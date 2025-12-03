Cuatro soldados israelíes resultaron heridos en un ataque de Hamas en el sur de Gaza

16/11/2023 Militares israelíes en las ruinas de un edificio de la Franja de Gaza (FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL)

Al menos cuatro militares israelíes resultaron heridos este miércoles en un ataque armado llevado a cabo por terroristas palestinos en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en medio del acuerdo de alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) explicaron que durante la jornada una patrulla desplegada en la zona se encontró “con varios terroristas que emergieron de una ruta subterránea” y, como consecuencia, un militar ha resultado gravemente herido y otros tres presentan heridas moderadas.

Este miércoles, al menos dos palestinos murieron por disparos de las tropas israelíes en el este de Gaza.

Por otra parte, las autoridades de Israel informaron este miércoles de que reabrirán “durante los próximos días” el paso fronterizo de Rafah para permitir “exclusivamente” la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto, aunque El Cairo ha negado la existencia de un acuerdo en este sentido.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, indicó en un comunicado que esta decisión “se enmarca en el acuerdo alcanzado en octubre” para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

“De acuerdo con el alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el paso de Rafah se reabrirá para la salida de residentes de la Franja de Gaza, que se facilitará mediante la coordinación con Egipto tras recibir el visto bueno de las autoridades israelíes y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea”, explicó el COGAT.

Edificios destruidos vistos desde un puesto militar israelí dentro de los límites de la "línea amarilla" en el barrio de Shujaiya, en la parte oriental de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza, 5 de noviembre. REUTERS/Nir Elias

Así, confirmó que esta reapertura se llevará a cabo siguiendo “un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero”, hace casi un año, cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y Hamas.

Sin embargo, las autoridades israelíes no han dado detalles sobre la fecha exacta de la reapertura ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

Poco después, fuentes oficiales citadas por el Servicio de Información Estatal egipcio negaron estas informaciones y aclararon que “si hubiera un acuerdo para abrir el paso, el movimiento tendría lugar en las dos direcciones, tanto para entrar como para salir de la Franja”.

En este sentido, han recalcado que este extremo sobre el desplazamiento en ambos sentidos “está contemplado en el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”. Israel y Hamas acordaron en octubre aplicar la primera fase de la propuesta para el futuro de la Franja, sobre la que no han trascendido muchos detalles.

Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo terrorista Hamas, informó que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.

(Con información de Europa Press)