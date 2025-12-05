Mundo

Un dron ucraniano impactó contra un edificio que alberga oficinas del Consejo de Seguridad en la capital de Chechenia

El aparato chocó contra un centro de negocios situado en la avenida de Kadírov. La torre alberga oficinas del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral

Un dron ucraniano impactó en la noche contra un rascacielos en Grozni, capital de Chechenia, ubicada a casi 1.000 kilómetros de Ucrania.

El dron chocó con un centro de negocios situado en la avenida de Kadírov, en Grozni (Chechenia, Rusia). El edificio se encuentra dentro del complejo comercial Grozni City y la torre afectada alberga oficinas del Consejo de Seguridad checheno, la Cámara de Cuentas y la Comisión Electoral, según el canal de Telegram Astra.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones, y los medios oficiales tampoco han dado cobertura al incidente, indicó la agencia de noticias EFE.

Medios locales también han reportado ataques contra una refinería de petróleo y un puerto en la región de Krasnodar.

Las autoridades regionales de Bélgorod mencionaron que en las últimas 24 horas Ucrania lanzó 80 drones contra ese territorio fronterizo.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó por la mañana que sus defensas antiaéreas derribaron 41 drones ucranianos en cinco regiones rusas y en la península de Crimea.

A raíz de los ataques con drones, los aeropuertos de nueve ciudades —Samara, Ulianovsk, Penza, Kransnodar, Sochi, Mineralnie Vodi, Vladikavkaz, Grozni y Magás— suspendieron temporalmente sus operaciones para preservar la seguridad aérea, informó la agencia oficial rusa TASS.

Putin rechazó parte del plan de paz de Trump para Ucrania

En otro orden, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que algunas propuestas del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, indicando en declaraciones publicadas el jueves que aún queda mucho para llegar a un acuerdo.

Putin también intensificó su postura territorial al declarar que Rusia tomará la región del Donbás “por medios militares u otros medios”, reafirmando una de sus principales exigencias mientras las negociaciones de paz continúan sin resultados concretos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en marcha la iniciativa diplomática más intensa para detener los combates desde que Rusia lanzara la invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años. Pero el esfuerzo se ha topado una vez más con exigencias difíciles de conciliar, especialmente en lo que respecta a si Ucrania debe ceder territorio a Rusia y cómo se puede garantizar su seguridad frente a cualquier agresión futura por parte de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (REUTERS/Adnan Abidi)

En una entrevista con India Today antes de su visita a Nueva Delhi, Putin declaró que Rusia “liberará el Donbás y Novorossiya en cualquier caso, por medios militares u otros medios”, según la agencia estatal rusa TASS.

Novorossiya o Nueva Rusia es un término histórico que se refiere a territorios hacia el oeste durante el imperio ruso. Putin ha revivido el término y lo usó al declarar la península ucraniana de Crimea como parte de Rusia en 2014.

Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania entregue territorio en la región del Donbás, que Rusia ha anexado ilegalmente pero aún no ha conquistado completamente. Putin reiteró las demandas rusas de que Ucrania retire sus tropas del Donbás y “se abstenga de acciones militares”.

