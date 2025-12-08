Nigeria tomó el control del espacio aéreo de Benín en medio de un fallido intento de golpe de Estado

Soldados patrullan en un vehículo militar después de que, según el ministro del Interior de Benín, las fuerzas armadas del país frustraran el intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Patrice Talon en Cotonú el 7 de diciembre de 2025 (REUTERS/Charles Placide Tossou)

El Ejército de Nigeria intervino este domingo en el país vecino Benín luego de que un grupo de militares anunció un intento de golpe de Estado en la televisión pública, confirmó la oficina de prensa del mandatario nigeriano Bola Tinubu.

El presidente Tinubu ordenó el ingreso de cazas de la Fuerza Aérea Nigeriana en el espacio aéreo beninés y su despliegue en el país tras dos solicitudes formales del gobierno de Benín, con el objetivo de desalojar a los golpistas de la televisora estatal y de un campamento militar donde se habían reunido nuevamente, según detalló el comunicado presidencial.

La intervención nigeriana respondió a una petición urgente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Benín, que alertó sobre la gravedad de la situación y la necesidad de preservar el orden constitucional, las instituciones nacionales y la seguridad de la población.

Las autoridades beninesas solicitaron el despliegue de cazas nigerianos para operaciones de vigilancia e intervención rápida, bajo coordinación beninesa, así como la presencia de tropas terrestres nigerianas en misiones autorizadas para proteger las instituciones y controlar a los grupos armados.

Tinubu afirmó que la actuación de su país se enmarcó dentro del protocolo democrático de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). “Han ayudado a estabilizar un país vecino”, expresó a través del comunicado.

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu (REUTERS)

En paralelo, la CEDEAO anunció el envío de una fuerza regional integrada por efectivos de Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana para respaldar al ejército beninés en la restauración del orden constitucional y la integridad territorial. Mientras tanto, el gobierno beninés comunicó a través de los canales oficiales que el golpe había sido frustrado.

El día comenzó con la irrupción de un grupo de militares en la señal de la radiotelevisión pública RTB, autodenominados como el Comité Militar para la Refundación de la República, quienes afirmaron haber depuesto al presidente Patrice Talon y tomado el control estatal. El ministro del Interior, Alassane Seidou, indicó en un video publicado posteriormente en Facebook que la asonada fue abortada y que las fuerzas armadas se mantuvieron leales. En su primer pronunciamiento después de los hechos, Talon lamentó las víctimas y expresó: “Les aseguro que haremos todo lo que esté en nuestro poder para encontrarlos sanos y salvos”.

El ejecutivo beninés no confirmó cifras oficiales de fallecidos ni de secuestrados, aunque la prensa local, citando fuentes próximas a la presidencia, informó de la detención de 13 implicados en el golpe. Se desconoce el paradero del presunto líder, el teniente coronel Pascal Tigri, quien fue presentado como presidente de la comisión rebelde. Detonaciones y patrullas militares se registraron en partes de Cotonú, aunque la capital permaneció mayormente tranquila tras el fracaso de la insurrección y el restablecimiento de las señales de radio y televisión.

El presidente de Benín, Patrice Talon, se dirigió a la nación a través de la cadena estatal tras el intento de golpe de Estado, en Cotonú, Benín, el 7 de diciembre de 2025 (Benin TV/Reuters)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia condenó la tentativa golpista y pidió el respeto de la institucionalidad, alineándose con la postura de la Unión Africana y la CEDEAO. La cancillería francesa instó a sus ciudadanos en Benín a extremar precauciones.

La tentativa amotinada ocurre en un contexto político tenso en un país con precedentes de golpes de Estado en las décadas posteriores a la independencia en 1960. Tras el periodo de gobierno de Mathieu Kérékou, Benín ha disfrutado de relativa estabilidad desde 1991. Talon, presidente desde 2016, debe dejar el mando en abril tras las elecciones presidenciales, en las que el ex ministro de Finanzas y candidato oficialista Romuald Wadagni parte como favorito, según fuentes locales. En contraste, la candidatura opositora de Renaud Agbodjo fue excluida por no reunir patrocinadores suficientes, según determinó la comisión electoral.

El parlamento beninés amplió recientemente el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos períodos. La región de África Occidental ha sido escenario de varios golpes recientes, incluido el derrocamiento del presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Embalo, tras elecciones disputadas el mes pasado.

(Con información de AFP, AP y EFE)