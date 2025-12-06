Qatar advirtió que el alto el fuego en Gaza “está en un momento crítico”

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El primer ministro de Qatar dijo este sábado que el alto el fuego en la Franja de Gaza ha llegado a un “punto crítico” mientras su primera fase llega a su fin, con un único rehén israelí en manos de los terroristas de Hamas.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijo en una conferencia internacional en Doha, capital del emirato, que los mediadores internacionales, encabezados por Estados Unidos, están trabajando “para forzar el avance” hacia la segunda fase con el objetivo de consolidar el acuerdo.

“Lo que acabamos de hacer es una pausa”, afirmó en el Foro de Doha. “No podemos considerarlo aún un alto el fuego.”

“El alto el fuego no puede completarse a menos que haya una retirada total de las fuerzas israelíes, se restablezca la estabilidad en Gaza, y la gente pueda entrar y salir, que no es el caso hoy en día”, manifestó.

La primera fase del plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor el 10 de octubre. Los combates cesaron y las decenas de rehenes retenidos en Gaza fueron intercambiados por cientos de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Además, Israel ha enviado una delegación a Egipto para conversaciones sobre la devolución de los restos mortales del último cautivo.

Los mediadores de la guerra en Gaza buscan avanzar hacia la segunda fase del plan de paz (REUTERS/Mahmoud Issa)

La siguiente fase, que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional en la Franja, la formación de un nuevo gobierno tecnocrático para el territorio, el desarme de Hamas y una eventual retirada de las fuerzas israelíes del enclave, aún no ha comenzado.

Funcionarios árabes y occidentales dijeron a The Associated Press el viernes que se espera que a finales de año se nombre un organismo internacional que supervisará el alto el fuego, dirigido por el propio Trump. A largo plazo, el plan contempla también una posible “vía” hacia la independencia palestina.

El jeque Mohammed apuntó que la próxima fase debería también ser “temporal” y que la paz en la región solo podrá alcanzarse con el establecimiento de un Estado palestino, algo a lo que el gobierno de Israel se opone.

“Resolver únicamente lo que que ha ocurrido en Gaza, la catástrofe ocurrida en los últimos dos años, no es suficiente”, declaró. “Este conflicto tiene una raíz. Y este conflicto no solo tiene que ver con Gaza.”

“Se trata de Gaza. Se trata de Cisjordania. Se trata de los derechos de los palestinos a tener su propio Estado. Esperamos poder trabajar con el gobierno estadounidense para lograr este objetivo”, añadió.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, señaló que existe una “gran pregunta” con respecto a la formación de una fuerza de seguridad internacional para Gaza. En la misma conferencia en Doha, indicó que no está claro qué países se unirán a la fuerza, cómo será su estructura de mando y cuál será su “primera misión”.

Turquía es uno de los “garantes” del alto el fuego, pero Israel, que mantiene una relación tensa con el gobierno de Ankara, ha rechazado cualquier participación turca en esa fuerza.

“Hay miles de detalles, preguntas por resolver”, dijo Fidan. “Creo que una vez que despleguemos la ISF, el resto vendrá solo”.

(Con información de AP)