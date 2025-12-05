Mundo

Taiwán prohíbe una de las aplicaciones de redes sociales más populares de China

La administración taiwanesa suspendió Xiaohongshu tras detectar fraudes millonarios y falta de cumplimiento legal, en medio de temores por la influencia del régimen de Beijing en la opinión pública local

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de RedNote, conocido en China como Xiaohongshu, se observa en esta ilustración tomada el 15 de enero de 2025 (Reuters)

El gobierno de Taiwán ha decidido bloquear Xiaohongshu, una de las aplicaciones de redes sociales más populares de China, tras detectar que la plataforma facilitaba estafas en línea y no cumplía con los requisitos legales locales. La medida, que se extenderá inicialmente por un año, responde a la preocupación de las autoridades sobre la influencia de contenidos chinos en la sociedad taiwanesa y la creciente utilización de la llamada “guerra cognitiva” por parte del régimen de Beijing, según informó el Financial Times.

El Ministerio del Interior de Taiwán reveló que, desde principios del año pasado, los usuarios taiwaneses han sufrido pérdidas acumuladas de NT$247,7 millones (USD 7,9 millones) en 1.706 casos de fraude en línea vinculados a Xiaohongshu. La cartera señaló que la empresa, que opera sin una oficina local como exige la legislación taiwanesa, no respondió a la solicitud oficial de octubre para modificar sus prácticas y ajustarse a la normativa vigente.

La prohibición, que comenzó a aplicarse el viernes, se mantendrá durante doce meses mientras Xiaohongshu no establezca una presencia legal en la isla. Esta decisión se produce en un contexto de creciente inquietud en la administración del presidente Lai Ching-te por el uso de plataformas digitales chinas para influir en la opinión pública local.

Según el Financial Times, funcionarios de seguridad nacional taiwaneses acusaron en octubre a China de intervenir por primera vez en una elección interna de un partido taiwanés, mediante una campaña en línea que respaldó a Cheng Li-wun como presidenta del opositor Kuomintang. Tras su victoria, Cheng ha promovido un acercamiento con Beijing y se ha opuesto al aumento del gasto en defensa.

A pesar de la medida, el gobierno democrático taiwanés ha reconocido en ocasiones anteriores que prohibir aplicaciones chinas resulta políticamente delicado en un país que valora la libertad de expresión. Taiwán lidera el ranking asiático de libertad en internet, según el informe 2025 de Freedom House.

ARCHIVO: Visitantes hacen fila cerca
ARCHIVO: Visitantes hacen fila cerca del stand de la aplicación Xiaohongshu en la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái, China, el 6 de noviembre de 2024 (Reuters)

Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, es una aplicación de intercambio de fotografías y consejos sobre viajes, ocio y belleza, con más de 300 millones de usuarios en todo el mundo.

Aunque su contenido rara vez aborda temas políticos, expertos como Eric Hsu, del think-tank taiwanés Doublethink Lab, advierten que, junto a otras plataformas chinas como Douyin y TikTok de ByteDance, representa una vía de penetración de la cultura y los valores chinos entre los jóvenes taiwaneses.

Hsu afirmó: “Aunque Xiaohongshu difiere en cierto modo de TikTok en su formato de contenido, la preocupación de que la propaganda política suave se transmita a través de la cultura popular y contenidos como viajes, belleza y estilo de vida sigue mereciendo atención”.

El gobierno estima que la aplicación cuenta con unos 3 millones de usuarios activos en Taiwán. Un estudio de la Academia Sinica reveló que el 32,8 % de los estudiantes de secundaria y escuelas vocacionales, el 24,8 % de los estudiantes de secundaria básica y el 13,1 % de los niños de primaria utilizan Xiaohongshu.

Xiaohongshu declinó hacer comentarios, según el Financial Times. China, por su parte, mantiene su postura de considerar a Taiwán parte de su territorio y ha amenazado con una invasión si la isla rechaza indefinidamente la unificación.

Xiaohongshu Taiwán China RedNote Taipei Redes sociales

