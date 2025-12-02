El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin (izq), saluda al enviado especial estadounidense Steve Witkoff en Moscú, Rusia. 6 agosto 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía Reuters

El enviado estadounidense Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin prevén reunirse el martes en Moscú para analizar la propuesta del gobierno de Donald Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania, una iniciativa que genera inquietud en Kiev y en Europa debido a su contenido preliminar. La cita bilateral coincide con nuevas gestiones diplomáticas de Estados Unidos y con presiones internas y externas sobre el presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

El encuentro se confirma después de que Washington expresó confianza en el plan negociado en parte durante conversaciones en Florida con delegados ucranianos. “Creo que la administración se siente muy optimista”, expresó el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Aunque los detalles del documento revisado siguen sin publicarse, la versión inicial incluía puntos como el retiro de tropas ucranianas de sectores de Donetsk aún bajo control de Kiev y el reconocimiento por parte de Estados Unidos de los territorios de Donetsk, Lugansk y Crimea como parte de Rusia.

La presión internacional crece mientras Zelensky busca sostén político europeo. El lunes por la noche aterrizó en Irlanda para recibir un informe presencial del negociador ucraniano Rustem Umerov, después de una reunión previa en París con Emmanuel Macron. En Dublín fue recibido por el primer ministro Micheal Martin, quien afirmó en redes sociales: “Nuestro apoyo para el pueblo de Ucrania mientras defiende su libertad y su democracia permanece firme.”

El propio Umerov calificó como “significativo” el avance en las conversaciones de Florida, aunque admitió que faltan acuerdos en asuntos “complejos”. La situación diplomática se entrecruza con dificultades internas en Kiev, agravadas por un escándalo de corrupción que provocó la destitución del jefe de gabinete y principal negociador del gobierno, Andriy Yermak.

El presidente francés Emmanuel Macron (d) con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en el Palacio de los Elíseos en París el 1 de diciembre del 2025 (AP foto/Christophe Ena)

Zelensky, tras su paso por París, explicó que el país espera contactos clave con la administración estadounidense. “Estamos esperando una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre asuntos que resultan bastante desafiantes”, expresó el mandatario, quien también alertó sobre un aumento de ataques rusos.

“Rusia incrementa los lanzamientos de misiles y drones para quebrar la voluntad de los ucranianos. Esto representa una presión seria, no solo psicológica, sino también física sobre nuestra población”, declaró.

Macron consideró que el momento actual “podría ser decisivo para el futuro de la paz en Ucrania y la seguridad en Europa”. El presidente francés enfatizó que ningún acuerdo territorial puede cerrarse sin el aval final del líder ucraniano. “No existe un plan finalizado sobre las cuestiones territoriales, estrictamente hablando. Solo puede finalizarlo el presidente Zelensky”, sostuvo.

Zelensky insistió en que Moscú no debe recibir concesiones interpretables como un premio por la ofensiva militar. “El agresor debe pagar por la agresión”, afirmó. Tanto él como Macron mantuvieron comunicaciones telefónicas con Witkoff y Umerov durante la negociación en Florida, según el Elíseo, y el diálogo incluyó a otros líderes europeos como el primer ministro británico Keir Starmer. El intercambio continuó más tarde con una conversación entre Macron y Trump para discutir “los próximos pasos en los esfuerzos de mediación”, señaló la presidencia francesa.

“El agresor debe pagar por la agresión”, afirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La Unión Europea expresó preocupación ante el encuentro entre Putin y Witkoff. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, advirtió que teme que “toda la presión se aplique sobre la parte más débil, porque esa es la forma más fácil de detener esta guerra cuando Ucrania se rinde”.

Macron celebró las nuevas sanciones energéticas impuestas por Estados Unidos a Rusia y las calificó como “un cambio de juego”, al señalar que en las próximas semanas espera que la presión sobre el sector energético ruso sea “la más alta desde el comienzo de la guerra”.

El empuje diplomático coincide con movimientos militares adversos para Kiev. Un análisis de la base de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) indicó que el mes pasado Rusia alcanzó su avance más extenso desde noviembre de 2024. Para finales de noviembre, las tropas rusas controlaban total o parcialmente 19,3% del territorio ucraniano, según esa revisión.

(Con información de AFP)