El presidente de Siria conmemoró el primer aniversario de la ofensiva militar que provocó la caída del dictador Al Assad

Ahmed al Shara presidió en Alepo el primer aniversario de la caída de Bashar al Assad (Europa Press)

El presidente de Siria, Ahmed al Shara, lideró este sábado en Alepo la conmemoración del primer aniversario de la ofensiva militar que provocó la caída del régimen de Bashar al Assad y marcó el comienzo de una nueva etapa política en el país.

La jornada estuvo marcada por actos y movilizaciones en varias ciudades, en las cuales la máxima autoridad siria repasó los acontecimientos que propiciaron el cambio de gobierno.

El regreso de Ahmed al Shara a Alepo tuvo especial relevancia, ya que se trata de un escenario emblemático para la transición de poder luego de más de 10 años de conflicto armado.

Un manifestante sirio sostiene una imagen del actual presidente Ahmed al Shara (REUTERS/Yamaml Al Shaar)

En su intervención, transmitida por medios nacionales como Syria TV, Al Shara evocó los primeros días de la toma de Alepo, recordando el sacrificio de la población civil y el rol de los combatientes. “Fluyeron ríos de sangre hasta llegar a hoy”, afirmó Ahmed al Shara, en alusión al costo pagado por los habitantes y al papel decisivo de quienes participaron en la ofensiva.

También resaltó la emoción de presenciar la llegada “de los héroes que entraron en la ciudad de Alepo para liberar a su gente del difunto régimen”.

El mandatario subrayó el valor simbólico de Alepo y afirmó que, con la recuperación de la ciudad, “revivió toda Siria”. Además, destacó que la caída de Alepo tuvo un impacto multiplicador en el panorama interno del país.

Durante su discurso, Al Shara aseguró que la reconstrucción de Siria es su principal objetivo (Europa Press)

Las celebraciones se extendieron a nivel nacional mediante concentraciones en ciudades clave. Miles de sirios participaron en manifestaciones en Idlib, Damasco y Alepo, portando banderas y pancartas con consignas de unidad territorial e integridad, y rechazo a iniciativas separatistas.

Las movilizaciones, organizadas por la administración y agrupaciones civiles y políticas, giraron en torno a la consolidación del gobierno de transición declarado a finales de 2024.

Miles de personas participaron en manifestaciones convocadas por el nuevo gobierno sirio (Reuters)

En provincias con mayoría alauí, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) denunció presiones para que los habitantes asistieran a las marchas. Estas concentraciones en respaldo al nuevo gobierno formaron parte de la estrategia de las autoridades locales para demostrar cohesión institucional tras el cambio de mando a finales de 2024.

Las marchas se realizaron en ciudades clave como Alepo, Idlib y Damasco (Europa Press)

Durante la conmemoración se llevaron a cabo acciones simbólicas, entre ellas la quema de banderas israelíes en Damasco, como manifestación de rechazo frente a recientes operaciones militares extranjeras. Según Europa Press, estos hechos reflejan el fuerte sentimiento nacionalista y la oposición a cualquier injerencia externa en Siria.

Frente a este escenario, Ahmed al-Sharaa reconoció públicamente la legitimidad de buena parte de las demandas planteadas por los manifestantes y reafirmó, en diálogo con las autoridades locales de Latakia, su compromiso de escuchar y atender las preocupaciones de la población alauita.

(Con información de Europa Press)