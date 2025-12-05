El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

El primer ministro británico Keir Starmer recibió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en Downing Street este 4 de diciembre de 2025 (Foto AP/Alastair Grant)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe de Gobierno noruego, Jonas Gahr Store, presentaron este jueves en Londres un acuerdo de defensa que incluye una alianza naval “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”.

Esta nueva cooperación, valorada en 10.000 millones de libras (unos USD 13.300 millones), responde a la preocupación por la creciente actividad submarina de Moscú cerca de infraestructuras críticas en el Atlántico Norte y por el aumento del 30% en el avistamiento de buques rusos en aguas británicas en los últimos dos años, según cifras del Ministerio de Defensa británico (MoD).

El acuerdo prevé que las Armadas de ambos países —ambos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— operen de manera conjunta una flota de al menos 13 fragatas Tipo 26, todas ellas ensambladas en el Reino Unido y diseñadas especialmente para la guerra antisubmarina.

“Este acuerdo histórico con Noruega fortalece nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestras naciones”, afirmó Starmer durante la firma del pacto.

El dispositivo conjunto patrullará las extensas aguas que se extienden entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, zonas clave para la defensa de cables y oleoductos submarinos que trasportan comunicaciones, electricidad y gas.

“La flota cazará submarinos rusos y protegerá infraestructuras críticas en el Atlántico Norte”, detalló el MoD, que resaltó la importancia del acuerdo ante “la profunda inestabilidad global” y la necesidad de cooperar con aliados internacionales.

Por su parte, Store calificó el pacto como “un acuerdo muy importante de cooperación e integración” y añadió: “Esto trata realmente del presente. Se trata de reconocer dónde está Europa y de lo que necesitamos para garantizar la seguridad del futuro”.

Keir Starmer y Jonas Gahr Store visitaron la base aérea de Lossiemouth, en Escocia (Reino Unido), para celebrar la firma del pacto de defensa entre el Reino Unido y Noruega este 4 de diciembre de 2025 (Paul Campbell/REUTERS)

En los últimos meses, tanto el Reino Unido como otros países occidentales han expresado su inquietud por la posibilidad de ataques o sabotajes rusos contra cables de telecomunicaciones y energía en aguas profundas, a raíz de varios incidentes sospechosos. El propio MoD informó que oficiales de defensa consideran que la infraestructura crítica está cada vez más amenazada por la presencia de Moscú.

El pasado mes, el ministro de Defensa británico, John Healey, advirtió a Rusia tras reportar que un buque militar ruso, el Yantar, había ingresado por segunda vez en el año en aguas británicas y dirigido láseres hacia pilotos de la Royal Air Force, en un comportamiento que calificó de “profundamente peligroso”.

El acuerdo contempla además planes para que los Royal Marines británicos realicen entrenamientos anuales en Noruega para fortalecer su preparación en condiciones polares, así como la integración del Reino Unido en un programa noruego de desarrollo de naves nodrizas para sistemas de guerra submarina no tripulada y desminado. Según el MoD, “patrullaremos el Atlántico Norte como uno, entrenaremos juntos en el Ártico y desarrollaremos el equipamiento avanzado que mantendrá a nuestras poblaciones seguras, hoy y en el futuro”, en palabras de Healey.

El pacto incluye la creación de más de 4.000 empleos dentro de la industria naval británica, gracias al encargo de fragatas a BAE Systems, compañía que ha superado la competencia de empresas francesas, alemanas y estadounidenses para este contrato. En septiembre, Noruega ya había anunciado la compra de al menos cinco fragatas Tipo 26 dentro del mismo marco presupuestario.

El acuerdo fue rubricado tras encuentros de alto nivel en la residencia oficial de Downing Street y fue seguido por una visita de ambos líderes a la base de la Royal Air Force en Lossiemouth, Escocia. Ambas partes destacaron la necesidad de proteger la seguridad nacional y la infraestructura clave, haciendo frente a lo que consideran una campaña híbrida por parte de Rusia para desestabilizar a los aliados occidentales tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

(Con información de AFP y EP)