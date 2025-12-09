Mundo

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

Las Fuerzas Armadas del país peninsular han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves de Ejército de Beijing y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada

Guardar
Casi una decena de aviones
Casi una decena de aviones militares rusos y chinos entran en la zona de defensa aérea de Corea del Sur

El Ejército de Corea del Sur afirmó este martes que nueve aviones militares de Rusia y China ingresaron en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), ante lo que respondió con el despliegue de sus propios cazas, aunque precisó que no llegaron a violar el espacio aéreo del país asiático.

“Alrededor de las 10:00 hora local (01:00 GMT), siete aeronaves militares rusas y dos aeronaves militares chinas entraron de manera sucesiva en la ADIZ sobre el mar del Este y el mar del Sur, y posteriormente salieron”, dijo el Estado Mayor Conjunto en un comunicado.

La fuente señaló que no se produjo una violación del espacio aéreo surcoreano, donde al mar de Japón se le denomina mar del Este.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas añadieron que los aviones fueron detectados antes de que entraran en la ADIZ, y desplegaron cazas de la Fuerza Aérea, llevando a cabo medidas tácticas para prevenir situaciones imprevistas.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas añadieron
Las Fuerzas Armadas surcoreanas añadieron que los aviones fueron detectados antes de que entraran en la ADIZ

Las ADIZ son la suma del espacio aéreo nacional y unos perímetros adicionales que los países establecen de manera unilateral, y sirven para que los ejércitos puedan identificar cualquier aeronave que vaya a aproximarse.

Es habitual que las Fuerzas Aéreas de los distintos países realicen maniobras de despegue rápido (conocidas como “scramble” en inglés) cuando una aeronave, en especial una de tipo militar, opta por no identificarse al aproximarse a la ADIZ.

Tanto Corea del Sur como Japón suelen activar maniobras de “scramble” con frecuencia debido a las incursiones de aviones militares rusos y chinos en sus respectivas ADIZ.

Las Fuerzas Armadas del país asiático han indicado que, en total, se ha detectado la presencia de dos aeronaves militares chinas y siete rusas, que han accedido a la zona de forma continuada sobre las 10.00 horas (hora local).

Esto, tal y como han señalado en un comunicado, ha hecho saltar las alarmas en el seno de la Fuerza Aérea y ha provocado el despliegue de varios cazas como medida de seguridad, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

No obstante, las fuerzas surcoreanas han descartado que las aeronaves hayan violado el espacio aéreo del país dado que fueron “detectadas antes de que entraran en esta zona”, aunque de momento no han ofrecido más detalles al respecto.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

aviones militares rusosaviones chinosCorea del SurChinaRusia

Últimas Noticias

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en la región afectada, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos y la restauración de servicios básicos tras el terremoto

El gobierno de Japón evalúa

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

La policía de Bali detuvo a Bonnie Blue y decomisó diversos objetos relacionados con grabaciones para adultos

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar

Las Fuerzas de Apoyo Rápido ocuparon las instalaciones en Heglig, luego de que una operación coordinada permitió la salida de personal. Las autoridades de Sudán del Sur confirmaron la llegada de soldados y equipo militar desde la región fronteriza

Un grupo paramilitar sudanés tomó

Japón está construyendo un “archipiélago de misiles” cerca de Taiwán para contrarrestar a China

A medida que las relaciones con Beijing continúan deteriorándose, Tokio se embarca en su mayor refuerzo militar en al menos cuatro décadas

Japón está construyendo un “archipiélago

El multimillonario populista checo Andrej Babiš juró como nuevo primer ministro

La formación del gobierno, junto a partidos críticos de la Unión Europea, anticipa cambios en la postura internacional de la República Checa y reconfigura el equilibrio político en Europa Central

El multimillonario populista checo Andrej
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Copa de mousse de ponche

Copa de mousse de ponche navideño: el postre original y festivo de la temporada

La Casa del Grinch llega a CDMX con experiencia inmersiva, en qué zona se encuentra

La sanidad privada crece en España con el dinero de todos: hay más hospitales privados y les pagamos un tercio de su actividad

Quiénes son los 10 científicos más destacados del 2025, según la revista Nature

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo

INFOBAE AMÉRICA
El incendio fatal en un

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

EEUU investigará conducta anticompetitiva en sector alimentario incluyendo firmas foráneas

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

ENTRETENIMIENTO

La secuela de “Five Nights

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” rompe récord y dispara la taquilla con un debut de USD 64 millones

La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir

Risas, anécdotas de rodajes intensos y lágrimas al evocar personajes: Ariana Grande y Adam Sandler en charla íntima imperdible

Francis Ford Coppola, entre el duelo y el cine: “Siempre tuve a alguien con quien conectar emocionalmente, ahora no sé dónde estoy”

Maria Menounos habló sobre cómo la detección temprana de un cáncer fue clave en la recuperación y sus hábitos