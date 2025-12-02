Mundo

Donald Trump invitó a Netanyahu a la Casa Blanca para discutir la expansión de los acuerdos de paz

La iniciativa surge mientras Washington presiona por avances en el desarme de Hamas y en la apertura del cruce de Rafah para aumentar la ayuda humanitaria

Guardar
El presidente estadounidense Donald Trump
El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Knéset (parlamento israelí) en Jerusalén el 13 de octubre del 2025. (Chip Somodevilla/Pool via AP)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conversó este lunes por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump después de que este último publicara en redes sociales un mensaje en el que instaba a Israel a mantener un “diálogo firme y de verdad” con Siria. En la llamada, ambos líderes subrayaron, “la importancia y el compromiso con el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza, y abordaron la ampliación de los acuerdos de paz”, según lo divulgado por la oficina de Netanyahu.

“Es fundamental que Israel mantenga un diálogo firme y de verdad con Siria y que no ocurra nada que interfiera con la evolución de Siria hacia un Estado próspero”, había escrito Trump por Truth Social, poco antes de la llamada. “Estamos haciendo todo lo posible para que el Gobierno sirio siga cumpliendo con su propósito, que es sustancial, para construir un país auténtico y próspero...Estoy muy satisfecho con los resultados obtenidos, gracias al trabajo duro y la determinación en Siria”, exclamó el mandatario republicano.

El comunicado también señala que Trump invitó al mandatario israelí a la Casa Blanca para una reunión “en un futuro cercano”. Una visita a la Casa Blanca marcaría la quinta del primer ministro israelí desde que Trump asumió el cargo en enero. Ambos líderes han mostrado públicamente una estrecha relación, aunque fuentes estadounidenses e israelíes han afirmado que Trump ha expresado en ocasiones su frustración con Netanyahu.

Las declaraciones de Trump llegan después de la incursión realizada el pasado viernes por el Ejército de Israel en la localidad siria de Beit Jinn, situada a 40 kilómetros de Damasco. El ataque dejó decenas de heridos y un saldo oficial de 13 personas fallecidas, convirtiéndose en una de las operaciones israelíes más contundentes en territorio sirio desde la caída del régimen anterior. El episodio elevó significativamente la tensión en la región, y miembros del gobierno de Netanyahu lo describieron como “un nuevo frente de guerra”.

Un hombre se sienta sobre
Un hombre se sienta sobre los escombros en un sitio dañado tras una incursión israelí el viernes, según medios estatales sirios, en Beit Jinn, Siria, el 28 de noviembre de 2025. (REUTERS/Ali Ahmed al-Najjar)

El ministro israelí de la Diáspora y la Lucha contra el antisemitismo, Amichai Chikli, manifestó en la red social X que Siria se convertirá “en una importante zona guerra” para su país y advirtió: “La Damasco de 2025 es la Gaza de 2008”.

En su mensaje, Trump también elogió al presidente sirio Ahmed Al Sharaa, asegurando: “Al Sharaa trabaja diligentemente para asegurar que se produzcan resultados positivos y que Siria e Israel mantengan una relación duradera y próspera. Esta es una oportunidad histórica que se suma al éxito ya alcanzado para la paz en Oriente Medio”.

En mayo, Trump ordenó el levantamiento de sanciones contra Siria. A principios de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución de Estados Unidos para suspender las restricciones sobre Al Sharaa, pocos días antes de su visita oficial a la Casa Blanca. Al Sharaa fue fundador de la filial siria de Al Qaeda y hasta hace unos meses, Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD10 millones por información sobre su paradero.

Desde la caída de Bachar al Asad hace casi un año, Israel ocupó el lado sirio del Monte Hermón y la zona desmilitarizada en territorio sirio, esgrimiendo razones de autodefensa ante eventuales amenazas. En un primer momento, Israel argumentó que dichas amenazas podían estar vinculadas a milicias islamistas con acceso al armamento del régimen anterior. Posteriormente, el Ejecutivo israelí calificó al nuevo gobierno sirio como un peligro en sí mismo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuDonald TrumpSiriaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsraelUltimas noticias America

Últimas Noticias

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala

El organismo hemisférico alertó sobre la cooptación de instituciones, la expansión de la criminalización y el debilitamiento de la independencia judicial, en un contexto que considera crítico para la gobernabilidad y el Estado de derecho

La CIDH advirtió sobre el

La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Bielorrusia por su “ataque híbrido” contra Lituania

Bruselas acusó al régimen de Aleksandr Lukashenko de intensificar incursiones aéreas con globos utilizados para contrabando y de elevar la tensión en la frontera

La Unión Europea prepara nuevas

El presidente de Portugal fue hospitalizado en Oporto tras sentirse “indispuesto”

Marcelo Rebelo de Sousa, de 76 años y con historial de problemas cardíacos, se encuentra en observación por un “bloqueo digestivo” mientras le realizan pruebas médicas

El presidente de Portugal fue

Keir Starmer advirtió que el régimen de China representa una “amenaza de seguridad nacional” para el Reino Unido

El primer ministro remarcó que, pese a su postura crítica, su gobierno apuesta por fortalecer los lazos comerciales con Beijing y rechaza caer en extremos de acercamiento o confrontación total

Keir Starmer advirtió que el

Estados Unidos se mostró optimista sobre un posible avance en Ucrania antes de la reunión del emisario de Trump con Putin

La Casa Blanca consideró que las conversaciones podrían abrir una nueva fase diplomática, aunque advirtió que cualquier progreso dependerá de la disposición del Kremlin a negociar condiciones verificables

Estados Unidos se mostró optimista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga defiende a

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Detuvieron a una embarazada y a su pareja en Mar del Plata: los filmaron robando autos estacionados

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

INFOBAE AMÉRICA
Cercas en la FIL de

Cercas en la FIL de Guadalajara (México): "Creo que soy escritor porque soy un desarraigado"

Decenas de manifestantes frustran un operativo antiinmigración en Manhattan (EEUU)

El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

Chile niega un aumento significativo de los flujos migratorios hacia Perú

Gerard Bellver se inspira en Carvalho en el menú literario del almuerzo inaugural de la FIL

ENTRETENIMIENTO

John Travolta revive a “Grease”

John Travolta revive a “Grease” en un nuevo comercial navideño

Famke Janssen celebra tres décadas de “GoldenEye” y se reinventa gracias al exitoso lanzamiento de su serie en streaming

Slash, Ozzy y noches inolvidables: Charlie Sheen revela su lado “rockero” en su nueva autobiografía

El universo Jumanji prepara su despedida con un homenaje a Robin Williams: cuál es el detalle que ya conquista a los fans

Scarlett Johansson reafirmó su apoyo a Woody Allen: “Es importante defender aquello en lo que crees”