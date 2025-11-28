Mundo

Aniversario de la caída de Assad: multitudinarias manifestaciones celebraron el fin de la dictadura en Siria

El presidente Ahmed Al Sharaa llamó a la población a celebrar “la gran victoria” e insistió en la cohesión entre diferentes sectores de la sociedad

Las manifestaciones se concentraron en
Las manifestaciones se concentraron en plazas principales de Alepo, Damasco e Idlib (Reuters)

Miles de personas en diversas ciudades de Siria se manifestaron este viernes con motivo del aniversario de la ofensiva militar que provocó la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024.

La caída del régimen de
La caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 marcó el inicio de una nueva etapa política en Siria (Saudi Press Agency via AP, Archivo)

Las movilizaciones se desarrollaron en gobernaciones como Idlib y la capital, Damasco, y reunieron múltiples expresiones de apoyo al gobierno de transición instaurado tras la salida de Assad.

Las plazas principales de urbes como Alepo congregaron a importantes concentraciones, en las que participantes portaron banderas y carteles en defensa de la unidad y la integridad territorial.

Actos populares y culturales acompañaron
Actos populares y culturales acompañaron las concentraciones en distintas regiones del país (Reuters)

Middle East Mirror informó que los asistentes reclamaron públicamente cohesión nacional tras una década de conflicto armado y rechazaron, mediante pancartas y consignas, iniciativas de separación y propuestas federalistas.

Durante la jornada conmemorativa, autoridades surgidas después de la campaña militar encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS) mantuvieron una presencia activa.

El presidente sirio, Ahmed Al Sharaa, dirigió un mensaje a la nación en el que invitó a la ciudadanía a celebrar “la gran victoria” e hizo un llamado a quienes viven en distintas regiones del país para sumarse a los actos públicos.

Ahmed Al Sharaa, presidente sirio,
Ahmed Al Sharaa, presidente sirio, dirigió un mensaje nacional en el aniversario del cambio de mando (Reuters)

Al Sharaa enfatizó que el aniversario representa para muchos sirios “el comienzo de la lucha que liberó a toda Siria” y apeló a la unidad entre sectores étnicos y religiosos.

Europa Press señaló que, en provincias de mayoría alauí, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) denunció presiones para que los habitantes asistieran a las marchas. Estas manifestaciones de apoyo al nuevo gobierno respondieron a la estrategia de las autoridades locales de demostrar cohesión institucional luego del cambio de mando al finalizar 2024.

El aniversario se vivió con
El aniversario se vivió con masivas muestras de apoyo a la reconstrucción social tras el conflicto (Reuters)

En este aniversario se realizaron actos simbólicos, como la quema de banderas israelíes en Damasco, en protesta por recientes acciones militares extranjeras. Europa Press indicó que estos episodios evidencian un clima nacionalista dominante y rechazo a intervenciones externas.

Las autoridades promovieron la participación
Las autoridades promovieron la participación para dar una imagen de cohesión institucional (Reuters)

A pesar de los avances y la celebración nacional, el gobierno de Al-Sharaa enfrenta desafíos y tensiones internas que evidencian que el panorama no es completamente favorable.

En medio de las conmemoraciones por la caída de Bashar al Assad, el presidente debió enfrentar un nuevo escenario de tensión social, marcado por la masiva movilización de la comunidad alauita en la región costera del país.

Tras una ola de ataques sectarios y denuncias de discriminación, miles de alauitas, el grupo al que pertenecía el dictador derrocado, salieron a las calles reclamando garantías y protección frente al nuevo gobierno.

Estas protestas, las más importantes desde el fin del régimen, reflejan que la transición política aún convive con desafíos vinculados a la cohesión social y al respeto de las minorías.

El presidente Ahmed al-Sharaa reconoció
El presidente Ahmed al-Sharaa reconoció como legítimas varias de las demandas presentadas por la comunidad alauita en las recientes protestas (EFE)

Frente a este escenario, Ahmed al-Sharaa reconoció públicamente la legitimidad de buena parte de las demandas planteadas por los manifestantes y reafirmó, en diálogo con las autoridades locales de Latakia, su compromiso de escuchar y atender las preocupaciones de la población alauita.

(Con información de Europa Press)

Los presidentes de Congo y

El papa León XIV presidió

Devastadoras inundaciones dejan casi 400

Acuerdo UE–Mercosur: la Comisión Europea

El incendio en Hong Kong
La era del dinero sin

La era del dinero sin papel y del Estado sin poder

VÍDEO: ICO moviliza 160 millones

VÍDEO: ICO moviliza 160 millones en avales para hacer frente a los aranceles: "No está habiendo una demanda masiva"

George Clooney admite que se

George Clooney admite que se sintió “un poco perturbado” al ver imágenes de sus películas antiguas

