Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (EP/Archivo)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó de urgencia este miércoles a su gabinete tras un ataque armado que dejó al menos cuatro soldados israelíes heridos en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El incidente se produjo durante combates con terroristas palestinos en una jornada en la que uno de los efectivos resultó gravemente herido, según informó el israelí Canal 12.

Netanyahu emitió un comunicado en el que aseguró que "Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia“. El mandatario atribuyó la responsabilidad al grupo terrorista palestino Hamas, a quien acusó de “continuar violando el acuerdo” de alto el fuego vigente con “actos terroristas” contra las fuerzas de Israel.

“Nuestros soldados han resultado heridos en un ataque que demuestra, una vez más, que Hamas no respeta los compromisos asumidos en el cese al fuego”, afirmó la oficina de Netanyahu en la nota oficial. El líder israelí también expresó sus “deseos de pronta recuperación para los heroicos soldados”.

El suceso en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto y bajo control de tropas israelíes, tuvo lugar cuando —según la versión militar israelí— “varios terroristas emergieron de una infraestructura clandestina subterránea”, desatando el enfrentamiento. Tras conocerse la gravedad del ataque, el primer ministro reunió a sus ministros para analizar la situación y definir la respuesta.

Fuentes del Gobierno consultadas por la Canal 12 señalaron que la reacción de Israel “será proporcional” y que “se evaluarán todas las opciones disponibles”. Netanyahu ha reiterado que su política respecto a los milicianos de Hamas que permanecen atrincherados en Rafah es la de “capturarlos o eliminarlos”, salvo que se rindan y entreguen sus armas.

Imagen de archivo de tropas israelíes operando en Rafah, en la Franja de Gaza (Foto: Europa Press)

El incidente ocurre en un contexto de máxima tensión por la persistencia de terroristas de Hamas en la red de túneles subterráneos de Rafah. Mientras fuentes de Hamas indicaron a AFP que entre 60 y 80 combatientes se mantienen en esas posiciones, el Ejército israelí afirma que la cifra asciende a varios centenares. El Gobierno israelí mantiene contactos con sus mandos militares para monitorizar la evolución de la situación sobre el terreno, según informó la oficina del primer ministro.

Hamas ha declarado que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes.

En su comunicado, Netanyahu insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel “actuarán con toda su determinación para defender a sus ciudadanos y soldados”, señalando explícitamente la ruptura del alto el fuego por parte de Hamas. El acuerdo, mediado por Estados Unidos y en vigor desde el 10 de octubre, se mantiene en estado frágil, con acusaciones mutuas de violaciones.

Tras el ataque, las autoridades israelíes activaron procedimientos de evacuación y los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario, conforme a la información publicada por el Ejército.

(Con información de AFP, EFE y EP)