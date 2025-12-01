La OTAN evalúa endurecer su postura ante amenazas de la guerra híbrida de Rusia

OTAN evalúa endurecer su postura ante amenazas híbridas de Rusia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está considerando adoptar una postura más agresiva frente a Rusia en respuesta a las crecientes amenazas de guerra híbrida, que incluyen ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas sobre territorio europeo. Esta posible evolución estratégica fue discutida por el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comité militar de la OTAN, en declaraciones recogidas por el Financial Times.

Cavo Dragone explicó que la OTAN evalúa cómo incrementar su capacidad de respuesta ante las amenazas híbridas atribuidas a Rusia, destacando que hasta el momento la alianza transatlántica ha tenido un papel principalmente reactivo, especialmente en materia de ciberseguridad. “Estamos estudiando todo. En el plano cibernético, somos algo reactivos. Ser más agresivos o proactivos, en vez de reactivos, es algo que estamos considerando”, detalló Cavo Dragone según publica el Financial Times.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone (REUTERS/ARCHIVO)

Europa ha experimentado varios incidentes de guerra híbrida, algunos atribuidos a Rusia y otros aún sin autor claro, como el corte de cables submarinos en el mar Báltico y una serie de ciberataques en el continente. Ante estos hechos, diplomáticos de países del este europeo han solicitado a la OTAN abandonar la mera reacción y tomar iniciativas. La respuesta ofensiva es más sencilla en términos de ciberseguridad, mientras que intervenir en sabotajes o incursiones con drones es más complicado.

El almirante mencionó la opción de una “acción preventiva” como potencial medida defensiva, aunque reconoció que representaría un cambio respecto al enfoque habitual de la OTAN. “Ser más agresivos en comparación con la agresividad de nuestro adversario podría ser una opción. Los temas a resolver son el marco legal, la jurisdicción y quién debe ejecutar هذه medida”, afirmó Cavo Dragone al Financial Times.

La OTAN ha logrado avances mediante la misión Baltic Sentry, en la que buques, aviones y drones patrullan el mar Báltico para impedir nuevos incidentes como los ocurridos en 2023 y 2024, atribuidos a la llamada flota sombra rusa, la cual busca eludir sanciones occidentales. “Desde el inicio de Baltic Sentry, no ha vuelto a ocurrir nada. Esto significa que el efecto disuasivo está funcionando”, subrayó Dragone.

Diplomáticos de Europa del Este piden a la OTAN abandonar la mera reacción y tomar iniciativas ante incidentes atribuidos a Rusia.

Pese a estos éxitos, persisten preocupaciones dentro de la OTAN tras la decisión de un tribunal finlandés, que absolvió a la tripulación del barco Eagle S —relacionado con la flota sombra rusa— de cortar cables eléctricos y de datos mientras navegaban en aguas internacionales. Consultada sobre este caso, la ministra de Asuntos Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, dijo al Financial Times: “Sí, y ese es un problema”. Valtonen indicó que el bloque analiza una respuesta más firme, aunque recomendó estudiar a fondo los objetivos del agresor y mantener la vigencia del plan actual: “No creo que hasta ahora haya sido necesario. Debemos analizar bien los objetivos del agresor y confiar en nuestro propio plan, que es sólido”, puntualizó.

Ciberataques y sabotajes, el nuevo desafío de la OTAN en Europa

Cavo Dragone admitió que la OTAN y sus países miembros enfrentan “muchos más límites” que Rusia debido a consideraciones éticas, legales y de jurisdicción. “No quiero decir que sea una posición perdedora, pero ciertamente es más complicada que la de nuestro adversario”, añadió. El presidente del comité militar sostuvo que el verdadero reto es quitar incentivos para nuevas agresiones: “La disuasión, si se logra por represalia o por ataque preventivo, debe analizarse detenidamente porque podría haber aún más presión sobre esto en el futuro”, señaló Dragone según el Financial Times.