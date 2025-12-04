Putin rechazó parte del plan de paz de Trump para Ucrania y dijo que tomará el Donbas “por medios militares u otros”

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con voluntarios del Foro Internacional de Participación Civil "WeAreTogether" en Moscú. (Sputnik/Alexander Scherbak/REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que algunas propuestas del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania son inaceptables para el Kremlin, indicando en declaraciones publicadas el jueves que aún queda mucho para llegar a un acuerdo.

Putin también intensificó su postura territorial al declarar que Rusia tomará la región del Donbas “por medios militares u otros medios”, reafirmando una de sus principales exigencias mientras las negociaciones de paz continúan sin resultados concretos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto en marcha la iniciativa diplomática más intensa para detener los combates desde que Rusia lanzara la invasión a gran escala de su vecino hace casi cuatro años. Pero el esfuerzo se ha topado una vez más con exigencias difíciles de conciliar, especialmente en lo que respecta a si Ucrania debe ceder territorio a Rusia y cómo se puede garantizar su seguridad frente a cualquier agresión futura por parte de Moscú.

En una entrevista con India Today antes de su visita a Nueva Delhi, Putin declaró que Rusia “liberará el Donbas y Novorossiya en cualquier caso, por medios militares u otros medios”, según la agencia estatal rusa TASS. Novorossiya, o Nueva Rusia, es un término histórico que se refiere a territorios hacia el oeste durante el imperio ruso; Putin ha revivido el término y lo usó al declarar la península ucraniana de Crimea como parte de Rusia en 2014.

Una de las mayores exigencias del Kremlin es que Ucrania entregue territorio en la región del Donbas, que Rusia ha anexado ilegalmente pero aún no ha conquistado completamente. Putin reiteró las demandas rusas de que Ucrania retire sus tropas del Donbas y “se abstenga de acciones militares”.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, se reunirán con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, este jueves en Miami para continuar las conversaciones, según un alto funcionario de la administración Trump que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas y habló bajo condición de anonimato.

Putin dijo que las conversaciones de cinco horas que mantuvo el martes en el Kremlin con Witkoff y Kushner fueron “necesarias” y “útiles”, pero también “difíciles”, y que algunas propuestas eran inaceptables.

El presidente ruso Vladímir Putin (derecha), junto a sus asesores Yuri Ushakov y Kirill Dmitriev, durante una reunión con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, en el Kremlin de Moscú. (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Putin habló con el canal de televisión India Today antes de visitar Nueva Delhi el jueves. Antes de que se emitiera la entrevista completa, las agencias de noticias estatales rusas Tass y RIA Novosti citaron algunas de sus declaraciones.

Tass citó a Putin diciendo que en las conversaciones del martes, las partes “tuvieron que repasar cada punto” de la propuesta de paz de Estados Unidos, “por lo que llevó tanto tiempo”.

“Fue una conversación necesaria, muy concreta”, dijo, con disposiciones que Moscú estaba dispuesto a discutir, mientras que otras “no podemos aceptarlas”.

Trump dijo el miércoles que Witkoff y Kushner salieron de su maratónica sesión convencidos de que él quiere poner fin a la guerra. “Tuvieron la fuerte impresión de que le gustaría llegar a un acuerdo”, añadió.

Putin se negó a dar más detalles sobre lo que Rusia podría aceptar o rechazar, y ninguno de los demás funcionarios involucrados ofreció detalles de las conversaciones.

“Creo que es prematuro. Porque simplemente podría perturbar el régimen de trabajo” de los esfuerzos de paz, citó Tass a Putin.

Los líderes europeos, dejados al margen por Washington mientras los funcionarios estadounidenses se relacionan directamente con Moscú y Kiev, han acusado a Putin de fingir interés en la iniciativa de paz de Trump.

Más bombardeos rusos

Un residente recoge sus pertenencias en su apartamento de un edificio residencial dañado por un ataque aéreo ruso en Sloviansk, Ucrania. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los bombardeos rusos sobre zonas civiles de Ucrania continuaron durante la noche del miércoles al jueves. Un misil impactó en Kryvyi Rih el miércoles por la noche, hiriendo a seis personas, entre ellas una niña de 3 años, según el jefe de la administración municipal, Oleksandr Vilkul.

El ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky dañó más de 40 edificios residenciales, una escuela y tuberías de gas domésticas, dijo Vilkul.

Una niña de 6 años murió en la ciudad meridional de Kherson después de que los bombardeos de artillería rusos la hirieran el día anterior, escribió en Telegram el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin.

Un bombero trabaja en el lugar de un ataque con drones rusos en Odesa, Ucrania. Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania en la región de Odesa/vía REUTERS

La central térmica de Kherson, que proporciona calefacción a más de 40.000 residentes, cerró el jueves después de que Rusia la bombardease con drones y artillería durante varios días, dijo.

Las autoridades planearon reuniones de emergencia para encontrar fuentes alternativas de calefacción, dijo. Hasta entonces, se instalaron tiendas de campaña en toda la ciudad para que los residentes pudieran calentarse y cargar sus dispositivos electrónicos.

Rusia también atacó Odesa con drones, hiriendo a seis personas y dañando la infraestructura civil y energética, dijo Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional.

En total, Rusia lanzó dos misiles balísticos y 138 drones contra Ucrania durante la noche, según informaron las autoridades.

Mientras tanto, en la parte de la región de Kherson ocupada por Rusia, dos hombres murieron el jueves por el impacto de un dron ucraniano en su vehículo, según informó el líder regional instalado por Moscú, Vladimir Saldo. Una mujer de 68 años también resultó herida en el ataque, añadió.

(Con información de AP)