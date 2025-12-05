Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Un estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban entre 20 y 23 metros de altura, superando estimaciones previas (foto: Wikimedia)

Un reciente estudio dirigido por el arqueólogo John MacGinnis ha reabierto el debate sobre la verdadera escala de las murallas de la antigua Babilonia. Según su investigación, estos colosales muros defensivos habrían alcanzado entre 20 y 23 metros de altura, superando ampliamente las estimaciones aceptadas hasta ahora.

Esta conclusión se basa en un exhaustivo análisis de evidencias arqueológicas, textos antiguos y representaciones iconográficas, que juntas ofrecen una nueva perspectiva sobre la arquitectura monumental de la antigua Mesopotamia.

La reconstrucción de las alturas originales de las murallas presenta un desafío formidable para los arqueólogos, principalmente porque la mayoría de estas estructuras fueron erigidas en adobe. Este material, aunque común en la región, sufre una rápida degradación con el paso de los siglos, dificultando la conservación y el estudio detallado.

Sin embargo, la combinación de fuentes textuales y el estudio de restos estructurales permite hoy reconsiderar la magnitud que habrían tenido las defensas de Babilonia, una de las metrópolis más célebres del mundo antiguo.

Evidencias arqueológicas e históricas

El trabajo de MacGinnis se sostiene en un enfoque integral, que recopila inscripciones del periodo acadio, alusiones de gobernantes como Naram-Sin y análisis de relieves palaciegos de diferentes épocas. Por ejemplo, textos del Imperio acadio mencionan fortificaciones con segmentos que alcanzaban los 22 metros de altura, equivalentes a 44 codos mesopotámicos. El especialista destaca que no existen barreras constructivas conocidas que impidieran la realización de tales estructuras.

Nuevas pruebas arqueológicas y tecnológicas muestran cómo ingenieros antiguos lograron estructuras monumentales, validando relatos ancestrales y reconstruyendo la imagen de la metrópolis mesopotámica (foto: Qahtan Al-Abeed/UNESCO)

La investigación profundiza en otras ciudades clave para el desarrollo militar de Mesopotamia. La capital asiria de Nínive, según registros del reinado de Sennacherib, habría contado con murallas de 24 a 32 metros, en función del espesor de los ladrillos empleados. Aunque los restos actuales no alcanzan esas alturas, la evidencia constatada en yacimientos arqueológicos confirma la existencia de tramos de casi 15 metros, lo que subraya la fiabilidad de los antiguos cálculos.

El estudio también se apoya en la precisión de las proporciones entre puertas y muros obtenidas a partir de relieves y restos arquitectónicos. Las puertas principales, como la dedicada al dios Nergal en Nínive, servían para determinar la altura estimada de los muros. En este caso, la reconstrucción sugiere una muralla de unos 20,5 metros, con torres que podían llegar a los 23 metros, consolidando la hipótesis de edificaciones de una monumentalidad pocas veces igualada en la época.

Las murallas de Babilonia

La parte más relevante del análisis de MacGinnis se centra en el sistema defensivo de Babilonia, compuesto por dos murallas principales, Imgur-Enlil y Nemetti-Enlil, así como un gigantesco terraplén exterior de ladrillo cocido. Las fuentes mesopotámicas describen la renovación de estas defensas por parte de los soberanos Nabopolasar, Nabucodonosor II y Nabonido, quienes apostaron por reforzar e incluso duplicar el sistema de fortificaciones.

Según los cálculos de MacGinnis, la muralla principal Imgur-Enlil habría tenido al menos 15 metros en su sección base, con almenados de dos metros y torres que sobresalían entre tres y seis metros más. Estas cifras, sumadas, arrojan una altura total probable de entre 20 y 23 metros. El muro exterior, mientras tanto, se habría elevado hasta los 13 metros.

Estas conclusiones coinciden no solo con testimonios arqueológicos, sino también con referencias de historiadores clásicos como Ctesias, Diodoro y Estrabón, quienes asignaban a las murallas hasta 25 metros de altura y tal anchura que permitía la circulación simultánea de varios carros.

Estas fuentes antiguas, si bien a menudo exageraban las dimensiones —como ocurre con Heródoto, quien hablaba de muros de 100 metros—, no están tan alejadas de los nuevos resultados obtenidos desde la arqueología moderna. De hecho, las cifras que oscilan entre 20 y 25 metros se revelan consistentes con el comportamiento físico del adobe y las tecnologías constructivas documentadas en la región.

Las fortificaciones de Babilonia, construidas principalmente en adobe, demuestran la avanzada tecnología constructiva de la antigua Mesopotamia (foto: Wikimedia)

El análisis muestra que la compresión a la que se sometía el adobe en la base, el uso de contrafuertes y la inclusión ocasional de revestimientos de piedra, permitían la elevación de muros impresionantes sin riesgo de colapso.

La resistencia del adobe y su huella en la historia

El estudio de MacGinnis no se detiene en la mera descripción de dimensiones; aborda también los desafíos técnicos para alcanzar tales alturas con adobe, un material considerado frágil por naturaleza. Sus conclusiones, derivadas de experimentos y del estudio de la resistencia mecánica de los materiales, demuestran que las murallas mesopotámicas podían alcanzar hasta 23 metros en contextos urbanos monumentales.

En determinadas secciones estratégicas o monumentales, incluso era posible superar los 25 metros, gracias a una mayor anchura en la base y métodos de estabilización avanzados para la época.

Este redescubrimiento de la verdadera escala de las murallas de Babilonia y otras grandes ciudades mesopotámicas no solo redefine nuestra imagen del urbanismo oriental antiguo, sino que confirma la capacidad de sus ingenieros y constructores para desafiar los límites tecnológicos de su tiempo. El trabajo de MacGinnis proporciona respaldo científico a datos aportados por fuentes clásicas y textos mesopotámicos, validando la hipótesis de que estas fortificaciones superaban sistemáticamente los 20 metros de altura.

Además de su legado en la arquitectura militar, estas murallas simbolizaban el poder y la sofisticación cultural de Babilonia, llegando a convertirse en auténticos hitos del paisaje del antiguo Próximo Oriente. Su escala monumental sigue sorprendiendo a la arqueología moderna y refuerza la importancia de la ciudad como centro estratégico, religioso y económico.

Este avance en el conocimiento de la arquitectura mesopotámica destaca la relevancia de combinar fuentes múltiples y confirma que los relatos antiguos, lejos de ser mera leyenda, encuentran sustento en la evidencia científica y arqueológica más actual. Así, Babilonia y sus murallas recuperan su perfil monumental, consolidando su lugar en la historia como una de las urbes más imponentes de la antigüedad.