales se traduce en una esperanza más robusta para mantener poblaciones estables y evitar que estas especies sigan acercándose al borde de la extinción. La cifra, confirmada por datos recientes y resaltada por la cobertura de NPR, subraya una tendencia clara hacia la recuperación, aunque los expertos advierten que aún no se puede cantar victoria.

Tortuga golfina: abundancia relativa y categoría de vulnerabilidad

Expertos destacan el papel de la vigilancia y las políticas estrictas en el resurgimiento de la tortuga golfina en Velas (REUTERS/ Stringer)

La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) se destaca como la especie más numerosa a nivel mundial dentro de las tortugas marinas. No obstante, mantiene la clasificación de “Vulnerable” según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Esta doble condición —abundancia relativa y vulnerabilidad— expone una paradoja de la conservación marina: aunque existen más ejemplares de tortuga golfina que de otras especies, el peligro de colapso poblacional persiste debido a amenazas constantes como la pesca incidental, la destrucción de hábitats de anidación, la contaminación y el impacto del cambio climático.

La presencia continua de grandes colonias de golfina en playas clave de la India revela la importancia de estas zonas como refugio y sitio de reproducción. En contextos donde la presión ambiental y humana es alta, que una especie catalogada como vulnerable muestre una recuperación tan marcada es muestra clara de la eficacia de las medidas implementadas, pero también recuerda que dicha protección no puede relajarse.

El Festival de la Tortuga de Velas: unión de ciencia, cultura y conservación

Velas, una localidad costera, se ha transformado en el epicentro del movimiento de protección de las tortugas marinas en la India. El Festival de la Tortuga de Velas no solo convoca a científicos y ambientalistas, sino que involucra de manera activa a la población local y a turistas.

El Festival de la Tortuga de Velas une ciencia, cultura y turismo para fortalecer la protección de las tortugas marinas (AP Photo/Biswaranjan Rout, File)

Miles de asistentes presencian cada año el inolvidable espectáculo de ver a las crías recorrer la playa y abrirse paso hacia el océano. El evento combina la celebración tradicional con un ejercicio de educación ambiental, generando conciencia sobre la importancia de conservar estos animales e integrando a la comunidad en tareas de custodia y defensa del ecosistema costero.

Esta integración ha resultado fundamental. Lejos de tratarse de una mera atracción turística, el festival representa una estrategia colectiva que suma voluntades para proteger los nidos, educar en la conservación y fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad frente al patrimonio natural.

Estrategias de conservación y protección en la India

La notable recuperación de las tortugas golfinas en la India tiene su base en una múltiple batería de iniciativas. A partir del año 2000, y ante la casi desaparición de la especie de varias playas, se impulsaron profundas reformas en el manejo costero. Entre las medidas aplicadas destacan la prohibición de construcciones cerca del litoral, restricciones estacionales a la pesca, la declaración de zonas protegidas y la contratación de personal encargado de mantener las playas libres de desechos plásticos.

Una pieza esencial en la cadena de conservación consiste en el traslado de los huevos a criaderos seguros. Cuando las hembras excavan sus nidos entre enero y febrero, los voluntarios y conservacionistas recogen los huevos antes de que puedan ser depredados por aves, reptiles o perros. Estos huevos permanecen bajo custodia hasta su eclosión, momento en el cual las frágiles crías son acompañadas por los equipos del festival en su primer recorrido hacia el mar, reduciendo riesgos y maximizando sus posibilidades de sobrevivir.

Perspectiva de expertos: historia de un resurgimiento

La historia de la recuperación de las tortugas golfinas en India está marcada por un giro trascendental a inicios del siglo XXI. Kartik Shanker, biólogo marino y destacado experto, narra cómo tras años sin avistamientos significativos, el hallazgo de un solo huevo puso en marcha un proceso de movilización y defensa de la tortuga marina en Velas.

El traslado de huevos a criaderos seguros y la custodia de crías aumentan la supervivencia de las tortugas marinas en la India (REUTERS)

En palabras de Shanker, “cuando se implementaron medidas de protección, estas tortugas, las tortugas golfinas, se recuperaron”. Añadió, acerca del cambio experimentado en la temporada de anidación del invierno pasado: “las tortugas excavaron alrededor de un millón de nidos, una cifra increíble”.

Su liderazgo fue clave para que las autoridades implementaran políticas concretas y prohibiciones estrictas, sentando las bases para la actual bonanza reproductiva. Estos logros, aunque celebrados, requieren continuidad y vigilancia constante, pues la amenaza a largo plazo nunca desaparece del todo.

Situación global: avances en otras especies de tortuga marina

El resurgimiento de las tortugas marinas no es exclusivo de la India. A nivel mundial, se han registrado avances notables. Destaca el reciente anuncio de la UICN notificando que la tortuga verde (Chelonia mydas) ya no figura como especie en peligro de extinción. La recuperación sostenida desde los años setenta confirma que, con esfuerzos dirigidos y políticas efectivas, la conservación puede revertir tendencias de declive en especies históricamente afectadas.

Aun así, los especialistas advierten que la certeza sobre la población total se mantiene limitada: el conteo de nidos sigue siendo el método más fiable para estimar el estado de las poblaciones silvestres. “Pasamos de estar bastante preocupados por las poblaciones de tortugas verdes a ver cómo sus números aumentaban en las últimas décadas”, expresó Bryan Wallace, miembro del equipo que preparó la recomendación para la UICN. Wallace insistió en la importancia de las acciones de protección, al subrayar: “Todavía no estamos completamente fuera de peligro, pero lo que el informe muestra es que, en general, cuando hacemos lo correcto, la conservación funciona”.

El caso de la tortuga marina india pone en primer plano la importancia de la vigilancia, la investigación y la colaboración global. Aunque no se puede dar por superada la amenaza, lo logrado hasta hoy marca un punto de inflexión esperanzador en la conservación marina.

