Alemania aportará otros 100 millones de euros a Kiev para reparar la infraestructura energética ucraniana

El Ministerio de Economía y Energía puso en concreto este monto a disposición de Ucrania a través del Banco de Desarrollo KfW y se suma a los 60 millones de euros ya anunciados en octubre pasado.

El canciller alemán Friedrich Merz
El canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se dan la mano. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

Alemania anunció este jueves una nueva ayuda de emergencia de cien millones de euros para la reparación de la infraestructura energética ucraniana ante los continuos ataques rusos en medio de temperaturas invernales y constantes cortes energéticos.

La ministra de Economía, Katherina Reiche, señaló en un comunicado que “Rusia ataca de manera sistemática y dirigida la infraestructura energética ucraniana para convertir el invierno en otra arma”.

“El suministro de energía en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en una línea de frente por sí mismo. Ahí se decide cuán duramente este invierno afectará a la población”, añadió.

Los cien millones de euros adicionales de Alemania serán dirigidos al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, con el que Kiev financia repuestos y equipamiento para la infraestructura energética destruida por los bombardeos rusos.

El Ministerio de Economía y Energía de Alemania recalcó que el Banco de Desarrollo KfW velará estrictamente por el cumplimiento de sus normativas a raíz de las recientes investigaciones de las autoridades ucranianas anticorrupción en el sector energético estatal del país invadido.

“El respeto de estándares consolidados de gobernanza corporativa, especialmente en empresas estatales, constituye la base para una cooperación posterior de confianza con nuestros socios ucranianos”, indicó el departamento que dirige Reiche.

Hasta comienzos de 2025, el Gobierno germano ha aportado más de 390 millones de euros al Fondo de Apoyo Energético.

La ministra de Economía alemana,
La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche. REUTERS/Fabrizio Bensch

Junto con el reciente aumento anunciado de 60 millones de euros, la participación alemana ascenderá, con la nueva ampliación de cien millones de euros, a un total de 550 millones de euros.

Alemania sigue siendo el mayor donante del fondo, que desde febrero de 2022 ha recaudado más de 1.300 millones de euros.

Ucrania demandó este jueves en Viena una “paz justa” basada en garantías de seguridad y no en un “apaciguamiento” de Rusia, durante la intervención de su ministro de Exteriores, Andrii Sibiha, ante el Consejo Ministerial de la OSCE.

“Hoy Rusia no quiere parar su guerra contra Ucrania. Mañana, no parará en su expansión de la guerra más dentro de Europa”, advirtió el jefe de la diplomacia ucraniana, que dijo que su país quiere una paz que sea sostenible.

Sibiha afirmó que Ucrania quiere la paz “más que nadie” y agradeció a Estados Unidos y a los socios europeos su apoyo, pero advirtió de que cualquier acuerdo debe ser duradero y basado en garantías creíbles de seguridad.

“La paz debe ser sostenible, y la seguridad debe estar garantizada por fuerza real y por garantías reales. La seguridad debe ser la base de todo lo demás”, subrayó.

El ministro ucraniano recordó que Europa ha sufrido demasiados acuerdos injustos en el pasado y “todos ellos sólo condujeron a nuevas catástrofes”.

Sibiha añadió que “no debería haber lugar para criminales de guerra en esta mesa”, en referencia a la delegación rusa, y tras recordar los crímenes de guerra cometidos por Moscú remarcó que “no habrá paz sin justicia y sin seguridad”.

“Tenemos que actuar para lograr una verdadera, justa y duradera paz para Ucrania, porque todo está relacionado y todavía recordamos los nombres de aquellos que traicionaron a las futuras generaciones en Múnich”, afirmó Sibiha.

El ministro se refirió así al acuerdo en 1938 entre Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, que permitió al dictador alemán Adolf Hitler anexionarse parte de República Checa, algo conocido como el ‘apaciguamiento de Múnich’, que no evitó la Segunda Guerra Mundial.

“Algo así no debería repetirse de nuevo. Los principios deben ser intocables y necesitamos una paz real, no un apaciguamiento”, dijo Sibiha sobre los principios de la OSCE, entre los que se incluyen la integridad territorial y la renuncia a la fuerza para solventar conflictos.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reúne a 57 Estados de América del Norte, Europa y Asia Central y es el único foro regional de seguridad en el que EE.UU. y Rusia se sientan en la misma mesa.

(Con información de EFE)

