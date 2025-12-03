Mundo

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

París prepara las conversaciones tras una reunión entre el mandatario francés y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la capital francesa para evaluar posibles términos del tratado de paz impulsado por Donald Trump

Emmanuel Macron inicia el miércoles una visita de Estado de tres días a China centrada en el comercio y en conversaciones diplomáticas, con el objetivo de sumar a Beijing a los esfuerzos para presionar a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania.

Según la presidencia francesa, el mandatario viaja con la intención de impulsar una agenda de cooperación económica que permita un equilibrio capaz de garantizar “crecimiento sostenible y sólido que beneficie a todos”.

El Elíseo señaló que Francia busca atraer más inversiones de empresas chinas y abrir nuevas oportunidades para las exportaciones francesas. Autoridades de ambos países prevén firmar acuerdos en los sectores de energía, industria alimentaria y aviación. La oficina de Macron afirmó que el presidente se compromete a defender “un acceso al mercado justo y recíproco” en las conversaciones bilaterales.

Francia recibirá la cumbre del Grupo de los Siete en 2026. China presidirá ese mismo año el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 economías, entre ellas Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia y Rusia. En este contexto, París considera que un intercambio más equilibrado resulta clave para la estabilidad económica internacional.

El país europeo enfrenta un fuerte déficit comercial con China. La Unión Europea registró el año pasado un saldo negativo superior a 300.000 millones de euros. China representó el 46% del déficit total de Francia.

Tanto París como Bruselas definen a China como socio, competidor y rival sistémico, una caracterización que refleja los múltiples conflictos comerciales en los últimos años. Entre ellos se destaca la investigación europea sobre los subsidios a los vehículos eléctricos chinos, que motivó respuestas de Beijing con pesquisas sobre importaciones de coñac, cerdo y productos lácteos.

En julio, Macron calificó como un avance las exenciones para la mayoría de los productores de coñac tras las revisiones adoptadas por China. Francia figura como el primer proveedor de vinos y bebidas espirituosas del mercado chino.

El viaje incorporará una dimensión diplomática centrada en la guerra en Ucrania. París prepara las conversaciones tras una reunión entre Macron y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en la capital francesa para evaluar posibles términos de un alto el fuego.

Un alto funcionario diplomático francés afirmó: “Lo que queremos es que China pueda convencer y influir en Rusia para avanzar hacia un alto el fuego lo antes posible y consolidar ese alto el fuego mediante negociaciones que, en nuestra visión, deben conducir a garantías de seguridad sólidas para Ucrania”.

El mismo funcionario sostuvo que París espera que Beijing “se abstenga de proporcionar a Rusia cualquier medio para continuar la guerra”, y pidió no revelar su nombre conforme a las prácticas de la presidencia francesa respecto a declaraciones de funcionarios.

Desde China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, afirmó la semana pasada que Beijing cree en “el diálogo y la negociación” para resolver el conflicto y respalda “todos los esfuerzos” orientados a la paz. Mao aseguró que, desde el inicio de la guerra, China “desempeñó un papel constructivo en la promoción de una solución política de la crisis”.

Macron arribará a Beijing el miércoles por la noche acompañado por su esposa, Brigitte Macron. La agenda incluye una visita al complejo del Jardín Qianlong, ubicado en la Ciudad Prohibida, que volvió a abrir tras un extenso proceso de renovación. El jueves, el presidente francés se reunirá con el líder Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo, antes de participar en un foro empresarial franco-chino. Más tarde se reunirá con Zhao Leji, presidente de la Asamblea Popular Nacional, y con el primer ministro Li Qiang.

El viaje oficial continuará en Chengdu, en la provincia de Sichuan. El viernes, Macron y Xi sostendrán conversaciones en Dujiangyan, sitio del sistema de irrigación más antiguo del mundo que continúa operando. Macron también intercambiará con estudiantes de la Universidad de Sichuan.

(Con información de Associated Press)

