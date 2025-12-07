Mundo

Entre el mito y la ciencia: así es el monte Terror, la montaña que domina la Antártida con historias de pioneros y hazañas inolvidables

El volcán extinto, bautizado en honor a un navío de exploración polar, permanece como símbolo de valor y misterio en uno de los paisajes más remotos del planeta, donde la naturaleza y la memoria de gestas heroicas se entrelazan en cada cumbre nevada

Con 3.262 metros de altura,
Con 3.262 metros de altura, el monte Terror domina el horizonte antártico junto al monte Erebus, su vecino aún activo (foto: Wikipedia)

El monte Terror se erige como una de las cumbres más singulares e imponentes de la Antártida, no solo por sus dimensiones, sino por la resonancia de su nombre. Lejos de sugerir únicamente un paisaje intimidante, su denominación responde a una historia de exploraciones, coraje y memoria que conecta a esta montaña congelada con las gestas navales del siglo XIX.

Dónde está y cómo es el Monte Terror

El monte Terror se localiza en la isla de Ross, al este del mar de Ross, una de las regiones más inhóspitas y remotas del continente antártico. Esta isla, rodeada en casi toda su extensión por hielo perpetuo, es conocida por albergar a dos gigantes volcánicos: el monte Erebus, todavía activo y emisor de vapor y cenizas, y el monte Terror, actualmente extinto, de acuerdo con la información publicada por la NASA Earth Observatory. Ambos picos son referencias visuales indiscutibles en la vastedad blanca de la Antártida.

Con aproximadamente 3.262 metros de altura, la silueta nevada y el perfil macizo del monte Terror dominan el horizonte. Su superficie está cubierta por una capa constante y profunda de nieve y hielo, y no presenta actividad volcánica desde hace miles de años, lo que le otorga una mayor estabilidad geológica en comparación con su vecino, el monte Erebus. Además, el monte Terror se mantiene como una de las zonas menos accesibles del planeta: los ascensos son extremadamente raros y solo pueden intentarse mediante complejas expediciones científicas o logísticas amparadas por bases instaladas en la isla de Ross.

El monte Terror destaca como
El monte Terror destaca como uno de los volcanes extintos más imponentes de la Antártida (foto: Wikipedia)

A pesar de su apariencia imponente, el monte Terror no ha sido un destino frecuente para exploradores. Su primer ascenso documentado se produjo en 1959 y estuvo a cargo de un equipo de alpinistas neozelandeses, quienes, tras una ardua travesía, lograron plantar bandera en la cima. Desde entonces, la montaña se mantiene prácticamente intacta, protegida por su clima extremo.

El origen del nombre

El nombre monte Terror tiene raíces históricas que trascienden la percepción superficial de amenaza o temor. En 1841, durante una de las expediciones más memorables hacia los confines australes, el capitán Sir James Clark Ross lideró un viaje de exploración polar que cambiaría la cartografía de estas regiones. Al divisar las dos prominentes cumbres volcánicas de la isla de Ross, este decidió bautizarlas en honor a las naves que lo acompañaban: el HMS Erebus y el HMS Terror, ambos navíos clave de la Marina Real Británica.

A menudo se cree que el monte Terror debe su apelativo a su aspecto amenazador o a las tormentas feroces que azotan la zona. Sin embargo, la realidad es distinta: la designación responde al homenaje al velero de tres mástiles HMS Terror, un barco célebre por participar en intrépidas expediciones a territorios polares.

Menos conocido que el Erebus,
Menos conocido que el Erebus, este volcán extinto resguarda en su cima el eco de barcos intrépidos y viajes que forjaron el mapa de la Antártida (foto: Wikipedia)

Royal Museums Greenwich describe que el HMS Terror fue, de hecho, parte de varias campañas árticas y antárticas, volviéndose posteriormente un símbolo trágico de la exploración cuando desapareció junto al HMS Erebus durante la famosa expedición de Franklin en búsqueda del paso del noroeste, en el Ártico.

Este vínculo refuerza el verdadero significado detrás del nombre: no es el miedo lo que se recuerda, sino la valentía y el espíritu de descubrimiento de quienes atravesaron los océanos helados en pos del conocimiento y la aventura.

Significado y legado del Monte Terror

Hoy, el monte Terror permanece como un centinela helado y silencioso en una de las regiones más aisladas del planeta. Su nombre, lejos de causar espanto, convoca la memoria de una época de exploradores audaces y embarcaciones legendarias dispuestas a enfrentar lo desconocido.

El monte Terror se mantiene
El monte Terror se mantiene como una de las zonas más inaccesibles del planeta (foto: USGS)

Las condiciones extremas de la isla de Ross y la inaccesibilidad del monte hacen que su entorno se conserve prácticamente virgen, lo cual eleva el mito y el respeto que inspira en investigadores y viajeros polares.

Según indica la Agencia Espacial Europea (ESA), este volcán extinto sigue representando el impulso humano por conquistar lo inexplorado y la capacidad de dejar huellas imborrables, aunque signadas por el silencio y el frío eterno. El monte Terror y su historia demuestran que las grandes gestas no solo se hallan en la tragedia o en la hazaña personal, sino en la huella colectiva de quienes desafiaron mares y hielos en nombre de la curiosidad y la ciencia.

Monte Terror, entonces, es mucho más que un nombre inquietante: es sinónimo de historia, exploración y la perseverancia frente a la inmensidad blanca del fin del mundo.

