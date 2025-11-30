Lituania cerró su principal aeropuerto por la presencia de globos sospechosos y denunció “ataques híbridos” desde Bielorrusia

El aeropuerto de Vilna suspendió sus operaciones ante la presencia de globos

Lituania confirmó el cierre temporal de su aeropuerto internacional en Vilna por la presencia de globos no identificados que ingresaron desde la frontera con Bielorrusia, un incidente que se suma a una serie de interrupciones en su espacio aéreo desde el pasado mes de octubre.

Las autoridades lituanas señalaron que la maniobra responde a operaciones impulsadas por grupos dedicados al contrabando de cigarrillos hacia la Unión Europea (UE), facilitadas —según Vilna— por el régimen de Alexander Lukashenko.

La Dirección de Aeropuertos de Lituania informó que la suspensión de operaciones se ordenó por motivos de seguridad. El país ya ha decretado más de una decena de cierres similares en los últimos meses debido al sobrevuelo de globos lanzados desde territorio bielorruso. El fenómeno ha afectado a Vilna y a la ciudad occidental de Kaunas. La radiotelevisión pública LRT indicó que las interrupciones han generado pérdidas cercanas a 800.000 euros.

El gobierno lituano asegura que los globos son utilizados por redes criminales para mover cargamentos de tabaco hacia la UE sin pasar por controles fronterizos. Los paquetes, según el Servicio de Guardia Fronteriza, son elevados con gas y dirigidos hacia zona lituana cuando las condiciones meteorológicas lo permiten.

En lo que va de año, los agentes han incautado alrededor de un millón y medio de cajetillas. El jefe del organismo, Rustamas Liubajevas, dijo a LRT que también se han detectado lanzamientos desde el enclave ruso de Kaliningrado.

Vilna considera que estas incursiones forman parte de una presión híbrida procedente de Minsk. El gobierno de Lituania recordó que en octubre cerró los dos pasos fronterizos que mantenía con Bielorrusia debido a la intensificación de estos episodios. Aunque fueron reabiertos la semana pasada por la caída del número de globos detectados, el flujo regresó días después y volvió a obligar al cierre del aeropuerto.

Lukashenko rechaza las acusaciones. El mandatario calificó las decisiones de Lituania como “una estafa insensata” y afirmó que los países occidentales impulsan una “guerra híbrida” contra Bielorrusia y Rusia. Dijo que las restricciones fronterizas solo instauran “una nueva etapa de división con alambres de púas”.

El aumento de estos incidentes llevó al ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, a presentar ante el Parlamento un paquete de medidas para incorporar sanciones adicionales dentro del régimen comunitario.

Budrys explicó que las actuales restricciones impiden que aeronaves registradas en Bielorrusia ingresen al espacio aéreo europeo, pero todavía permiten vuelos de aviones pertenecientes a ciudadanos bielorrusos que operan con matrículas de terceros países.

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kestutis Budrys (REUTERS/Janis Laizans/Archivo)

“Queremos que estas limitaciones incluyan a todas las aeronaves bajo propiedad bielorrusa”, dijo Budrys a LRT.

El ministro mencionó que Vilna pretende endurecer el control sobre importaciones de fertilizantes nitrogenados, aceite de colza, sal y otros bienes que considera estratégicos para la economía bielorrusa. También propuso prohibir inversiones en zonas económicas especiales de Bielorrusia y limitar los servicios que empresas europeas pueden prestar a compañías de ese país.

“El objetivo es añadir un criterio que permita sancionar actividades híbridas, algo que el marco actual de la UE no contempla”, señaló Budrys.

El cierre temporal de la frontera trajo otro problema: miles de camiones atrapados en territorio bielorruso. El Ministerio de Transporte informó que más de 5.000 unidades, propiedad de empresas lituanas, quedaron retenidas en zonas designadas por las autoridades de Minsk. Los conductores deben pagar una tarifa diaria para permanecer allí.

Los ministros Budrys y Juras Taminskas enviaron una carta a la Comisión Europea para pedir que exija la liberación de los vehículos y de los bienes transportados.

“No tenemos novedades. Bielorrusia sostiene que se necesitan consultas con nuestro Ministerio de Exteriores”, dijo Budrys a la agencia BNS.

Mientras el tránsito fronterizo continúa restringido y los globos siguen apareciendo en el cielo lituano, el gobierno busca convertir el tema en un asunto europeo.

Vilna sostiene que la repetición de estas incursiones amenaza la seguridad aérea y el funcionamiento de infraestructuras críticas, por lo que insiste en ampliar las sanciones y formalizar dentro de la UE un mecanismo que reconozca las operaciones híbridas como motivo suficiente para imponer penalizaciones.

(Con información de Reuters)