Mundo

Israel anunció una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

Los bombardeos en territorio libanés buscan desactivar las células terroristas que persisten en la zona pese a los acuerdos de desarme previos

El humo se eleva tras nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, anunció en el mediodía de este jueves que atacarán “en el corto plazo” una supuesta infraestructura militar terrorista de la milicia chíi Hezbollah “en todo el sur de Líbano”.

“A los residentes de los edificios marcados en rojo en los mapas adjuntos y los edificios adyacentes a ellos en los pueblos de Jabaa y Pasta, permanecer en el área designada los pone en riesgo”, afirmó Adraee en un vídeo publicado en su cuenta de X junto a dos ilustraciones con las zonas que pide evacuar antes de la ofensiva.

Y añadió que, al menos, deben alejarse 300 metros de las instalaciones marcadas y supuestamente usadas por Hezbollah “en sus intentos prohibidos de recuperar sus actividades en la zona”.

A pesar de que justo hace una semana se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés son prácticamente diarios y recientemente atacaron incluso los suburbios de Beirut para acabar con la vida de Haizam Ali Tabatabai, jefe militar de Hezbollah.

Humo se levanta tras un
Humo se levanta tras un ataque aéreo israelí contra el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y el Líbano, en el norte de Israel, 27 de noviembre de 2025. REUTERS/Avi Ohayon

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó ayer al jefe interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante en su nombre a una reunión diplomática en el Líbano, en lo que constituyó, según Israel, el primer intento de establecer un canal de cooperación económica entre ambos países.

Hasta hoy, Israel llevaba desde el jueves pasado sin atacar Líbano, coincidiendo con la visita del papa León XIV a Beirut procedente de Turquía para un ‘tour’ de tres días al país mediterráneo, la segunda parada de su debut internacional tras comenzar su papado el pasado mayo, que terminó antes de ayer.

“A todos extiendo mi abrazo y mi deseo de paz. Y también reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades. Que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan; la negociación, la mediación y el diálogo edifican. ¡Elijamos todos la paz como camino, no sólo como meta!”, dijo el pontífice desde el aeropuerto antes de volver a Roma.

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. ABIR SULTAN/Pool vía REUTERS

Desde el 27 de noviembre de 2024, cuando se rubricó el alto el fuego, se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del pacto entre ambos países, detalló la semana pasada un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

En el Líbano, los desplazados del sur del país han superado los 90.000 desde el alto el fuego. Cuando Israel intensificó sus bombardeos en septiembre de 2024, la cifra se disparó hasta 1,2 millones de personas, según datos de ONU.

(Con información de EFE)

El Reino Unido sancionó al

Putin fue acusado por la

Putin rechazó parte del plan

Tragedia en un gimnasio de

Un inesperado giro sacude a

