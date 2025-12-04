Ucrania señaló a Corea del Norte como un destino de los niños secuestrados en zonas ocupadas por Rusia

Solo 1.800 menores, de miles deportados, han logrado regresar a sus familias en Ucrania (Reuters)

Corea del Norte ha sido señalada por autoridades ucranianas como un nuevo destino para los niños que desaparecen tras ser secuestrados en territorios ocupados por Rusia.

Dmytro Lubinets, defensor del pueblo para los derechos humanos en Ucrania, informó sobre pruebas que señalan la existencia de campos en territorio norcoreano donde menores ucranianos, extraídos por la fuerza de áreas ocupadas por Rusia, son trasladados a instalaciones privadas para procesos de rusificación, instrucción militar y restricción absoluta del idioma y cultura ucraniana, a 9.000 kilómetros de sus hogares.

Dmytro Lubinets ha presentado pruebas sobre el traslado de niños ucranianos a Corea del Norte (Europa Press)

Durante una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos, Kateryna Rashevska, vocera del Centro Regional de Derechos Humanos de Ucrania, indicó que han documentado 165 campos de retención, no solo en Ucrania y Rusia, sino también en países aliados de Moscú, como Bielorrusia y, ahora, Corea del Norte.

Además, señaló el caso de Misha (12 años, Donetsk) y Liza (16 años, Simferópol), localizadas en Songdowon, próximo a la ciudad costera de Wonsan.

Ambas, pertenecientes a familias ucranianas desplazadas por la invasión, relataron una rutina dominada por ejercicios militares, himnos norcoreanos, propaganda ideológica y la prohibición total de su idioma materno; además se les inculca la hostilidad hacia supuestos “militaristas japoneses” y se les vincula con veteranos coreanos del asalto al barco estadounidense Pueblo en 1968, ejemplo de nacionalismo comunista.

Familias en Ucrania aguardan noticias de sus hijos en medio del conflicto y la incertidumbre (Reuters)

La reacción internacional no se hizo esperar. Según el gobierno de Kiev, 19.500 niños ucranianos han sido secuestrados en territorios ocupados desde el inicio de la invasión rusa, frente a los 1.800 que han logrado ser restituidos a sus familias.

Euro News informó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exige la devolución inmediata de todos los niños víctimas de deportación ilegal y trasladados fuera de Ucrania desde 2014, con el respaldo de 91 países y el rechazo de doce, entre ellos Rusia, Irán y Bielorrusia.

La situación de los niños deportados ha sido debatida en Naciones Unidas y otros foros globales (AP Photo)

Esta denuncia ha evidenciado el alcance de la estrategia rusa sobre el tejido social y educativo ucraniano. Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los Derechos del Niño, admitió la entrada de hasta 700.000 menores ucranianos en Rusia durante la guerra, aunque organizaciones ucranianas sostienen que no existe registro público ni posibilidad de monitoreo sobre su paradero final.

Organizaciones internacionales denuncian la desaparición sistemática de menores ucranianos (AP Foto/Rodrigo Abd)

En este contexto, la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia se ha fortalecido notablemente en los últimos años, con un intercambio creciente de apoyo y coordinación estratégica que refleja el alineamiento de ambos regímenes frente al conflicto en Ucrania.

Vladímir Putin y Kim Jong-un han consolidado su alianza política y militar en medio del conflicto en Ucrania (Reuters)

Durante 2024, Pyongyang envió entre 11.000 y 12.000 soldados norcoreanos a apoyar posiciones rusas en la región de Kursk, según The Kyiv Independent, lo que ha facilitado una red para el traslado de menores secuestrados sin ninguna supervisión internacional.

La alianza entre Moscú y Pyongyang se ha profundizado durante 2024 (AFP)

Paralelamente, la comunidad internacional ha incrementado la presión judicial. En 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova por cargos de deportación ilegal y secuestro de niños ucranianos.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Putin y Lvova-Belova por deportaciones ilegales (Reuters)

La devolución de los menores sigue siendo una exigencia prioritaria de Volodimir Zelensky, presidente ucraniano, quien ha subrayado que no habrá pacto de paz mientras haya niños ausentes.

Zelensky sostiene que la restitución de los niños es condición para cualquier acuerdo de paz (AP Foto/Andrea Rosa)

(Con información de AFP)