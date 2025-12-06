Mundo

Qatar advirtió que el alto el fuego en Gaza “está en un momento crítico”

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia internacional en Doha que los mediadores internacionales, encabezados por EEUU, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase del acuerdo de paz

Guardar
El jeque Mohammed bin Abdulrahman
El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El primer ministro de Qatar dijo este sábado que el alto el fuego en la Franja de Gaza ha llegado a un “punto crítico” mientras su primera fase llega a su fin, con un único rehén israelí en manos de los terroristas de Hamas.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia internacional en Doha, capital del emirato, que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

“Lo que acabamos de hacer es una pausa”, afirmó en el Foro de Doha. “No podemos considerarlo aún un alto el fuego.”

“El alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día”, manifestó.

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre. Los combates cesaron y las decenas de rehenes retenidos en Gaza fueron intercambiados por cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, Israel ha enviado una delegación a Egipto para conversaciones sobre la devolución de los restos mortales del último cautivo.

Los mediadores de la guerra
Los mediadores de la guerra en Gaza buscan avanzar hacia la segunda fase del plan de paz (REUTERS/Mahmoud Issa)

La siguiente fase, que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamas y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave, aún no ha comenzado.

Funcionarios árabes y occidentales dijeron a The Associated Press el viernes que se espera que a finales de año se nombre un organismo internacional que supervisará el alto el fuego, dirigido por el propio Trump. A largo plazo, el plan contempla también una posible “vía” hacia la independencia palestina.

El jeque Mohammed apuntó que la próxima fase debería también ser “temporal” y que la paz en la región solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno de Israel se opone.

“Resolver únicamente lo que que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró. “Este conflicto tiene una raíz. Y este conflicto no solo tiene que ver con Gaza.”

“Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos poder trabajar con el gobierno estadounidense para lograr este objetivo”, añadió.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, señaló que existe una “gran pregunta” con respecto a la formación de una fuerza de seguridad internacional para Gaza. En la misma conferencia en Doha, indicó que no está claro qué países se unirán a la fuerza, cómo será su estructura de mando y cuál será su “primera misión”.

Turquía es uno de los “garantes” del alto el fuego, pero Israel, que mantiene una relación tensa con el gobierno de Ankara, ha rechazado cualquier participación turca en esa fuerza.

“Hay miles de detalles, preguntas por resolver”, dijo Fidan. “Creo que una vez que despleguemos la ISF, el resto vendrá solo”.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

QatarGuerra en Gazaalto el fuego en GazaHamasIsraelEstados UnidosGuerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua

Los ataques, que impactaron en al menos 29 puntos del país, dejaron severos daños sobre infraestructuras energéticas y de transporte

Rusia bombardeó Ucrania con más

Merz realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania en un intento de recomponer las relaciones bilaterales

Antes de partir de Berlín, el mandatario mantuvo una conversación con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien instó a realizar las reformas necesarias para lograr la estabilidad en Gaza

Merz realiza su primera visita

Al menos cuatro muertos tras un nuevo enfrentamiento en la frontera entre Pakistán y Afganistán

Las fuerzas de ambos países se responsabilizaron mutuamente por el inicio de los ataques, mientras la población civil resultó afectada por el uso de artillería y proyectiles sobre zonas residenciales

Al menos cuatro muertos tras

El papa León XIV afirmó que no permanecerá “de brazos cruzados” ante las violaciones de los derechos humanos

El pontífice, en diálogo con los nuevos embajadores ante la Santa Sede, dijo que la diplomacia del Vaticano está “constantemente orientada al servicio de la humanidad”

El papa León XIV afirmó

Polonia desplegó aviones de combate tras los nuevos ataques masivos de Rusia en Ucrania

“Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar y proteger el espacio aéreo”, informó el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas

Polonia desplegó aviones de combate
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Uruguay, un rival en el Mundial 2026 con ADN de LaLiga: los jugadores celestes que juegan en clubes españoles

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Aplazan por segunda vez imputación contra Edwin Delgado por fatal choque en la avenida Mutis de Engativá que dejó a dos muertos

Las mejores fotos de la llegada de los F-16 a la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Kaja Kallas reconoció que algunas

Kaja Kallas reconoció que algunas críticas de Donald Trump “son ciertas”: “Europa subestimó su propio poder frente a Rusia”

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua

Merz realiza su primera visita a Israel como canciller de Alemania en un intento de recomponer las relaciones bilaterales

Israel ha matado a 367 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego

Albares defiende el papel central de la Autoridad Palestina en la reconstrucción de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Entre la ansiedad, la terapia

Entre la ansiedad, la terapia y los secretos familiares: el viaje emocional de Tish Cyrus

La palabra secreta que ayudó a Tom Cruise a brillar en “Jerry Maguire”

El hit que pudo no ser de Britney: la increíble travesía de “Toxic” antes de llegar a sus manos

La historia descartada de “Zootopia”: un mundo retorcido donde la coneja Judy no iba a ser la protagonista

La película romántica que nunca salió de cartelera: los 30 años del fenómeno “Dilwale Dulhania Le Jayenge”