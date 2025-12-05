Mundo

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”

La alianza prevé patrullajes en el Atlántico Norte con fragatas Tipo 26 para proteger infraestructuras críticas

Guardar
El primer ministro británico Keir
El primer ministro británico Keir Starmer recibió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en Downing Street este 4 de diciembre de 2025 (Foto AP/Alastair Grant)

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe de Gobierno noruego, Jonas Gahr Store, presentaron este jueves en Londres un acuerdo de defensa que incluye una alianza naval “para contrarrestar la amenaza submarina rusa.

Esta nueva cooperación, valorada en 10.000 millones de libras (unos USD 13.300 millones), responde a la preocupación por la creciente actividad submarina de Moscú cerca de infraestructuras críticas en el Atlántico Norte y por el aumento del 30% en el avistamiento de buques rusos en aguas británicas en los últimos dos años, según cifras del Ministerio de Defensa británico (MoD).

El acuerdo prevé que las Armadas de ambos países —ambos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— operen de manera conjunta una flota de al menos 13 fragatas Tipo 26, todas ellas ensambladas en el Reino Unido y diseñadas especialmente para la guerra antisubmarina.

“Este acuerdo histórico con Noruega fortalece nuestra capacidad para proteger nuestras fronteras y la infraestructura crítica de la que dependen nuestras naciones”, afirmó Starmer durante la firma del pacto.

El dispositivo conjunto patrullará las extensas aguas que se extienden entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, zonas clave para la defensa de cables y oleoductos submarinos que trasportan comunicaciones, electricidad y gas.

“La flota cazará submarinos rusos y protegerá infraestructuras críticas en el Atlántico Norte”, detalló el MoD, que resaltó la importancia del acuerdo ante “la profunda inestabilidad global” y la necesidad de cooperar con aliados internacionales.

Por su parte, Store calificó el pacto como “un acuerdo muy importante de cooperación e integración” y añadió: “Esto trata realmente del presente. Se trata de reconocer dónde está Europa y de lo que necesitamos para garantizar la seguridad del futuro”.

Keir Starmer y Jonas Gahr
Keir Starmer y Jonas Gahr Store visitaron la base aérea de Lossiemouth, en Escocia (Reino Unido), para celebrar la firma del pacto de defensa entre el Reino Unido y Noruega este 4 de diciembre de 2025 (Paul Campbell/REUTERS)

En los últimos meses, tanto el Reino Unido como otros países occidentales han expresado su inquietud por la posibilidad de ataques o sabotajes rusos contra cables de telecomunicaciones y energía en aguas profundas, a raíz de varios incidentes sospechosos. El propio MoD informó que oficiales de defensa consideran que la infraestructura crítica está cada vez más amenazada por la presencia de Moscú.

El pasado mes, el ministro de Defensa británico, John Healey, advirtió a Rusia tras reportar que un buque militar ruso, el Yantar, había ingresado por segunda vez en el año en aguas británicas y dirigido láseres hacia pilotos de la Royal Air Force, en un comportamiento que calificó de “profundamente peligroso”.

El acuerdo contempla además planes para que los Royal Marines británicos realicen entrenamientos anuales en Noruega para fortalecer su preparación en condiciones polares, así como la integración del Reino Unido en un programa noruego de desarrollo de naves nodrizas para sistemas de guerra submarina no tripulada y desminado. Según el MoD, “patrullaremos el Atlántico Norte como uno, entrenaremos juntos en el Ártico y desarrollaremos el equipamiento avanzado que mantendrá a nuestras poblaciones seguras, hoy y en el futuro”, en palabras de Healey.

El pacto incluye la creación de más de 4.000 empleos dentro de la industria naval británica, gracias al encargo de fragatas a BAE Systems, compañía que ha superado la competencia de empresas francesas, alemanas y estadounidenses para este contrato. En septiembre, Noruega ya había anunciado la compra de al menos cinco fragatas Tipo 26 dentro del mismo marco presupuestario.

El acuerdo fue rubricado tras encuentros de alto nivel en la residencia oficial de Downing Street y fue seguido por una visita de ambos líderes a la base de la Royal Air Force en Lossiemouth, Escocia. Ambas partes destacaron la necesidad de proteger la seguridad nacional y la infraestructura clave, haciendo frente a lo que consideran una campaña híbrida por parte de Rusia para desestabilizar a los aliados occidentales tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

(Con información de AFP y EP)

Temas Relacionados

NoruegaReino UnidoRusiaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

La delegación, compuesta por representantes de los 15 países miembros, se reunió con representantes del gobierno de Al Sharaa, líderes locales y entidades civiles para tratar temas de reconciliación, reconstrucción y seguridad

El Consejo de Seguridad de

Hallan caracolas de 6.000 años usadas como instrumentos en Cataluña y revolucionan la historia de la música en Europa

Un estudio, dirigido por arqueólogos españoles, reveló que fueron modificadas para producir tonos comparables a trompetas, que servían para la comunicación

Hallan caracolas de 6.000 años

Ucrania señaló a Corea del Norte como un destino de los niños secuestrados en zonas ocupadas por Rusia

Documentos y testimonios señalan que los menores permanecen en campos donde son sometidos a procesos de rusificación y adoctrinamiento militar

Ucrania señaló a Corea del

Desde 1985, Australia perdió el 96% de sus reptiles y anfibios amenazados

El primer monitoreo nacional, realizado por la University of Queensland, posiciona a las enfermedades emergentes, la invasión de especies exóticas y la pérdida de hábitat como principales responsables

Desde 1985, Australia perdió el

Corea del Sur confirmó que seis de sus ciudadanos siguen detenidos en Corea del Norte y busca reabrir el diálogo para su repatriación

Seúl intenta reactivar los canales intercoreanos tras años de parálisis diplomática, en un esfuerzo por abordar un caso humanitario que lleva una década estancado

Corea del Sur confirmó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ciclista murió arrollado por

Un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento en Floresta

El “excel de infieles” se salió de control y una abogada advirtió el riesgo legal que muchos están dejando pasar

Temperaturas arriba de los 35° y sin lluvia: cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana largo

Intereses de cesantías en 2026: cuánto es y cuándo deben pagarlos las empresas a los trabajadores en Colombia

Línea 2 aclara que no habrá paralización este sábado 6 de diciembre y reprograma corte anunciado por labores de mantenimiento

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

Venezuela rechaza la venta de acciones de la matriz de la petrolera venezolana Citgo a un fondo de EEUU

Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

Rusia, China e Irán piden evitar sanciones y amenazas a Teherán por la cuestión nuclear

Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la Administración Biden

ENTRETENIMIENTO

El elenco de “E.T.” habló

El elenco de “E.T.” habló sobre los elementos de la cinta que son homenajeados en “Stranger Things”

¿Aliada o villana?: Scarlett Johansson estaría negociando su llegada al universo Batman para la secuela

Margot Robbie habla del desafío de filmar tres meses después de haberse convertido en mamá

Guillermo del Toro recuerda su primer acercamiento con Frankenstein: “La criatura era yo”

Brian May eligió el solo de guitarra más impactante de la historia: “Es una de mis grandes inspiraciones”