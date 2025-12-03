Mundo

Netanyahu convocó de urgencia a su gabinete tras el ataque en Rafah que dejó cuatro soldados israelíes heridos

“Israel responderá en consecuencia”, advirtió el primer ministro tras una emboscada terrorista en el sur de la Franja de Gaza

Guardar
El primer ministro de Israel,
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (EP/Archivo)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu convocó de urgencia este miércoles a su gabinete tras un ataque armado que dejó al menos cuatro soldados israelíes heridos en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. El incidente se produjo durante combates con terroristas palestinos en una jornada en la que uno de los efectivos resultó gravemente herido, según informó el israelí Canal 12.

Netanyahu emitió un comunicado en el que aseguró que "Israel no tolerará ataques contra los soldados israelíes y responderá en consecuencia“. El mandatario atribuyó la responsabilidad al grupo terrorista palestino Hamas, a quien acusó de “continuar violando el acuerdo” de alto el fuego vigente con “actos terroristas” contra las fuerzas de Israel.

“Nuestros soldados han resultado heridos en un ataque que demuestra, una vez más, que Hamas no respeta los compromisos asumidos en el cese al fuego”, afirmó la oficina de Netanyahu en la nota oficial. El líder israelí también expresó sus “deseos de pronta recuperación para los heroicos soldados”.

El suceso en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto y bajo control de tropas israelíes, tuvo lugar cuando —según la versión militar israelí— “varios terroristas emergieron de una infraestructura clandestina subterránea”, desatando el enfrentamiento. Tras conocerse la gravedad del ataque, el primer ministro reunió a sus ministros para analizar la situación y definir la respuesta.

Fuentes del Gobierno consultadas por la Canal 12 señalaron que la reacción de Israel “será proporcional” y que “se evaluarán todas las opciones disponibles”. Netanyahu ha reiterado que su política respecto a los milicianos de Hamas que permanecen atrincherados en Rafah es la de “capturarlos o eliminarlos”, salvo que se rindan y entreguen sus armas.

Imagen de archivo de tropas
Imagen de archivo de tropas israelíes operando en Rafah, en la Franja de Gaza (Foto: Europa Press)

El incidente ocurre en un contexto de máxima tensión por la persistencia de terroristas de Hamas en la red de túneles subterráneos de Rafah. Mientras fuentes de Hamas indicaron a AFP que entre 60 y 80 combatientes se mantienen en esas posiciones, el Ejército israelí afirma que la cifra asciende a varios centenares. El Gobierno israelí mantiene contactos con sus mandos militares para monitorizar la evolución de la situación sobre el terreno, según informó la oficina del primer ministro.

Hamas ha declarado que sus combatientes no se van a rendir y ha pedido a los mediadores una solución para que estos milicianos puedan desplazarse a las zonas que quedan fuera de la línea amarilla, el punto al que se han replegado las tropas israelíes.

En su comunicado, Netanyahu insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel “actuarán con toda su determinación para defender a sus ciudadanos y soldados”, señalando explícitamente la ruptura del alto el fuego por parte de Hamas. El acuerdo, mediado por Estados Unidos y en vigor desde el 10 de octubre, se mantiene en estado frágil, con acusaciones mutuas de violaciones.

Tras el ataque, las autoridades israelíes activaron procedimientos de evacuación y los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario, conforme a la información publicada por el Ejército.

(Con información de AFP, EFE y EP)

Temas Relacionados

IsraelGazaHamasúltimas noticias américaBenjamin Netanyahu

Últimas Noticias

Trump aseguró que Putin dio señales de querer acabar la guerra en Ucrania tras una “muy positiva” reunión en el Kremlin

El mandatario estadounidense dijo que sus representantes sintieron disposición en Moscú para avanzar hacia el cese de hostilidades, aunque aún no se registran avances concretos

Trump aseguró que Putin dio

Israel y Líbano retomaron los contactos civiles tras más de 40 años bajo supervisión de la ONU

El encuentro, celebrado en la sede de la fuerza de paz en Naqura, abordó mecanismos para vigilar el alto el fuego y explorar futuras vías de cooperación económica

Israel y Líbano retomaron los

Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

El canciller Andri Sibiga señaló que Steve Witkoff retomó el contacto con Kiev para evaluar los avances tras la cita de cinco horas en el Kremlin

Ucrania confirmó contactos con el

Estados Unidos desplegó su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente

El Grupo de Trabajo Scorpion Strike fue creado para acelerar el desarrollo y la entrega de naves no tripuladas de bajo costo capaces de atacar objetivos enemigos de forma autónoma

Estados Unidos desplegó su primer

Polonia ordenó la ilegalización del Partido Comunista por incompatibilidad con la Constitución

El fallo judicial argumenta que la formación defendía ideas vinculadas al totalitarismo y glorificaba a responsables de crímenes históricos, prohibidos por la legislación polaca

Polonia ordenó la ilegalización del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contralor rechazó el carácter “reservado”

Contralor rechazó el carácter “reservado” de la información sobre la compra de aviones Gripen: “No existe ese tema”

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por otorgar una nueva oportunidad al ELN para construir la paz: “Los colombianos los queremos en cárcel”

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los últimos en recibir el pago de diciembre

Descubren entierros prehispánicos y objetos aztecas en predio de La Lagunilla

El reproche de la hija de una víctima de Pablo Escobar: “Mi padre está en el mismo cementerio… A él le llevan regalos”

INFOBAE AMÉRICA
Dimite el ministro de Defensa

Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

La FIL de Guadalajara (México) homenajea a Carmen Balcells con Mendoza y Riera

EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán un acuerdo de paz el jueves en la Casa Blanca

EEUU confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

Expertos buscan un nuevo sonido para evitar atropellos con los vehículos eléctricos

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson analiza su carrera:

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina

Miss Haití exige investigación contra Miss Universo tras declaraciones de Fátima Bosch defendiendo al certamen