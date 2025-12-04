Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso (REUTERS)

El presidente ruso Vladimir Putin inicia el jueves una visita de dos días a India con el objetivo de profundizar los vínculos en materia de defensa, en un contexto marcado por la presión de Estados Unidos para que Nueva Delhi reduzca sus compras de petróleo ruso. La agenda incluye reuniones con el primer ministro Narendra Modi, un encuentro privado y una cumbre bilateral, además de una cita empresarial al día siguiente.

De acuerdo con fuentes oficiales rusas citadas por AFP, el mandatario viaja acompañado por una delegación que incluye al ministro de Defensa Andrei Belousov, con informes de prensa que señalan la posibilidad de que las conversaciones incluyan un acuerdo vinculado a aeronaves de combate.

En paralelo, las relaciones comerciales figuran como un punto relevante, con India situada entre la necesidad de mantener importaciones estratégicas desde Rusia y el interés por evitar fricciones con el gobierno de Donald Trump, actualmente inmerso en negociaciones arancelarias con Delhi.

El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó que el suministro de los sistemas de defensa aérea S-400 ocupaba un “importante lugar en la agenda”. India cuenta en la actualidad con tres unidades S-400. Dos entregas adicionales quedaron pendientes dentro de un acuerdo firmado en 2018 que se vio frenado por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones occidentales posteriores. Según reportes en medios indios, Moscú podría plantear también la coproducción de los cazas Su-57.

India figura entre los mayores importadores de armamento del mundo y mantiene desde hace décadas una estrecha relación militar con Rusia. Sin embargo, la participación rusa en las compras indias registró un descenso: pasó de 76% en el período 2009-13 a 36% en 2019-23, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Un hombre pasa en bicicleta junto a una valla publicitaria con imágenes del presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi antes de la visita de Putin, en Nueva Delhi (REUTERS/Adnan Abidi)

En los últimos años, Delhi buscó incrementar la producción propia para reducir su dependencia de proveedores externos.

La visita de Putin se desarrolla además en un escenario en el que Washington mantiene una postura crítica respecto al comercio energético entre India y Rusia. Trump impuso en agosto aranceles de 50% a la mayoría de los productos indios como respuesta a las importaciones de petróleo ruso, que a juicio de Estados Unidos contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.

India, convertida en uno de los principales compradores del crudo ruso tras quedar Moscú fuera de mercados europeos, redujo recientemente parte de esas compras ante la presión derivada de las sanciones aplicadas a Rosneft y Lukoil.

El gobierno indio considera que un nuevo acuerdo energético o de defensa con Rusia podría generar tensiones con Washington y afectar las conversaciones comerciales en curso. Peskov afirmó que Moscú no expresa preocupación frente a los aranceles estadounidenses. “Lo que nos preocupa es cómo vamos a mantener y aumentar el volumen de nuestros negocios bilaterales con India sin permitir que nadie interfiera”, señaló durante una sesión informativa organizada por Sputnik India.

La última visita de Putin a India ocurrió en diciembre de 2021. Analistas señalan que el viaje actual brinda a ambos líderes la oportunidad de revisar el panorama global y la evolución de la guerra en Ucrania.

(Con información de AFP)