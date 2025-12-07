Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Imágenes compartidas en redes sociales sobre el ataque ruso a la represa de Pecheneg

Un ataque con un misil ruso impactó este domingo en la represa del embalse de Pecheneg, ubicada en la región nororiental de Kharkiv, informó el alcalde Oleksandr Gusarov a la cadena pública Suspilne. Las autoridades ucranianas confirmaron que el incidente obligó a la suspensión inmediata del tráfico vehicular sobre la infraestructura, utilizada como ruta clave para el abastecimiento de Vovchansk y otras zonas estratégicas, en un contexto de intensificación de los combates en la región. Pese a la gravedad del impacto y la alta densidad vehicular en el momento, las fuentes aseguraron que no hubo víctimas.

El 16º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó mediante un comunicado que la represa, objeto de ataques regulares con bombas, drones y misiles, carece de impacto sustancial para el frente militar, aún si resultara destruida. Añadió que se implementaron planes de contingencia con rutas alternativas y se reforzaron los suministros para las áreas que dependen de esta vía.

“La parte ucraniana es consciente desde hace tiempo de los potenciales riesgos y está preparada para que la represa sufra daños críticos. Se prepararon con antelación planes de respuesta adecuados”, señaló la unidad militar en el comunicado difundido y recogido por Suspilne.

Daños en la represa tras el impacto de un misil ruso

La represa forma parte de una ruta clave para el abastecimiento de Vovchansk y otras zonas estratégicas

La importancia de esta infraestructura se destaca por su vinculación directa con la defensa de Vovchansk, ciudad que permanece bajo asedio ruso desde hace dieciocho meses. El ejército ruso reclamó la toma de la localidad el pasado 1 de diciembre, pero las autoridades de Kiev aún no reconocieron oficialmente su pérdida.

En paralelo, persistieron los ataques masivos contra objetivos civiles e infraestructuras críticas ucranianas. Durante la noche del domingo, bombardeos rusos con artillería, misiles y drones causaron al menos cuatro muertes, según confirmaron funcionarios ucranianos y estadounidenses, citados por Suspilne y otros medios internacionales. Un hombre falleció el sábado por la noche en la región norteña de Chernihiv debido a un ataque con drones, mientras que la ciudad central de Kremenchuk, sede de una de las refinerías petroleras más grandes del país, sufrió interrupciones de energía y agua tras un ataque combinado.

El Ministerio Público regional de Kharkiv reportó la muerte de tres personas y diez heridos tras una andanada de artillería rusa en la jornada dominical.

Mientras tanto, representantes del gobierno ucraniano y estadounidense finalizaron en Florida un nuevo ciclo de conversaciones para buscar una salida negociada al conflicto. El presidente Volodimir Zelensky informó en sus redes sociales sobre una “llamada telefónica sustantiva” con funcionarios de Estados Unidos, quienes le brindaron actualizaciones sobre los avances de las negociaciones. “Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr genuinamente la paz”, declaró Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS)

Durante el Foro de Defensa Nacional Reagan, realizado el sábado, Keith Kellogg—enviado saliente de Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump—destacó que el proceso hacia el cese de hostilidades se encuentra en una etapa definitoria, dependiendo solo de acuerdos en torno al control del Donbás y la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia. Agregó que “los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en los últimos 10 metros”, declaraciones recogidas por Suspilne y difundidas por agencias internacionales.

Actualmente, Rusia controla la mayor parte del Donbás, además de otras dos regiones, todas anexadas por Moscú en 2022 sin reconocimiento internacional. La planta de Zaporizhzhia sigue bajo administración rusa y está fuera de servicio operativa, aunque requiere suministro eléctrico constante para evitar riesgos nucleares, especificaron fuentes oficiales ucranianas.

Por otra parte, líderes del Reino Unido, Francia y Alemania se reunirán en Londres con Zelensky para dar seguimiento a la situación, según informaron fuentes diplomáticas involucradas en la organización del encuentro.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió el domingo a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump como “alentadora”, según declaraciones recogidas por la agencia estatal rusa RIA Novosti. Peskov señaló la disposición expresada por Washington a favor del diálogo y de la construcción de relaciones estables con Moscú. El documento publicado por la Casa Blanca el viernes dejó constancia de que la estrategia estadounidense contempla el fin de la guerra como elemento clave para restablecer la estabilidad estratégica global.

(Con información de AP y EFE)